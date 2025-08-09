Ricardo Arjona dice cuáles son los amuletos que su hija Adria conserva siempre consigo

Ricardo Arjona ha destacado en las últimas semanas por su proyecto de residencia artística en Guatemala donde ofrecerá 23 fechas de concierto en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias entre octubre, noviembre y diciembre próximos. La primera fase de 15 conciertos se agotó en dos horas y la siguiente fase, de ocho conciertos más se vendió en una hora.

El viernes por la tarde, Ricardo Arjona también publicó una foto que replicó del Instagram de su primogénita, Adria Arjona. Ella tenía en sus manos dos fotografías y su padre escribió: "sus dos chapines de amuleto", pero ¿a quiénes se refiere y de dónde viene esas imágenes y el atuendo de Adria.

La primogénita del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona y la modelo puertorriqueña Leslie Torres actualmente tiene 33 años y es parte de múltiples proyectos en televisión y cine.

Loss, Inolvidable y Narcos son parte de las series que han tenido a la joven Arjona entre sus talentos. Arjona también ha estado en grandes producciones como Titanes del Pacífico: La insurrección, Escuadrón 6, de Michael Bay y Morbius, junto a Jared Leto.

También integra Star Wars: Andor que se está disponible desde abril pasado en Disney Plus. La actriz latina Adria Arjona acompaña en la trama a Diego Luna.

La segunda temporada se desarrolla como una precuela de Rogue One: Una historia de Star Wars, que retrató a una heroica banda de rebeldes que roba los planos del arma de destrucción masiva del Imperio, la Estrella de la Muerte, sentando las bases para los eventos de la película original de 1977. Andor retrocede cinco años desde los eventos de Rogue One para contar la historia del héroe de la película, Cassian Andor (Diego Luna), y su transformación de un "don nadie desinteresado y cínico" a un héroe rebelde en camino hacia un destino épico. Arjona interpreta el papel de Bix Caleen, alguien muy cercano a Cassian.

¿Cuáles son los amuletos de Adria Arjona?

En junio pasado, Adria Arjona habló sobre Andor y el secreto de Star Wars en el programa de Jimmy Kimmel Live! con el presentador invitado Diego Luna.

Adria conversó con Luna sobre su abuela Nohemí Morales viuda de Arjona quien fue inmigrante y que era guatemalteca. Mostró imágenes de su abuela. "Me siento orgullosa de ser su nieta, una mujer con valentía", expresó. La abuela y también maestra Morales viuda de Arjona viajó a Nueva York y trabajó en una fábrica de osos de peluche para liquidar una deuda familiar.

Durante el programa Adria también habló de su cariño por Guillermo Rodríguez, un personaje peculiar en el programa de Jimmy Kimmel, quien también es guardia de seguridad en el lugar.

Rodríguez brindó con los actores con un tequila y Adria también compartió cómo conoció a Diego Luna durante la audición de Andor. En algunos minutos se expresaron en español.

En su cuenta de Instagram, Adria publicó un video en el que pone algunas imágenes de ese día, un video del recibimiento del equipo de producción, y su actual pareja Jason Momoa. "Papá Calo y Mimi estuvieron conmigo ayer", publicó con las fotos de su abuelo Ricardo y su abuela Nohemí.

Su padre, Arjona, publicó en sus historia con el fondo de la canción Mujer, dedicada a su hija, replicó la imagen y también describió que eran sus "dos chapines de amuleto".

(Foto Prensa Libre: IG Ricardo Arjona)

El amor de Adria Arjona por Guatemala

"Estoy orgullosa de ser guatemalteca. Mucha gente dice que no soy guatemalteca, pero yo soy guatemalteca y puertorriqueña, son mis países", ha dicho en diferentes oportunidades Arjona.

Se ha confesado adicta a las champurradas... "No hay mañana que no coma una", dijo en una entrevista con Prensa Libre en 2024. Además aseguró que le encanta el desayuno chapín y los rellenitos y el mango con pepitoria.





En otro aspecto de su vida persona, Adria Arjona estuvo casada con el puertorriqueño Edgardo Canales, con quien contrajo nupcias en 2019 en Antigua Guatemala. Sin embargo, medios internacionales confirmaron su separación, la cual manejó con discreción y pese a esta ruptura, la pareja mencionó que vivió un romance lleno de amor y cariño.

En 2024 se confirmó la noticia de la relación amorosa entre Arjona y Momoa, siendo este uno de los romances que ha despertado reacciones en el mundo.