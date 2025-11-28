Turistas extranjeras y sindicada acuerdan reintegro por estafa de entradas a concierto de Ricardo Arjona

La Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros dio seguimiento a ocho denuncias presentadas por turistas extranjeras, integrantes de un grupo de fanes de Ricardo Arjona.

Según las denuncias, las afectadas efectuaron transferencias a una persona que les ofreció conseguirles boletos para los conciertos en Guatemala.

“Al llegar al país, ya no lograron contactarla y no recibieron las entradas”, según informó el Ministerio Público (MP) este viernes 28 de noviembre.

Agregó: “Las denuncias fueron recibidas en el stand de atención ubicado en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, donde se individualizó a C. A. como la presunta responsable del perjuicio económico causado a las turistas”.

El MP explicó que en la sede fiscal se llevó a cabo una junta conciliatoria en la que, de forma virtual, las nueve agraviadas y la sindicada alcanzaron un acuerdo para el reintegro del monto defraudado.

La fiscalía anunció que continuará con el servicio en su stand durante las próximas fechas de concierto e informa que turistas extranjeras que hayan sido víctimas de estafa pueden presentar su denuncia desde su país de origen al correo 1500operaciones@inguat.gob.gt

A principios de noviembre, seguidores de Ricardo Arjona denunciaron en redes sociales y ante el MP de Guatemala casos de estafa relacionados con la compra de entradas para su residencia artística en el país, y emitieron alertas para prevenir a otros usuarios.

