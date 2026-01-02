INDE mantendrá subsidio a energía en el 2026 hasta 100 kilovatios, pero se reducirá apoyo para rangos de mayor consumo

Al 12 de diciembre del 2025, el aporte del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) para el subsidio a la energía de la Tarifa Social ascendía a Q889.28 millones y se proyectaba cerrar el año en Q974 millones, monto financiado en su totalidad con fondos propios, según expuso la entidad.

Durante ese año, un promedio mensual estimado de 2 millones 300 mil usuarios recibió ese beneficio, añadió.

En tanto, el Consejo Directivo del INDE, en sesión ordinaria del 16 de diciembre del 2025, decidió otorgar un subsidio por Q900 millones para cubrir el período de enero a diciembre del 2026 a los usuarios con consumo de 0 a 100 kilovatios hora mensuales, se agregó. Aunque no indicó si habría cambios en los montos por rangos de consumo.

El monto total será financiado con fondos del INDE, ya que aunque la entidad solicitó Q463.1 millones para el subsidio durante el 2026, no se incluyó ningún aporte gubernamental para tal fin en el Presupuesto del Estado aprobado en el Congreso. Ahora, aunque la Corte de Constitucionalidad suspendió temporalmente el presupuesto para este año y entró en vigencia el del 2025, tampoco este incluyó asignación para el subsidio, con el argumento de que el INDE contaba con fondos suficientes para cubrirlo.

Cambio de montos por rangos en enero

La Tarifa Social está establecida para los usuarios con consumos de 0 a 300 kilovatios. Sin embargo, hay un subsidio que cubre el consumo mensual de 0 a 100 kWh, de forma diferenciada, en tres rangos: de 0 a 60; de 61 a 88, y de 89 a 100 kWh, beneficiando más a quienes consumen menos.

Sin embargo, el viernes 2 de enero, Energuate informó que el INDE redujo el subsidio para los rangos de 61 a 100 kWh. Según estimaciones de la compañía, la disminución será de Q0.06 y Q0.12 por kilovatio hora.

Esto implicará un incremento en el monto de la factura mensual de los usuarios.

En estos dos rangos hay 1 millón 672 mil 175 clientes: 1 millón 033 mil 023 de Deocsa y 639 mil 152 de Deorsa, detalló la empresa.

Cómo se aplica

La Tarifa Social es la misma para el trimestre que contempla noviembre y diciembre del 2025 y enero del 2026. Lo que varió es el subsidio en los dos rangos mencionados.

Deocsa

La Tarifa Social por kilovatio hora al mes, para el trimestre del 1 de noviembre del 2025 al 31 de enero del 2026, es de Q2.06.

Rango de 0 a 60 kWh: el usuario sigue pagando Q0.78 por kilovatio; el INDE subsidia Q1.28.

Rango de 61 a 88 kWh: el usuario pagará en enero Q1.30, un aumento de Q0.12. El INDE aportará Q0.76, una reducción de Q0.12, en el subsidio.

Rango de 89 a 100 kWh: el usuario pagará Q1.34, Q0.06 más que antes. El INDE cubrirá Q0.72.

Deorsa

La Tarifa Social por kilovatio hora al mes es de Q1.99 para el trimestre de noviembre del 2025 a enero del 2026.

Rango de 0 a 60 kWh: se mantiene en enero el cobro de Q0.76 al usuario, y el subsidio sigue en Q1.23.

Rango de 61 a 88 kWh: el usuario pagará en enero Q1.28, Q0.12 más, y el subsidio será de Q0.71.

Rango de 89 a 100 kWh: el pago en enero será de Q1.31, con un aumento de Q0.06. El subsidio será de Q0.67.

EEGSA

La Tarifa Social en la Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA) es de Q1.42 por kilovatio hora. La distribuidora no ha informado si el subsidio del INDE tuvo cambios en enero.

El Instituto va informando mes a mes a las distribuidoras el monto de subsidio a cubrir.

A diferencia de este año, el subsidio para el rango de consumo de 89 a 100 kilovatios hora al mes el subsidio venció en diciembre del 2024, y el INDE no aprobó el beneficio para enero del 2025. Sin embargo lo restableció en febrero de ese año.