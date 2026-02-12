PEG 5: Alto interés de 59 empresas por licitación de electricidad y estiman inversiones por US$3 mil 700 millones

La licitación de energía PEG 5 atrae el interés de 59 posibles oferentes que adquirieron las bases y podría generar inversiones por US$3 mil 700 millones, mediante la instalación de nuevas generadoras, ampliaciones o combinaciones de recursos, informaron las distribuidoras EEGSA y Energuate.

Este jueves 12 de febrero se lleva a cabo la recepción de ofertas. Según Dimas Carranza y Josué Figueroa, integrantes de la Junta Licitadora por parte de las distribuidoras Energuate y la Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA), respectivamente, 59 empresas adquirieron las bases de licitación de la PEG 5, que busca contratar el suministro de 1 mil 550 megavatios (1 mil 400 de potencia garantizada y 150 de potencia instalada). A inicios de semana se reportaban 46 empresas interesadas.

La proyección de inversión es de US$3 mil 700 millones, expuso Carranza.

La expectativa de inversión se basa en que, del total de los 1 mil 550 megavatios licitados, se requiere que 900 sean suministrados mediante plantas nuevas, 500 con plantas en operación —con o sin inversión adicional— y 150 con plantas nuevas o existentes orientadas a energías intermitentes.

Para el evento de recepción de ofertas técnicas, que se lleva a cabo esta mañana, se registraron al menos 50 oferentes, según representantes de empresas participantes en esta reunión, efectuada a puerta cerrada.

Se observan posibles oferentes que proponen generación con gas natural, hidroeléctricas y otras fuentes renovables, como la solar.

Según el cronograma, la Junta Licitadora tiene plazo hasta el 24 de marzo para analizar las ofertas técnicas, ya que el 25 del mismo mes está programada la presentación de las ofertas económicas, mediante una subasta inversa.

Luego, a mediados de abril se prevé la adjudicación.

La PEG 5 2025 es considerada la licitación más grande en la historia del país, ya que se busca el suministro del equivalente al 60% de la generación actual de Guatemala, dijo Carranza.

“Este proceso está diseñado para asegurar la contratación de energía y potencia a largo plazo, que permita cubrir la demanda a partir del 1 de mayo del 2030, fecha en que comienzan a vencer los contratos adjudicados en las licitaciones PEG 1 y PEG 2”, explicaron las distribuidoras.

El plazo es por 15 años, con un inicio de suministro escalonado desde el 2030 hasta el 2033.

Las compañías indicaron que, de concretarse la contratación requerida, se garantizará la estabilidad y continuidad en el servicio de electricidad para los usuarios finales.