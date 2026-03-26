Licitación PEG 5: cómo quedó la distribución de generación del suministro eléctrico a partir del 2030

La subasta se llevó a cabo el miércoles 25 de marzo, en un evento que duró más de 15 horas, con 74 rondas sucesivas.

Como parte de la quinta licitación del Plan de Expansión de Generación (PEG 5), 50 empresas presentaron ofertas técnicas en febrero último; de estas, 48 fueron calificadas como técnicamente solventes para participar en la fase de ofertas económicas.

Diversas empresas participaron con más de una propuesta, lo que sumó un total de 93 centrales de generación incluidas en dichas ofertas, de las cuales fueron adjudicadas 57.

La Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA) y Energuate —que integra a Deocsa y Deorsa— indicaron que se avanzó en la etapa de evaluación económica “tras un proceso marcado por una alta participación del mercado y un mecanismo de subasta inversa electrónica que promueve la competencia y la eficiencia en la contratación de energía a largo plazo”.

La PEG 5 es la licitación más grande en la historia del país, con la cual las distribuidoras buscan contratar el suministro de electricidad por hasta 1,400 megavatios (MW) de potencia garantizada y 150 MW de potencia instalada.

El suministro debe empezar a partir del 2030, de forma escalonada, hasta el 2033. El plazo de los contratos será de hasta 15 años para plantas nuevas o existentes con adiciones, y de cinco años para las que ya están en operación.

El objetivo, explicaron las distribuidoras, es “asegurar el abastecimiento eléctrico a largo plazo”.

Respecto de la subasta inversa, las compañías explicaron que es un mecanismo de adjudicación que permite a los participantes ajustar sus precios en tiempo real, lo que favorece la obtención de condiciones más competitivas para los usuarios finales.

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Añadieron que, como resultado de dicha subasta, la energía adjudicada en la PEG 5 fue “todo un éxito”.

Las 57 plantas de generación representan una matriz tecnológica diversificada, que aporta mayor eficiencia, seguridad y sostenibilidad al sistema eléctrico nacional, aseguraron las distribuidoras, aunque aún no brindaron detalles.

La subasta fue administrada por la firma especializada Quantum America, y participaron diversas entidades como observadores.

Una vez adjudicada la energía por medio de la subasta, corresponde a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) aprobar oficialmente los resultados y, posteriormente, realizar la suscripción de contratos con los proveedores adjudicados.

Según el cronograma de la PEG 5, la adjudicación oficial está prevista para el 22 de abril, y después se dispondrá de un plazo para la firma de los contratos.

Datos preliminares

Aunque las distribuidoras no divulgaron el volumen adjudicado, ni el tipo de recurso ni las compañías ganadoras, se conoció de forma extraoficial que fueron adjudicados 1,419 MW.

De ese total, el 71.6% —alrededor de 1,016 MW— corresponde a generadoras con recursos renovables, principalmente solares nuevas con baterías, y varias hidroeléctricas ya existentes.

Con recursos de gas, aunque se tenían expectativas de adjudicar hasta la mitad de lo licitado, solo se asignaron 15 MW para gas natural y 42.1 MW para combinaciones con gas natural.

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También se adjudicaron 175 MW (alrededor del 12%) a combinaciones de carbón con renovables y 135 MW (9.5%) a coque de petróleo con renovables, mientras que el búnker y su combinación con renovables sumaron alrededor de 35 MW.

Sin embargo, estos datos deberán ser oficializados por las distribuidoras y la CNEE.