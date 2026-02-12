PEG 5: Distribuidoras reciben hoy ofertas en licitación récord, con foco en gas natural, además de renovables

Para este jueves 12 de febrero está programada la recepción de ofertas como parte de la licitación PEG 5, cuyo objetivo es contratar 1,550 megavatios (1,400 de potencia garantizada y hasta 150 de potencia instalada) para garantizar el suministro de las distribuidoras EEGSA y Energuate durante 15 años.

Luis Ortiz, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), refirió que hay alta expectativa de participación, ya que el evento ha atraído la atención por varios factores y más de 40 empresas han adquirido las bases de licitación.

Hasta el 3 de febrero, 43 empresas habían adquirido dichas bases, cifra que subió a 46 en la presente semana, según datos de las distribuidoras.

En las sesiones informativas hubo participación de representantes de empresas locales y extranjeras interesadas en tecnologías como generación con gas natural, baterías y energía solar fotovoltaica, refirieron ejecutivos de las distribuidoras la semana pasada.

Ortiz explicó que la importancia de este evento no radica únicamente en asegurar cobertura de la demanda regulada de dichas distribuidoras, sino en el volumen licitado que es el más grande de la historia del país lanzado en un evento. Y agregó que se trata de una licitación abierta, por lo que se espera una competencia fuerte.

Otro aspecto relevante, según Ortiz, es que el interés refleja confianza en el modelo del sistema eléctrico guatemalteco. Al tratarse de una licitación abierta, no está limitada por tipo de tecnología, por lo que se espera la participación de generadores con fuentes renovables y eventualmente algunas centrales que operen con gas natural, dijo el funcionario de CNEE.

Juan Fernando Castro, viceministro de Energía, indicó recientemente que se espera que de los 1,400 MW en competencia, la mitad provenga de generación con gas natural y la otra mitad de energías renovables.

Ortiz reiteró que, aunque la licitación no está diseñada específicamente para gas natural, esta es una opción viable y se espera que participen inversionistas interesados en ese tipo de generación.

¿Qué se busca contratar?

Se trata de la quinta licitación para contratos de largo plazo del Plan de Expansión de Generación (PEG), denominada PEG 5, que busca garantizar el suministro para la Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA) y Energuate (Deocsa y Deorsa).

Los contratos de hasta 15 años. La entrada en vigencia del suministro será escalonada entre el 2030 y el 2033.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) estima que esta licitación podría generar inversiones cercanas a los US$3,000 millones. La Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager) menciona una cifra mayor: US$4,000 millones o más.

Dudas por el uso de gas

Una de las novedades de la licitación es la posibilidad de atraer generación con gas natural, lo cual ha despertado tanto expectativas como dudas, especialmente por la instalación de plantas con ese tipo de recurso.

Dimas Carranza, de la Junta Licitadora, explicó que algunas inquietudes se relacionan con aspectos técnicos, como la capacidad del sistema de transmisión para recibir el alto volumen que generan estas plantas. También persisten dudas sobre los permisos necesarios para instalar y operar, así como el acompañamiento gubernamental para gestionar aprobaciones.