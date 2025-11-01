La historia continúa: Ricardo Arjona listo para su segundo concierto en Guatemala

La emoción y la adrenalina siguen presentes con la llegada de los asistentes a la segunda fecha del concierto. La residencia de Ricardo Arjona en Guatemala marca el inicio de su gira Lo que el seco no dijo, un espectáculo que ha generado gran expectativa entre el público.

Desde el final de la tarde, cientos de personas se han hecho presentes en las afueras del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en espera de ingresar a las 20 horas para ver de cerca a su artista.

Durante un recorrido realizado por Guatevisión y Prensa Libre, se conversó con algunos asistentes para conocer su procedencia y las canciones que más esperan escuchar.

Varios de ellos llegaron a bordo del famoso Trolley del Seco, una experiencia organizada por los mismos admiradores para facilitar el traslado desde Cayalá hasta el recinto cultural.

El encuentro con Arjona

La fila avanza con entusiasmo. En esta jornada se encuentran seguidores de la capital, Puerto Rico, Chile, México, Argentina, entre otros países.

"Estamos impresionados con el talento del guatemalteco", comentaron varios asistentes. Algunos afortunados lo verán por segunda vez consecutiva.

Marcela llegó la noche del jueves 30 y también asistió al concierto inaugural. Viajó exclusivamente para verlo y celebrar sus 60 años. “Lloré de emoción al presenciar el espectáculo. Es la primera vez que salgo de mi país para conocer la tierra donde nació Arjona. Él fue mi regalo”, expresó conmovida.

Era un sueño para ella, y su familia se lo obsequió. La única música que guarda en su celular es la de Ricardo Arjona. También planea asistir a otro concierto cuando la gira llegue a Argentina.