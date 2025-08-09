Ricardo Arjona regala entradas a familia que crea canción por frustración de no conseguir boletos para concierto

Datalab PL y Goo, varios días de julio del 2025 hicieron un sondeo con cifras sobre las conversaciones y emociones que se expresaron los guatemaltecos en redes sociales vinculadas con Arjona. Los admiradores de Ricardo Arjona mostraron alegría debido a que el cantautor nacional comenzará por primera vez una gira en su país natal, pero también frustración por no encontrar espacio en las presentaciones en que cantará el artista en el llamado antiguamente Teatro Nacional, hoy Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Entre el 31 de octubre y el 7 de diciembre, Ricardo Arjona estará cerca de su público en su gira. Las primeras 15 fechas disponibles que arrancarán el 31 de octubre, no alcanzaron y se vendieron en dos horas, lo cual sorprendió al artista quien hizo un video de agradecimiento y con los días de especulaba acerca de nuevas fechas. Se corfirmaron ocho nuevas fechas que saldrían a la venta el viernes 8 de agosto.

Los guatemaltecos esperaban las 10 horas del viernes 8 para tener una nueva oportunidad y no quedarse fuera de los conciertos de Ricardo Arjona. Entre ellos estaba María José García y su hijo Gabriel Hernández García quienes por la tarde decidieron transformar su frustración en un mensaje para Ricardo Arjona.

María José llamó a su hermana, la cantante guatemalteca que tiene como nombre artístico Ana Virginia, para que a través de su cuenta pudieran subir un video para Arjona y compartirle sus sentimientos.

La familia eligió cambiar la letra de la canción Nada es como tú, uno de los éxitos de 2016 del artista.

"...revisando como locos para lograrnos meter

a comprar las cuatro entradas que no eran para revender.

Mi marido y mis dos hijos te queríamos ir a ver y nada, nada, nada conseguí.

Ni una para el palco ni una para el balcón...menos en platea, qué dieramos...de verdad que queríamos ver en el teatro tu gran show y cantar todas tus rolas cantando a todo pulmón, pero no tuvimos suerte, me llevé a la decepción", quedas con ganas de verte.", es parte de lo que expresó esta familia guatemalteca.

Ana Virginia escuchó la canción y juntos le siguieron dando vida. También se unieron al proceso el guitarritas Diego Zarat y en percusión David Chinchilla.

El video subió a la 1 de la mañana del sábado 9 de agosto y en 12 horas llegó a 30 mil vistas. El mensaje fue escuchado por Arjona quien respondió al video y lo compartió en una historia comprometiéndose con la familia a tener sus boletos. "Qué paisanos tan bonitos, ¿quién dijo que no consiguieron (entradas)? Yo los invito", dijo el cantautor, quien a través de su equipo ya está en contacto con la familia que recibirá las entradas.

Al cierre de esta nota, las visualizaciones ya sumaban cerca de 150 mil. La familia también hizo un vídeo agradeciendo el apoyo y los mensajes, "felicidad pura", describe Ana Virginia. María José, por su parte también agradeció a todos los que tomaron esa canción como un himno porque "era la voz de todos nosotros", dijo, además de cantarle a Arjona: "nadie es como tú...cumpliste nuestro sueño y estamos muy felices".