Gastro Cultura Guatemala 2025: Mirciny Moliviatis, Carlos Cruz y otros chefs nacionales e internacionales comparten experiencias sobre la gastronomía y su impacto cultural

La gastronomía es una manifestación de identidad. Ingredientes, técnicas y formas de preparación revelan la historia, los valores y el entorno de cada país. En ese contexto, se celebrará en Guatemala una nueva edición de Gastro Cultura, un espacio académico y culinario que reunirá a exponentes de primer nivel.

De acuerdo con el comunicado oficial, participarán tres chefs internacionales de renombre: Matías Dragún (Argentina), Andoni Aduriz y Albert Adrià (España). Además, se otorgaron más de 400 becas a estudiantes guatemaltecos del ámbito gastronómico para este evento, quienes podrán acceder a talleres, conferencias y espacios de intercambio.

“Los chefs internacionales compartirán tendencias, técnicas innovadoras y perspectivas que están redefiniendo la cocina contemporánea”, indica el comunicado del evento.

A la cita también asistirán destacados chefs nacionales, entre ellos Mirciny Moliviatis, Carlos Cruz, Eduardo González, Diego Telles y Esmeralda Pojoy.

Una plataforma para inspirar y compartir

“Gastro Cultura llega a su cuarta edición. Estamos muy contentos porque cada año ampliamos el alcance, haciendo esa transferencia de conocimientos hacia las nuevas generaciones, hacia esta juventud de cocineros que quiere hacer de la gastronomía su vida”, señala la chef Mirciny Moliviatis, una de las organizadoras.

El chef Albert Adrià afirma que su visita a Guatemala es también una experiencia personal enriquecedora: “Me encanta aprender, conocer y disfrutar de la vida. Es un placer estar aquí por trabajo, y más si se trata de una causa tan noble como becar a cientos de chicos. Es algo maravilloso”.

Por su parte, Andoni Aduriz destaca que la cocina está ligada a múltiples dimensiones de la vida, puntualizando que la comida está enraizada a un contexto cultural, biológico y ecológico, que se manifiesta en nuestro entorno familiar y comunitario. Por ello, eventos como este permiten explorar esas particularidades que hacen única a la gastronomía.

Si es estudiante o profesional del ámbito gastronómico, aún puede reservar su entrada.

Fecha

25 de septiembre de 2025

Hora

De 8 a 13 horas

Lugar

Auditorio Juan Bautista Gutiérrez de la Universidad Francisco Marroquín, zona 10 capitalina

Precio y reservaciones

Quienes deseen participar, pueden adquirir los pases en el enlace https://avantlife.gt/ a un costo de Q450.

Si cuenta con tarjeta BAC, el precio es de Q400

