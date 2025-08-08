Ricardo Arjona 2025: se agotan boletos para sus nuevos conciertos en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Pasadas las 10 horas de este viernes 8 de agosto, inició la nueva venta de boletos para los conciertos del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, lo que en minutos logró un sold out en las ocho fechas que fueron agregadas a su gira Lo que el seco no dijo.

Luego de que se habilitara la compra de seis boletos por persona, varios usuarios celebraron haber adquirido su entrada, mientras otros señalaron que, en pocos minutos, nuevamente se habían agotado las localidades para las ocho nuevas fechas programadas para noviembre y diciembre.

Finalmente, fue Show Bussines el encargado de oficializar que las entradas se habían agotado para las funciones de Ricardo Arjona en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. El anuncio se confirmó pasadas las 11.38 horas.

En sus historias, la promotora colocó un video en el que, una a una, se mostraba la leyenda “Agotado”, acompañada de fondo por la canción Soldado raso. La empresa encargada de la venta de los boletos también confirmó la comercialización total de las entradas, completando así el sold out de los 23 conciertos, todos vendidos en cuestión de minutos.

En redes sociales, fanáticos de Arjona compartieron su incertidumbre y descontento por el tiempo de espera para adquirir un boleto, así como por el hecho de que las entradas se agotaron en minutos para el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, donde se realizará la residencia del cantautor en octubre y noviembre.

Este viernes se habilitó la compra de al menos 16 mil 384 boletos correspondientes a los ocho nuevos conciertos, según la proporción de butacas del recinto. Para el acumulado de los 23 conciertos, más de 47 mil personas podrán disfrutar de la nueva gira del cantautor, Lo que el seco no dijo, con la que promociona su nuevo disco Seco.

Ricardo Arjona agradece a sus seguidores

De forma sencilla, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona agradeció a sus seguidores por agotar las entradas de sus conciertos.

Lo hizo a través de una historia en Instagram, en la que escribió: “Gracias, Guate. Una vez más”, junto a una fotografía tomada en Antigua Guatemala.