Así quedan las tarifas de energía eléctrica a partir del 1 de febrero y se mantiene estabilidad

La CNEE, como ente regulador, es la encargada de establecer los ajustes trimestrales a las tarifas de energía eléctrica para las tarifas social y no social con base en una serie de costos reportados por las distribuidoras.

Para el trimestre en mención, las tarifas se mantendrán estables. Este comportamiento se ha registrado en los últimos cuatro años, aunque en ese período se han experimentado fluctuaciones leves derivadas de la oscilación normal y periódica de los precios de compra de energía y potencia para el abastecimiento de la demanda, explicó la CNEE en su boletín.

La entidad también señala que, en ese lapso, también se han registrado factores como las fluctuaciones en los precios internacionales de los combustibles para generación, la estacionalidad de los recursos de generación, variables macroeconómicas y los nuevos contratos de generación que entran en vigor en cada período para garantizar el suministro.

Leves cambios

Para el trimestre de febrero a abril, las tarifas fijadas para los usuarios de las distribuidoras de Energuate bajan Q0.01 por kilovatio hora. En el caso de la Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA), permanecen sin cambios.

Tarifa no social

Para el segmento de tarifa no social, que contempla unos 300 mil usuarios, las nuevas tarifas son:

Distribuidora de Electricidad de Occidente, S. A. (Deocsa): Q2.15 por kilovatio hora (kWh) al mes.

Distribuidora de Electricidad de Oriente, S. A. (Deorsa): Q2.06 por kWh al mes.

EEGSA: Q1.51 por kWh al mes, sin variación respecto de trimestres anteriores.

Los usuarios en este segmento son quienes consumen más de 300 kWh al mes y no están cubiertos por subsidio.

Tarifa social

Para el grupo de Tarifa social las tarifas que entrarán en vigor el 1 de febrero son:

Para los usuarios de Deocsa, Q2.05 por kWh al mes.

Deorsa, quedó en Q1.98; ambas bajaron un centavo.

EEGSA mantiene su tarifa en Q1.42 por kWh al mes.

La tarifa social aplica a quienes consumen menos de 300 kWh al mes.

Según la CNEE, abarca a cerca de 3.8 millones de usuarios. De ese total, aproximadamente 2.2 millones de familias consumen de 0 a 100 kWh al mes y cuentan con un subsidio extraordinario otorgado por el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), por lo que pagan menos que los montos indicados.

Consultado el INDE respondió que aún no se habían emitido las tarifas de CNEE por lo que el dato de subsidio a aplicar por kilovatio para el plazo en mención podrá ser brindado hasta la próxima semana.

Factores que se toman en cuenta

La CNEE indicó que, para calcular las tarifas de febrero, marzo y abril, revisó los costos reales de compra de potencia y energía eléctrica efectuados por las distribuidoras entre octubre y diciembre del 2025.

Como en trimestres anteriores, la Comisión sostiene que la diversificación de la matriz de generación contribuye a mantener estables los precios.

Uno de los factores mencionados es la estacionalidad en plantas como las hidroeléctricas.

En este caso, la producción hidroeléctrica alcanzó su nivel máximo en octubre, pero registró una disminución progresiva en noviembre y diciembre. Este comportamiento es típico de la transición de la temporada de invierno a verano.

La baja fue compensada por la generación en centrales térmicas, como los ingenios azucareros, que operan como cogeneradores durante la época de zafra.