QR falsos: la alerta por estafas en entradas para partido de la selección de Guatemala, conciertos de Ricardo Arjona y otros artistas

La venta de boletos falsos sigue afectando a los aficionados en Guatemala, especialmente en eventos de gran demanda. Los casos recientes han involucrado conciertos y partidos de fútbol, dejando a los compradores en riesgo de fraude.

El caso más reciente involucra el partido de fútbol entre Guatemala y El Salvador que se llevó a cabo la noche del jueves 4 de septiembre del 2025, donde se detectaron boletos con códigos QR falsos y se registraron denuncias ante el MP.

Las autoridades advierten que la situación evidencia la necesidad de que los aficionados compren únicamente por canales autorizados y verifiquen la autenticidad de sus entradas antes de asistir.

En diciembre de 2022, decenas de personas reportaron haber adquirido entradas falsas para el concierto de Bad Bunny. Los códigos QR de los boletos fueron rechazados al intentar ingresar, y varios afectados acudieron al Ministerio Público para presentar denuncias.

Recientemente, se ha encendido la alerta para los conciertos de Ricardo Arjona, programados en la ciudad. Por esa razón, las autoridades y los expertos en seguridad recomiendan extremar precauciones al comprar boletos por redes sociales o plataformas no oficiales, ante la posibilidad de códigos falsificados.

Casos recientes de boletos falsificados

Concierto de Bad Bunny (2022)

La Fiscalía de Distrito Metropolitano recibió un total de 23 denuncias, de las cuales 16 fueron presentadas de forma presencial y 7 de manera electrónica. Los afectados indicaron que adquirieron los boletos a través de redes sociales, pero al intentar ingresar al evento, los códigos QR fueron rechazados.

Concierto de Karol G (2024)

Un grupo de aproximadamente 30 personas fue estafado con boletos falsos. Las víctimas compraron las entradas a través de redes sociales y descubrieron el fraude al llegar al evento.

Concierto de Ricardo Arjona (2025)

Se emitieron alertas sobre la venta de boletos falsos para el concierto de Ricardo Arjona en Guatemala. Usuarios en redes sociales compartieron videos y testimonios advirtiendo sobre este tipo de fraudes.

Concierto de Daddy Yankee (2025)

En El Salvador, se desarticuló una banda dedicada a la venta de boletos falsos para el concierto de Daddy Yankee. Las investigaciones determinaron que operaban desde 2019 y habían estafado a múltiples víctimas por un monto total aproximado de 13 mil dólares.

En redes sociales circulan alertas sobre posibles boletos con códigos QR falsos para el concierto de Ricardo Arjona en Guatemala. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla)

Consejos para evitar ser víctima de estafas

Tanto las corporaciones bancarias, como expertos consultados recomiendan tomar estas medidas para evitar ser víctima de este tipo de estafa. Estas son las principales consideraciones que debe tomar en cuenta:

Compre en sitios oficiales: Adquiera boletos únicamente en plataformas autorizadas y reconocidas por los organizadores del evento.

Adquiera boletos únicamente en plataformas autorizadas y reconocidas por los organizadores del evento. Verifique la URL: Asegúrese de que la dirección del sitio web comience con "https://" y tenga un candado de seguridad.

Asegúrese de que la dirección del sitio web comience con "https://" y tenga un candado de seguridad. Desconfíe de precios demasiado bajos: Si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea.

Si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea. Evite pagos por transferencias directas: Prefiera métodos de pago seguros y reconocidos.

Prefiera métodos de pago seguros y reconocidos. Consulte reseñas y opiniones: Indague sobre la plataforma o vendedor antes de comprar.

Cómo detectar sitios falsos de venta de boletos

Señales de alerta

Revise direcciones web con errores de escritura o extensiones poco comunes (.xyz, .top, etc.).

Evite sitios sin certificado de seguridad (HTTPS).

Desconfíe de precios muy bajos o promociones dudosas.

Observar páginas con diseño deficiente, imágenes de baja calidad o errores ortográficos.

Verificación de autenticidad

Consulte opiniones en Google, redes sociales o sitios como Trustpilot.

Confirme si el sitio es un distribuidor autorizado en la página oficial del evento.

Use herramientas como ScamAdviser o WHOIS para revisar la antigüedad y reputación del dominio.

Métodos de pago seguros

Evite plataformas que acepten únicamente transferencias bancarias o criptomonedas.

Prefiera opciones como Visa, Mastercard o PayPal, que ofrecen mayor protección.

¿Qué hacer si cayó en una estafa?

Contacte de inmediato al banco para bloquear la tarjeta y evitar cargos adicionales.

Reporte el sitio a Google Safe Browsing o a las autoridades locales.

Revise movimientos bancarios y active alertas para detectar actividades sospechosas.

