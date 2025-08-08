Ricardo Arjona logra segundo sold out en tiempo récord con sus conciertos en Guatemala y causa reacciones en redes sociales

El pasado 6 de julio, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona confirmó residencia musical en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, Guatemala y comenzaría su gira desde la tierra que lo vio nacer.

Julio fue un momento de emoción con 15 fechas disponibles que arrancarán el 31 de octubre y que no alcanzaron y se vendieron en dos horas, lo cual sorprendió al artista quien hizo un video de agradecimiento y con los días de especulaba acerca de nuevas fechas. Se corfirmaron ocho nuevas fechas que saldrían a la venta el viernes 8 de agosto.

Los guatemaltecos esperaban las 10 horas del viernes para tener una nueva oportunidad y no quedarse fuera de los conciertos de Ricardo Arjona.

Se habilitaron los boletos en la plataforma e-Ticket para la gira Lo que el seco no dijo. Esta vez no se podían comprar más de seis boletos por persona para dar oportunidad a más personas de cantar junto a su ídolo e intérprete de Despacio que hay prisa y Mentira.

“Nuestro artista guatemalteco Ricardo Arjona lo ha hecho una vez más: las nuevas fechas anunciadas para su residencia Lo que el seco no dijo en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias (Centro Cultural Miguel Ángel Asturias) se agotaron en tan solo una hora”, dice el comunicado oficial de Show Business.

En el comunicado también se destacó que Arjona hizo un esfuerzo y canceló algunos compromisos para ofrecer al país ocho conciertos más, que se pusieron a disposición y, una hora y once minutos después, se agotaron.

La empresa organizadora también agradeció, además, a los guatemaltecos y a seguidores de todo el mundo por este momento histórico.

Las redes sociales reaccionan

Quienes lograron sus entradas, así como aquellos que no empezaron a dar su opinión en redes sociales. Memes, frustraciones y también euforía y alegría están siendo parte de las emociones que están viviendo los usuarios que esperan cantar con Arjona.

Por ejemplo, @Carol_9123 en X expresó, "la tercera no fue la vencida. Me tocará ver el concierto de Ricardo Arjona en alguna transmisión borrosa de TikTok", dijo.

La tercera no fue la vencida. Me tocará ver e concierto de Ricardo Arjona en alguna transmisión borrosa de tik tok 😢 pic.twitter.com/eUK6zZ3UeY — Carol (@Carol_9123) August 8, 2025

Otro comentario fue que al dejar entrar la plataforma a @JuanCarlosEB04 ya lo logró ningún espacio. Así que su decepción se hizo presente en sus redes sociales.

Y cuando me dejó ingresar para comprar las entradas al concierto de @Ricardo_Arjona , ya no había nada :/ pic.twitter.com/f7R1qqz3es — JuanCa Enríquez (@JuanCarlosEB04) August 8, 2025

Sin duda, Ricardo Arjona ha despertado sentimientos con la confirmación de conciertos y las semanas intensas que se han tenido. Un estudio realizado por DataLab PL, con la herramienta de analítica especializada Goo, reflejó detalles más allá de la residencia de Arjona en Guatemala, los cuales mostraron los sentimientos reveladores que produjo la confirmación de conciertos en el “Teatro Nacional”, De acuerdo con Datalab PL y Goo, durante julio del 2025, la interacción en redes sociales aumentó y se evidenció el apoyo para Ricardo Arjona