Subasta del PEG 5 define nueva generación eléctrica con alta competencia

La presentación de las ofertas económicas de la quinta licitación del Plan de Expansión de Generación (PEG 5) se llevó a cabo el miércoles 25 de marzo, en la modalidad de subasta inversa, con rondas sucesivas de puja.

Luis Ortiz, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) e integrante de la Junta de Licitación, explicó que, de los 50 participantes con oferta técnica, 48 fueron calificados como válidos, es decir, técnicamente solventes para continuar en el proceso y presentar su oferta económica.

Todas las empresas validadas se presentaron a la subasta, que se realizó con rondas sucesivas de puja o competencia de precios hacia la baja, hasta lograr adjudicar a los ganadores.

Los 48 oferentes representan alrededor de 95 proyectos de generación, ya que varios se presentaron con múltiples plantas o propuestas de generación combinada, agregó Ortiz.

El funcionario indicó que la competencia se desarrolla con libertad y que cada participante busca hacer sus mejores ofertas.

“La importancia de las rondas sucesivas es que, sin importar el punto de partida, la oferta siempre es hacia abajo, hasta encontrar el óptimo de precio para lo que queremos comprar”, expresó.

Extensa subasta

Luego de once horas de evento, alrededor de las 8.30 de la noche del miércoles, se habían efectuado 57 rondas sucesivas de la subasta, pero el proceso continuaba.

En forma preliminar se conoció que no se adjudicaron de altos volúmenes de generación con gas como se tenía la expectativa en esta licitación. La Junta Licitadora debe dar los resultados y luego ser conocidos por las autoridades.

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Competencia

Respecto de si se podrán bajar los precios en comparación con los actuales, el funcionario señaló que se da una fuerte competencia, ya que todos buscan ganar un espacio en los contratos. “Creemos que van a llegar al óptimo de sus estimaciones de precio”, indicó, y añadió que el modelo permite optimizar el conjunto de precios, por lo que considera que los resultados serán positivos.

Ortiz recordó que hay muchas propuestas de energía solar con baterías, solar sin almacenamiento y de gas natural. Consideró que la competencia entre estas sería fuerte.

Agregó que les gustaría contar con más hidroeléctricas, pero recordó que en los últimos años se han enfrentado dificultades para desarrollar ese tipo de proyectos.

También se identificó una propuesta de generación geotérmica.

La fase de las ofertas económicas se llevó a cabo por medio de subasta inversa, donde los participantes debían presentar precios más bajos para seguir en la competencia por la adjudicación de contratos. (Foto, Prensa Libre: Junta Licitadora PEG 5).

Diversificación de la matriz

El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, refirió que tienen altas expectativas por la cantidad de competidores y los volúmenes ofertados.

Además de garantizar el suministro y diversificar la matriz energética, uno de los propósitos es lograr mejores precios de generación, uno de los componentes de las tarifas al usuario.

Entre las propuestas hubo generación con gas natural y esquemas renovables con baterías de almacenamiento, que permiten dar firmeza a fuentes intermitentes y competir en igualdad de condiciones con las termoeléctricas, resaltó Ventura. Sin embargo aún falta conocer los resultados finales por oferente y tipo de recurso de generación.

Las distribuidoras EEGSA y Energuate buscan contratar mil 550 megavatios —mil 400 de potencia garantizada y 150 de demanda—, pero recibieron ofertas técnicas por más del doble: tres mil 797 megavatios —tres mil 623 de potencia y 174 de demanda—.

Algunas de las novedades son propuestas de generación con gas y solares con baterías para almacenaje, hidroeléctricas, y otras combinadas con carbón y biomasa.

Las distribuidoras estiman que se podría atraer US$3 mil 700 millones en inversión.