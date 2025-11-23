Así fue el emotivo gesto de Arjona con Pablo, el niño que cumplió su sueño de ser productor del guatemalteco

En uno de los conciertos más recientes de la gira Lo que el Seco no dijo, Ricardo Arjona se mostró conmovido por Pablo Eduardo, un niño que afirmó ser fanático del guatemalteco y expresó: “De grande me gustaría ser productor de Arjona”.

El video del momento fue compartido por Mundo Arjona, y en él se observa cómo el niño se estremece al escuchar la música del cantautor.

Durante el clip, el pequeño menciona que sus canciones favoritas son “70%”, del disco Seco, y “No me importa nada”, del álbum Adentro.

Sin embargo, no tuvo que esperar mucho para cumplir su sueño. En un video publicado en la cuenta oficial de Instagram del cantante, se ve que el niño formó parte del equipo de producción de Arjona durante los preparativos de próximas presentaciones.

La reacción de Ricardo Arjona

“Cosas que pasan. Mientras haya niños que sueñan, habrá adultos que emprendan. Habemus productor”, se lee en la cuenta oficial de Arjona.

El video muestra el momento en que Pablo y el artista se encuentran, cantan juntos y se dan un emotivo abrazo, así como otras experiencias inolvidables que vivió con el equipo de producción.

También se observa cómo interactúa con los demás miembros del equipo e incluso canta un extracto de la canción “70%”. “Estoy ultraemocionado”, expresa Pablo durante la experiencia.

El video finaliza cuando Pablo, con evidente emoción, dice: “Conocí a Ricardo Arjona”, en uno de los momentos más conmovedores de la gira.