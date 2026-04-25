Licitación PEG-5: Estos son los 57 proyectos adjudicados y avalados por la Comisión Nacional de Energía

La CNEE resolvió que no tiene objeción a la adjudicación realizada por la Junta de Licitación de la PEG 5, derivada del Plan de Expansión del Sistema de Generación (PEG), luego de la subasta inversa efectuada el 25 de marzo último, según la resolución emitida por esa institución.

Consultado Luis Ortiz, presidente de la CNEE, explicó que ahora las distribuidoras deberán proceder a la adjudicación y firma de los contratos conforme al cronograma contenido en las bases de la Licitación Abierta PEG-5-2025.

Según dicho cronograma, el 16 de abril del 2026 finalizó el plazo de adjudicación, luego de conocerse la decisión notificada por la CNEE. Además, el plazo máximo para la suscripción de cada contrato de abastecimiento es de hasta tres meses después de la adjudicación.

Se trata de la licitación más grande de la historia del país para suministro de energía.

De los 1 mil 400 megavatios (MW) de potencia garantizada (como oferta firme eficiente) licitados, se logró contratar 1 mil 258 MW (90% de lo requerido). Esto se debió a que varios oferentes se retiraron conforme avanzaban las rondas de la subasta inversa, debido a la fuerte competencia y a que posiblemente ya no podían afrontar los precios ofertados, expuso Ortiz. También se buscaba hasta 150 MW de potencia instalada.

La suma de las adjudicaciones supera los 1 mil 538 MW, según la tabla de adjudicación enviada por las distribuidoras y divulgada por la CNEE. Consultado Ortiz, indicó que esto se debe a que varios contratos son menores a 15 años, por lo que se complementaron con otros para cubrir el plazo previsto.

Participación

La PEG 5 fue un proceso con alta participación de 48 empresas que se presentaron a la subasta con 93 proyectos en la fase de oferta económica.

El presidente de la CNEE opinó que la licitación fue exitosa no solo por la alta participación, sino por oferta y diversidad de recursos, y que ahora el país debe seguir impulsando este tipo de procesos de forma más continua para seguir incorporando generación eléctrica para cubrir la demanda.

Según datos de la tabla de oferentes y de adjudicación incluida en el Informe de Adjudicación de la PEG 5, emitido por las distribuidoras e incluido en la resolución CNEE-97-2026 de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, se adjudicaron 57 proyectos presentados por 33 compañías —algunas en consorcios o alianzas—, algunas de las cuales presentaron más de un proyecto. Inicialmente, 50 empresas presentaron oferta técnica, de las cuales 48 pasaron a la ronda de ofertas económicas mediante subasta inversa con 93 proyectos.

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Precio

El precio monómico de la licitación fue de US$101 por megavatio; se trata de un promedio del evento que incluye los precios de la potencia y la energía en función de la generación.

Según Ortiz, este precio se ubica en más de 10% por debajo de los precios actuales de compra.

49% son plantas nuevas

El 49% de los proyectos adjudicados corresponde a plantas de generación nuevas, agregó el presidente de CNEE. Con ello, argumenta el funcionario, se garantiza contar con las últimas tendencias tecnológicas, lo cual beneficiará la modernización del sistema eléctrico.

En el informe se detalla que, de las adjudicadas, 29 son plantas nuevas; además, 20 son plantas existentes que se presentan con inversión adicional para expansión con recursos renovables, y ocho son plantas existentes que no efectuaron cambios.

Otro de los puntos que el funcionario consideró importante es que más del 70% de la adjudicación fue para tecnologías renovables, y más del 20% corresponde a tecnologías no renovables combinadas con plantas o expansión renovable, aspecto que —agregó— apoya la búsqueda de la transición energética.

Por recurso y empresa

Junto con la resolución, la CNEE divulgó los proyectos y empresas adjudicadas, según la información trasladada por las distribuidoras.

Por recurso de generación resalta la propuesta solar con sistema de almacenamiento de energía en baterías (BES - Battery Energy Storage System), ya que se adjudicaron 26 proyectos de este tipo.

Una de las novedades en el sistema eléctrico guatemalteco es la opción de almacenamiento con baterías.

Aparte de las solares mencionadas con esa modalidad, también se adjudicaron dos hidroeléctricas con ese sistema.

Además, hay nueve proyectos que combinan recursos hidráulicos y solares, cuatro solo hidráulicos y otros cuatro únicamente solares.

También hay cuatro proyectos con combinación de carbón, biomasa y solar; otras combinaciones de carbón y renovables, y biomasa con combustibles fósiles.

Asimismo, hay una planta que generará con gas natural producido en el país.

Por empresa, la que obtuvo el mayor volumen de adjudicación es Consorcio Magdalena - Biomass Energy, con 350 megavatios de combinación solar con almacenamiento, además de 145 MW combinando carbón, biomasa y solar.

También fue adjudicado Consorcio Grupo Jaguar Energy en tres proyectos, con 160.8 MW, y el Inde con 100 MW en varias hidroeléctricas existentes.