Admiradoras extranjeras de Ricardo Arjona son estafadas con boletos VIP y logran reembolso

Lo que prometía ser una experiencia inolvidable en Guatemala terminó convirtiéndose en un episodio frustrante para nueve fanáticas extranjeras de Ricardo Arjona, quienes denunciaron haber sido víctimas de estafa con boletos VIP para un concierto en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Las afectadas, procedentes de distintos países, acudieron al stand del Ministerio Público instalado en el recinto, donde relataron que una mujer, identificada únicamente como “CA”, les prometió entradas exclusivas, recibió el dinero y luego desapareció.

Gracias a la intervención de la Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros, las turistas participaron en una reunión virtual de conciliación con la señalada. Durante el encuentro, ambas partes llegaron a un acuerdo para reintegrar el monto total pagado.

Según las autoridades, la Fiscalía mantendrá un puesto permanente en el centro cultural durante las próximas presentaciones de Arjona en la ciudad capital, con el fin de atender cualquier eventualidad similar y garantizar la protección de visitantes internacionales.

Este hecho encendió de nuevo las alertas sobre posibles fraudes en la venta de entradas para espectáculos masivos, especialmente aquellos de gran demanda. En emisiones anteriores del programa “Impacto Directo” de Guatevisión se recordó un caso similar con un grupo de turistas costarricenses que, a pesar de haber pagado, quedaron fuera del evento.

Piden sanciones

Durante el análisis en el citado programa, los expertos cuestionaron si este tipo de conciliaciones civiles bastan o si debería aplicarse también un castigo penal.

“No basta con devolver el dinero, debe haber consecuencias legales”,

opinó uno de los panelistas, alertando que este tipo de delitos podrían repetirse si no se sancionan debidamente.

Vulnerabilidad

También se criticó la falta de mecanismos efectivos para verificar la legitimidad de los intermediarios en la venta de boletos, una vulnerabilidad que, según los analistas, sigue sin resolverse.

El caso reabre el debate sobre la necesidad de reforzar la protección al turista extranjero en eventos masivos y la urgencia de castigar los actos de coyotazgo o engaño que afectan la imagen del país.

Mientras tanto, las autoridades piden a los asistentes comprar únicamente por medios oficiales y denunciar cualquier irregularidad. El Ministerio Público reiteró su compromiso de atención y seguimiento en cada evento que convoque a ciudadanos extranjeros.