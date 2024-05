Carlos —nombre ficticio— se sorprendió al descubrir que estaba incluido en un chat de WhatsApp que promovía la oportunidad de obtener "ingresos adicionales en su tiempo libre". Dado que se encontraba desempleado, la oferta le resultó tentadora.

“¡Queremos que usted siga a estos bloggers, comente y gane alrededor de Q200 a Q600 por día!”, leyó en un mensaje de introducción del grupo.

Parecía un trabajo sencillo de actividades en redes sociales: por seguir a un usuario en Instagram se pagaban Q15.

Los mensajes de chat incluían enlaces directos a usuarios en Instagram. “Suscríbete a este blogger o dale ‘me gusta’. Luego, envía una captura de pantalla de la página que demuestre que has completado la tarea y recibirás tu pago”, añadía.

Carlos se sentía cada vez más interesado. Justo cuando estaba a punto de hacer clic en uno de los enlaces, apareció un nuevo mensaje de un usuario: “Estafadores”.

Rápidamente, el mensaje fue eliminado por los administradores.

Otros mensajes seguían llegando: “¿Qué es esto? ¿Cómo conseguiste mi número?”. Sin embargo, a los pocos segundos, también fueron borrados.

Entre unas y otras respuestas, de pronto alguien daba una buena referencia: “Yo he participado y he ganado dinero solo haciendo clic y dando like en las publicaciones. No se arrepentirán”. Pero resultó ser un mensaje simulado.

Mientras Carlos seguía leyendo los mensajes en el chat, se daba cuenta de que varias personas expresaban su escepticismo y preocupación sobre la legitimidad de la oferta.

Algunos mencionaban haber sido víctimas de estafas similares en el pasado, mientras que otros compartían advertencias sobre los posibles riesgos.

La Dirección de Análisis Criminal (DAC) del Ministerio Público (MP), está al tanto de esta nueva modalidad de estafa, la cual ha ido en aumento desde 2023 confirmó Juan Carlos Tohom analista de esa unidad, durante una entrevista a Prensa Libre.

Captura de pantalla de chats en los que se ofrece trabajo desde casa en redes sociales, una táctica utilizada por estafadores para engañar a las personas. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Tipos de delitos

Estafas en supuestas inversiones

Las estafas en WhatsApp han evolucionado hacia una nueva modalidad de engaño, donde los estafadores se aprovechan de la confianza de las personas para ofrecer oportunidades de trabajo desde casa, a través de redes sociales y grupos de mensajería instantánea.

La Fiscalía clasifica esta modalidad como estafas en supuestas inversiones o transacción fraudulenta (trading, en inglés), donde los estafadores persuaden a los usuarios para que inviertan dinero prometiendo altos rendimientos que resultan ser falsos.

Además, se han reportado casos de lavado de dinero y de amenazas asociadas a estas prácticas.

Anteriormente, las estafas en línea se manifestaban en modalidades como "el familiar retenido en el aeropuerto o el pago de depósitos por encomiendas. Sin embargo, los estafadores han ido modificando sus estrategias", explicó Tohom.

Según las investigaciones de la DAC, al añadir a las personas en grupos de WhatsApp, los estafadores pueden enviar mensajes personalizados y persuasivos, aumentando la probabilidad de que caigan en el engaño.

"Un aspecto importante para identificar una estafa es cuando las entidades fraudulentas, a menudo haciéndose pasar por grandes empresas como Amazon o YouTube, solicitan a los usuarios que proporcionen su número de cuenta personal para recibir depósitos o que realicen transferencias a nombres de particulares", explicó el analista.

En este sentido, aseguró que es fundamental que las personas estén alertas y se eduquen sobre las nuevas formas de fraude en línea.

La prevención sigue siendo la mejor defensa contra estas prácticas engañosas, ya que pueden llevar a la pérdida de dinero o la exposición a riesgos de seguridad en línea, afirmó.

¿Cómo ocurre la estafa y el delito de lavado?

En la fase inicial, los estafadores contactan a personas mediante WhatsApp y les ofrecen ganar dinero al hacer tareas simples en redes sociales.

"En la conversación inicial por WhatsApp, los estafadores suelen comenzar con actividades simples como dar likes, ver videos o comentar en blogs", explicó.

Los estafadores solicitan a los usuarios que realicen tareas simples en redes sociales, como seguir a bloggers o comentar en publicaciones, como parte de la supuesta oportunidad de un trabajo remoto. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Una vez que las personas aceptan y reciben el primer pago, son incorporadas a grupos de Telegram donde se les promete la posibilidad de aumentar sus ganancias mediante inversiones.

El siguiente paso en la estafa implica persuadir a las víctimas para que inviertan mayores sumas de dinero. Los estafadores prometen retornos de inversión excepcionalmente altos, a veces duplicando o triplicando la cantidad invertida inicialmente.

“Entonces les ofrecen porcentajes de inversión inusualmente altos. Por ejemplo, le dicen ‘si usted invierte Q50, recibirá Q100’; es decir, ofrecen beneficios hasta el 100 cien por ciento o más de la inversión, entonces esto es lo que llama la atención de las personas”, describió Tohom.

Este esquema engañoso logra captar la atención de las personas, que ven la oportunidad de obtener beneficios significativos con una inversión relativamente pequeña.

A medida que los usuarios realizan más inversiones, los estafadores implementan un método de depósitos cruzados. Esto significa que los depósitos que reciben las víctimas no provienen directamente de los estafadores, sino de otras personas que también están siendo engañadas.

“Entonces inicia una serie de depósitos y poco a poco van subiendo las cantidades”, añade Tohom.

Este proceso tiene como objetivo dificultar el seguimiento del dinero, creando una red que se asemeja a un esquema de lavado de dinero.

A pesar de que algunas personas pueden percatarse del engaño, salirse del grupo y evitar pérdidas de dinero significativas, la complejidad de este esquema puede tener como consecuencia dejarlas involucradas en actividades ilegales sin su conocimiento.

Los estafadores utilizan transferencias bancarias cruzadas para el lavado de dinero en sus esquemas fraudulentos. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Cómo consiguen los números de teléfono

Los estafadores han evolucionado su estrategia y ahora ya no dependen exclusivamente de las redes sociales para reclutar a sus víctimas.

Han encontrado una nueva fuente de contactos: bases de datos obtenidas en el dark web.

En estos mercados clandestinos de la internet, los estafadores pueden adquirir información personal de individuos, incluyendo números de teléfono y perfiles de redes sociales.

Esta información la utilizan para dirigirse directamente a las personas a través de mensajes personalizados, lo que aumenta la efectividad de sus engaños y reduce la posibilidad de ser detectados en plataformas públicas como Facebook o Instagram.

Esta estrategia les permite llegar a un público más amplio y potencialmente más vulnerable, amplificando así el alcance de sus operaciones fraudulentas.

Incremento de denuncias

Durante 2023, se presentaron 148 denuncias relacionadas con esta modalidad de estafa. En contraste, en lo que va del 2024 hasta abril, se han registrado 145 denuncias, lo que sugiere un aumento significativo en este tipo de delitos.

“Se está superando el número de denuncias totales que fueron planteadas en 2023. Entonces, esto muestra esa tendencia de incremento y otro factor que hemos detectado es que también, cada vez, el daño patrimonial es mayor”, explicó Tohom.

Este incremento en las denuncias podría indicar una mayor incidencia de las estafas en línea, así como una mayor conciencia por parte de la población para reportar estos casos a las autoridades.

En 2023, el daño patrimonial promedio se situó en aproximadamente Q24 mil, mientras que en 2024 aumentó a alrededor de Q70 mil.

Las ganancias para los estafadores incluso podrían ser mayores, ya que los denunciantes han expuesto que en los grupos de WhatsApp o Telegram permanecen desde otros 30 hasta 100 usuarios más.

“Entonces la cifra negra en este tipo de delito resulta siendo bastante alta”, explicó Tohom para referirse a este tipo de transacciones.

El impacto económico está resultando ser más severo en las víctimas, lo que según el analista subraya la necesidad de tomar más medidas preventivas contra estas prácticas. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Recomendaciones para la prevención

Según el analista, se ofrecen las siguientes recomendaciones para prevenir ser víctima de estas estafas:

"Se recomienda a la población que, si son agregados a grupos sospechosos, reporten estos grupos como spam y los bloqueen" . Esta acción explicó, ayuda a evitar la exposición a información engañosa y a prevenir posibles estafas.

. Esta acción explicó, ayuda a evitar la exposición a información engañosa y a prevenir posibles estafas. "Es importante estar alerta a las señales de estafa, como por ejemplo que se les soliciten transferencias de dinero a través de cuentas personales o solicitudes de inversión con rendimientos poco realistas", detalló.

"Se insta a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa para ayudar a las autoridades a rastrear y combatir estas estafas". La colaboración ciudadana es fundamental para combatir este tipo de delitos y proteger a otras personas.

Incluso si solo se es incluido en un grupo de mensajería instantánea, es recomendable reportarlo al Ministerio Público a través de los canales de denuncias.

Aunque no haya interacción alguna ni participación en las actividades en línea que se ofrecen, la información sobre los números de teléfono puede proporcionar a los investigadores datos útiles para investigar este tipo de estructuras fraudulentas.

Los estafadores que se hacen pasar por influencers

Aunque WhatsApp se ha convertido en un nuevo canal para las estafas, otra amenaza creciente para los usuarios son las estafas a través de influencers en Facebook, YouTube e Instagram, ya sea con perfiles reales o simulados, advierte la empresa de antivirus ESET.

Aunque los mecanismos de estafa son diversos, se han detectado al menos dos con el mismo objetivo: aprovechar la popularidad de los influencers para robar información a su gran cantidad de seguidores.

El robo de estas cuentas les ha permitido llegar a una audiencia más amplia y vulnerable, donde una vez más los usuarios resultan ser los más afectados, ya que son ellos quienes terminan siendo estafados.

Influencers de temas financieros

Uno de los fraudes que ha resultado muy lucrativo para los cibercriminales son los "Finfluencers", un subgrupo supuestamente dedicado a la industria de las finanzas, describe Malwarebytes, otro programa antivirus.

En su contenido ofrecen asesoramiento económico, dan consejos y tips a una gran cantidad de seguidores con el objetivo de que puedan enriquecerse rápidamente, invertir en acciones o criptomonedas, y poner en práctica planes financieros.

La empresa de antivirus ESET advierte sobre el aumento de ciberataques dirigidos a influencers en redes sociales, donde los estafadores se apropian de datos personales para despojarlos de sus cuentas. (Foto Prensa Libre: ESET)

Utilizan fotos de personas reales, se describen como expertos en sus perfiles, y suelen compartir imágenes de su día a día mostrándose como personas muy exitosas. Buscan presentarse como un ejemplo a seguir para los usuarios y hacerles creer que pueden obtener los mismos beneficios.

Sin embargo, muchas veces esto se aleja de la realidad, ya que el objetivo de los atacantes es obtener información personal y financiera de sus víctimas. La estafa ocurre cuando, bajo la excusa de necesitar datos para realizar un pago por un trabajo o una inversión supuestos, solicitan información y terminan vaciando las cuentas bancarias de los usuarios.

Suplantación de identidad y malware

Los atacantes también utilizan la técnica de robo de identidad. Una vez que han robado la cuenta de un influencer, realizan sorteos o dinámicas para promover la participación de los seguidores, señala ESET.

De esta manera, atacan a los usuarios con malware, otro de los mecanismos de estafa más conocidos en la actualidad. El término nace de la combinación de las palabras "malicioso" y "software".

El malware incluye virus, gusanos, troyanos, ransomware, spyware y otros programas maliciosos. Usualmente, el malware se emplea redirigiendo a los seguidores a enlaces dudosos, que con un solo clic permiten robar información, dañar archivos y causar molestias al usuario.

Estos mecanismos están diseñados específicamente para dañar, infectar o infiltrarse en una computadora u otro dispositivo electrónico sin el consentimiento del usuario.

Los indicios apuntan a que los atacantes también utilizan un mecanismo de estafa en el que, una vez que tienen acceso a una cuenta de influencer, se comunican directamente con sus seguidores haciéndose pasar por el influencer legítimo.

Los estafadores se hacen pasar por influencers para ganar la confianza de los seguidores y así obtener sus datos personales con el objetivo de saquear su dinero. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Establecen una relación de confianza con los seguidores haciéndoles creer que han ganado algún tipo de concurso o dinámica organizada por el influencer. Luego, solicitan a los seguidores sus datos personales, aprovechando la conexión.

Una vez que los usuarios proporcionan sus datos, quedan vulnerables a que los atacantes accedan a su cuenta, a información financiera e incluso a datos personales. Esto puede llevar a que los usuarios sean amenazados y hasta objeto de extorsiones.