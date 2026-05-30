Urgen acelerar expansión y modernización de red de transmisión eléctrica, MEM prepara cuarta licitación PET 4

Además, se requiere para la incorporación de nuevas tecnologías de generación y la transformación de la matriz energética, según expusieron directivos de AGTE en el Sexto Foro de Transporte de Energía Eléctrica, organizado por la entidad para discutir la transmisión eléctrica como columna vertebral del desarrollo de Guatemala.

David Cabrera Palomo, presidente de AGTE, explicó que para el 2045, en alrededor de 20 años, el país necesitará duplicar su red de transmisión eléctrica, lo que implicará desarrollar alrededor de 5 mil kilómetros adicionales y más de 200 subestaciones.

Esta expansión requerirá inversiones de entre US$2 mil 500 millones y US$3 mil millones, explicó.

Indicó que el Administrador del Mercado Mayorista (AMM), operador del sistema eléctrico nacional, ha identificado que el país requiere construir, en el corto plazo, más de mil kilómetros de líneas de transmisión en 230 kilovoltios (kV) y 13 nuevas subestaciones para garantizar una operación confiable y segura del Sistema Nacional Interconectado (SNI). Además, se requerirán ampliaciones para conectar nuevos proyectos de generación de electricidad.

Esa cantidad de kilómetros de red y de subestaciones constituye el rezago que tiene en la actualidad el sistema de transmisión de electricidad en Guatemala para garantizar la confiabilidad de la operación, ampliaron ejecutivos de AGTE, citando datos del AMM.

Además, esa necesidad aún no contempla las nuevas generadoras de electricidad cuando empiecen a entrar en operación las plantas pendientes de la cuarta licitación de contratos de largo plazo derivadas del Plan de Expansión de Generación (PEG 4) y las de la quinta licitación, PEG 5; por ello, la red deberá fortalecerse más para atender esas necesidades, añadieron ejecutivos de dicha asociación.

Nuevas licitaciones

El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, indicó que se prepara la cuarta licitación del Plan de Expansión de la Transmisión de Electricidad (PET 4).

El objetivo es ampliar el transporte de electricidad, necesario pero insuficiente únicamente mediante el mecanismo de iniciativa propia, por lo que se busca continuar con licitaciones, expresó el funcionario. Añadió que se revisa la experiencia de la PET 3 para desarrollar una PET 4 más robusta.

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El ministro no indicó cuántas obras o kilómetros incluiría la PET 4, pero refirió que podría ser 50% mayor que la anterior. Esta licitación será más amplia porque ya se cuenta con el insumo de la quinta licitación del Plan de Expansión de la Generación (PEG 5).

La PET 3 estaba compuesta por obras divididas en cuatro lotes por el total de 505 kilómetros y 14 nuevas subestaciones. Sin embargo, solo hubo un oferente que fue el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), y finalmente el evento fue declarado desierto.

El sector privado señaló en varias oportunidades durante el plazo de realización de ese evento su desacuerdo con aspectos de las bases de licitación que no motivaban la participación del sector, algunos de los términos fueron modificados, pero no fue suficiente para atraer más oferentes.

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Crear condiciones

Cabrera expuso que el país debe contar con una serie de licitaciones que atiendan progresivamente las necesidades de expansión y modernización de la red.

Citó que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) detectó en el Plan Indicativo de Expansión de la Transmisión (PET) alrededor de 100 proyectos susceptibles de licitación.

Por ello, consideran que las autoridades deben efectuar licitaciones de forma constante para ampliar la red, aunque también es necesario mejorar condiciones que incentiven la inversión en el sector.

El representante explicó que el modelo de energía eléctrica en Guatemala es reconocido a escala mundial, pero existen dificultades para el avance de proyectos.

Entre los principales obstáculos para expandir la red mencionó:

Permisología local: cada municipio tiene diferentes tasas, trámites y criterios para aprobar permisos. “Si trabajamos de la mano y logramos destrabar ese tema, los proyectos avanzarán”, expuso.

Tramitología estatal: existe discrecionalidad en los procesos y excesiva burocracia, lo que prolonga la obtención de los permisos entre dos y cinco años. “Tenemos mucha discrecionalidad y eso afecta los proyectos”, indicó.

Servidumbre de paso: aunque ha mejorado, sigue siendo un reto. Señaló que, si se resuelven los permisos municipales y gubernamentales, este aspecto también avanzará.

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Además, planteó la necesidad de convocar licitaciones más frecuentes, con menor cantidad de proyectos por evento, y mejorar las condiciones de las bases para hacerlas más atractivas al financiamiento.

También se indicó que, aunque el plazo ideal para ejecutar obras es de cinco años, actualmente se requieren periodos mayores debido a las dificultades mencionadas.

En la actualidad ya hay áreas donde los problemas por saturación de la red eléctrica son evidentes, como en Petén, la Costa Sur y el norte del país.