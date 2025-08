De tres asistentes a un Sold Out en el Madison Square Garden: Ricardo Arjona recuerda sus primeras giras por Estados Unidos

Con un mensaje nostálgico, el cantautor guatemalteco rememoró su trayectoria musical, que lo llevó a sus primeras giras por Estados Unidos y, años después, lo acerca a un posible segundo lleno total en el Madison Square Garden, para su gira Lo que el SECO no dijo, prevista para el 11 y 12 de febrero de 2026.

Arjona, cuya carrera buscó abrirse espacio en sus primeros años y lo llevó a probar suerte en México, recordó cómo fue su primera gira en Estados Unidos, que surgió tras el lanzamiento de su canción Jesús verbo no sustantivo y llegó en un momento de escasez económica.

“Mi primera gira en Estados Unidos fue tremenda”, dijo Arjona al recordar cómo apareció aquella oportunidad, la cual consideró uno de esos “chispazos de suerte en el camino que nos salva la vida”, pues surgió mientras vivía en México y se estaba quedando sin fondos.

El artista relató que, mientras residía en México, confió la administración de su dinero a un amigo guatemalteco durante lo que llamó “los peores días” de su estancia, cuando apenas tenía recursos.

Arjona le pidió que, pese a sus súplicas, no le entregara más dinero que el necesario para la renta o gastos básicos. “Si yo te suplico que me des algo más de lo que pactamos mensualmente, no me lo des, aunque me veas en las peores condiciones; jamás me podés dar más de esa cantidad”, recordó haberle dicho a su amigo.

Como era de esperarse, poco tiempo después comenzó a pedir más dinero, solicitud que su amigo rechazó. Fue entonces cuando, al agotarse sus ahorros, surgió la oportunidad de ir de gira por Estados Unidos, gracias a un empresario hondureño que le propuso presentarse junto a marimbas orquestas.

La invitación llegó porque el empresario era admirador de Jesús verbo no sustantivo, lo que el cantante vio como una oportunidad para “salvarle la vida”, ya que con ese ingreso podría pagar la renta.

Aunque confiesa que no entendía qué haría en medio de bailes populares, aceptó el trato y comenzó a recorrer Estados Unidos junto a las marimbas orquestas. Según recuerda, las presentaciones eran peculiares, pues interrumpían los bailes para que él cantara.

“El primer baile exitoso que tuve fue en Nueva York y era un baile como de 25 mil personas”, relató Arjona, quien lo consideró milagroso, pues la respuesta del público fue cálida.

La gira de tres personas

Otra de sus giras fue organizada por un empresario guatemalteco que lo llevó a Nueva York junto con su ingeniero de sonido. Arjona recuerda que, en lugar de hospedarlos en un hotel, el empresario los alojó en la habitación de los niños de su casa.

“Al concierto de Nueva York llegaron tres personas”, contó con humor. “Tengo la completa seguridad de que esas tres personas jamás se enteraron de que yo estuve ahí”, dijo.

Años después de aquellas experiencias, Arjona logró llenar el Madison Square Garden y abrió una segunda fecha para su gira actual. “Imagínense para un tipo que pasó por estas circunstancias, que el tiempo lo vaya llevando de a poco a hacer lugares como el Madison Square Garden”, reflexionó, y detalló que se ha presentado en ese escenario entre 15 y 17 veces.

Ricardo Arjona: “Nada de lo que me tocó fue fácil”

Junto a su video, el cantautor destacó que ha tenido suerte en su camino, aunque nada fue sencillo. “Tuve siempre la maravillosa suerte de que nada de lo que me tocó fue fácil, nada. Siempre el camino fue cuesta arriba”, afirmó.

Arjona dijo que le tocó madurar a golpes, algo que agradece: “Siempre fue mejor que sentirte especial sin haber hecho nada especial”.

En su mensaje agregó: “El autor, sufrido y encantado, no le quedaba más que escribir canciones. Así llegué de a poco a las grandes cosas. Y cuando estuve frente a ellas no me parecieron tan grandes, porque eran el resultado de muchas cosas pequeñas que fui dejando en el camino”.

Por último, recordó que al inicio su banda era solo su guitarra y él, y que con el tiempo pasó a tener 60 personas y 30 toneladas de producción.

“Yo sigo siendo el mismo, arisco con los protocolos y muy amigo de los de a pie. Tipo raro, ya sé. Cada vez que pongo el pie en un escenario, me acuerdo de todo y entiendo que soy de esos animales raros que solo se sienten vivos cuando están muertos de miedo”, concluyó.