Ricardo Arjona: admiradores lamentan no conseguir entradas para “Lo que el Seco no dijo” y piden conciertos en estadio

A dos horas de habilitada la venta de boletos para las últimas cuatro fechas de la residencia “Lo que el Seco no dijo”, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, se anunció un nuevo sold out. La noticia generó frustración entre los seguidores del cantautor guatemalteco, quienes compartieron su descontento en redes sociales al no lograr adquirir entradas y quedar fuera de la experiencia.

Este 26 de noviembre, cientos de admiradores ingresaron al portal oficial, algunos desde antes de las 10 horas, para iniciar la fila virtual. En pocos minutos, las entradas comenzaron a agotarse. Pasado el mediodía, Ricardo Arjona, Showbusiness y Eticket confirmaron que todas las localidades estaban vendidas.

Tras el anuncio, los seguidores expresaron su decepción por no conseguir un espacio en los conciertos programados del 11 al 14 de diciembre. En total, se habilitaron aproximadamente 8 mil 192 cupos adicionales, según estimaciones basadas en la capacidad del teatro, lo que llevó a los admiradores a realizar una solicitud especial.

Entre mensajes cargados de emoción, varios usuarios pidieron a Arjona ofrecer un concierto masivo en un estadio del país, para que más guatemaltecos tengan la oportunidad de verlo en vivo durante el inicio de su gira.

Además, muchos señalaron fallas en la plataforma de venta, como en ocasiones anteriores, y otros aseguraron no haber recibido la notificación de la preventa exclusiva para afiliados a Mundo Arjona.

“La vida me odia, creo yo. Ya sé que ni conseguiré entrada. Pagué un mes de la aplicación de Mundo Arjona y nunca me llegó la notificación de la preventa de ayer. Pero bueno, fue lindo verte en los lives, Seco”, escribió la usuaria Fernanda Peláez en X, junto a una imagen de la fila virtual.

Ingresar a la plataforma y ver los espacios ya inhabilitados y otros con el anuncio de “agotado” generó diversas reacciones en el público.

Dedique 10 horas en espera para poder intentar comprar boletos para tu concierto... @Ricardo_Arjona es la última vez que lo intento, de verdad no puede haber peor sistema de compra que eticket. — Milton Espinoza (@miltonikeen) November 26, 2025

Con capturas de pantalla, otros usuarios mostraron su descontento por el tiempo de espera en la fila virtual del portal de venta, ya que, al ingresar, encontraron agotadas las entradas.

Tres horas de estar velando el pinche teléfono para esto. pic.twitter.com/U4gqwuaC4j — Mike (@KeyboardsMike) November 26, 2025

3 intentos de comprar entradas para los conciertos de Ricardo Arjona, 3 intentos fallidos 🥺 — Roberto Mendoza (@robrtomndoza) November 26, 2025

@Ricardo_Arjona te amo pero odio nunca conseguir boletos para verte 😭 — Paula ✨️ (@pauladardon_) November 26, 2025

Otros usuarios compartieron su experiencia en TikTok, donde expresaron su tristeza por no conseguir boletos y haber esperado durante horas para ingresar a la página de venta.

Otros usuarios pidieron al cantautor guatemalteco considerar la posibilidad de ofrecer un concierto masivo para sus seguidores y así darles la oportunidad de verlo en vivo con su nueva gira “Lo que el Seco no dijo”.

A ver @Ricardo_Arjona: y si hacemos un par de conciertos más en Cayalá o hasta en la arena del Mateo Flores? Porque lo de @eticketGT es de lo peor!!! Y que no vendan ellos los tickets! Vamos a ver si no solo llenas, sino vas a tener a tu gente verdaderamente contenta. — Mike (@KeyboardsMike) November 26, 2025