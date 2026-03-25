Licitación de energía PEG 5: hoy presentan ofertas económicas por medio de subasta inversa

Las compañías participantes harán sus propuestas mediante la modalidad de subasta inversa.

En la fase de recepción de ofertas técnicas, efectuada el 12 de febrero último, participaron 50 empresas, que ofrecieron en total 3 mil 797 megavatios, dentro de la quinta licitación para contratos de largo plazo como parte del Plan de Expansión del Sistema de Generación (PEG), conocido como PEG 5, que demanda 1 mil 550 megavatios que busca garantizar el suministro para 15 años.

Desde esa fecha hasta esta semana, la Junta Licitadora analizó las propuestas para determinar si cumplían los requerimientos y podían pasar a la fase de ofertas económicas y participar en la subasta inversa.

En la subasta inversa, los oferentes presentan sus propuestas con una puja de precios a la baja para lograr la adjudicación. Se tiene previsto que se lleven a cabo decenas de rondas.

Las distribuidoras estiman que la licitación podría representar unos US$3 mil 700 millones en inversiones.

Esto se debe, en parte, a que el evento atrajo interés para instalar plantas de generación nueva, ya que, dentro de la oferta, 2 mil 596 megavatios corresponden a centrales nuevas.

También hay centrales que ya operan en el país y proponen inversiones adicionales, segmento que representa 651.2 megavatios.

Por aparte, está el grupo de oferentes que no hará inversiones adicionales en las plantas con las que participa; en este caso, la oferta llegó a 375 megavatios, y los contratos serán por cinco años.

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Los recursos predominantes

Datos de la Junta de Licitación reportan las ofertas técnicas recibidas por tipo de recurso de generación de las 50 compañías que se presentaron en febrero: 1 mil 402 MW con plantas solares (1 mil 305 MW con almacenamiento mediante baterías y 97 MW solo con generación solar).

De gas se ofertaron 1 mil 220 MW, incluidos gas natural, etano y propano.

Las hidroeléctricas, combinadas con solar o eólico, ofertaron 329 MW, mientras que las de solo recurso hidráulico sumaron 148 MW.

También hay combinaciones de biomasa con búnker, carbón o propano por 245 MW; carbón combinado con coque de petróleo o solar, por 195 MW; y solo carbón, con 40 MW. Además, se presentaron propuestas de geotermia (24 MW) y solo búnker (20 MW).

Luego de esta fase, se programó la adjudicación para el 16 de abril.

Los contratos empezarían a suministrar de forma escalonada entre el 2030 y el 2033.

Lo requerido por las distribuidoras EEGSA y Energuate es de 1 mil 550 megavatios (MW), y se recibieron 3 mil 727 MW.

De ello, el total ofertado de potencia fue de 3,623 MW, mientras las distribuidoras buscan suministrarse 1 mil 400 MW de potencia garantizada.

De energía generada se recibieron ofertas por 174 MW; la demanda es de 150 MW.