Turistas extranjeras y sindicada acuerdan reintegro por estafa de entradas a concierto de Ricardo Arjona

Turistas extranjeras y sindicada acuerdan reintegro por estafa de entradas a concierto de Ricardo Arjona

Hubo una junta conciliatoria en la que las nueve agraviadas y la sindicada alcanzaron un acuerdo para el reintegro del monto defraudado, informó el MP.

Junta conciliatoria tras denuncia de turistas que se vieron afectadas por la compra de boletos para concierto de Ricardo Arjona. (Foto Prensa Libre: compartida por el Ministerio Público)

La Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros dio seguimiento a ocho denuncias presentadas por turistas extranjeras, integrantes de un grupo de fanes de Ricardo Arjona.

Según las denuncias, las afectadas efectuaron transferencias a una persona que les ofreció conseguirles boletos para los conciertos en Guatemala.

“Al llegar al país, ya no lograron contactarla y no recibieron las entradas”, según informó el Ministerio Público (MP) este viernes 28 de noviembre.

Agregó: “Las denuncias fueron recibidas en el stand de atención ubicado en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, donde se individualizó a C. A. como la presunta responsable del perjuicio económico causado a las turistas”.

El MP explicó que en la sede fiscal se llevó a cabo una junta conciliatoria en la que, de forma virtual, las nueve agraviadas y la sindicada alcanzaron un acuerdo para el reintegro del monto defraudado.

La fiscalía anunció que continuará con el servicio en su stand durante las próximas fechas de concierto e informa que turistas extranjeras que hayan sido víctimas de estafa pueden presentar su denuncia desde su país de origen al correo 1500operaciones@inguat.gob.gt

A principios de noviembre, seguidores de Ricardo Arjona denunciaron en redes sociales y ante el MP de Guatemala casos de estafa relacionados con la compra de entradas para su residencia artística en el país, y emitieron alertas para prevenir a otros usuarios.

