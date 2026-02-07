Licitación de energía PEG 5 atrae interés de 43 empresas para suministrar 1 mil 550 megavatios

El evento busca concretar la mayor contratación de generación eléctrica en el país y ha despertado el interés de múltiples empresas y potenciales inversionistas, explicó Dimas Carranza, integrante de la Junta Licitadora de la PEG 5.

La recepción de ofertas está programada para el jueves 12 de febrero, como parte del cronograma de la quinta licitación para contratos de largo plazo del Plan de Expansión de Generación (PEG), conocido como PEG 5.

El objetivo es contratar 1,550 megavatios (MW): 1,400 de potencia garantizada y hasta 150 de potencia instalada. El contrato tendrá una vigencia de hasta 15 años, para garantizar el suministro a las distribuidoras Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA) y Energuate (Deocsa y Deorsa).

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) estimó que la licitación podría generar inversiones de alrededor de US$3 mil millones, según datos divulgados durante el lanzamiento del evento, en abril del 2025.

En tanto, Alfonso González, presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), afirmó durante el Summit de Energía Renovable (SER) 2026, celebrado el 5 de febrero, que se está “a las puertas de la PEG 5” y que es un proceso que podría atraer inversiones por US$4 mil millones o más.

Esa posibilidad, sumada a los planes de inversión de las distribuidoras por otros US$1,500 millones para los próximos siete años y US$1,500 millones más para modernizar la red de transmisión, representaría US$7 mil millones en los próximos años, añadió González al hablar del potencial, pero también de los desafíos para inversión.

Expectativas e inquietudes

Hasta el 3 de febrero, 43 empresas han adquirido o retirado las bases de licitación, lo cual les permite participar como oferentes. Según la experiencia en procesos anteriores, algunas se presentan en forma individual, otras como consorcios y otras deciden no participar, explicó Carranza, quien también es ejecutivo de Energuate.

El 28 de enero se celebró la quinta reunión informativa programada. Hasta ahora no se prevé otra antes de la recepción de ofertas, salvo que se considere necesaria.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Carranza afirmó que ha habido amplia atención por parte de los posibles oferentes, con una participación diversa de empresas locales y extranjeras, interesadas en generación con gas natural, uso de baterías, solar fotovoltaica, entre otras tecnologías. “Hay expectativas bastante buenas de las ofertas que podamos recibir el 12 de febrero”, aseguró.

Mario Naranjo, gerente general de EEGSA, también destacó las altas expectativas, derivadas de varios factores: “Al ser una licitación de gran magnitud, tras haber realizado rondas en países de América y Europa para promover la PEG 5 y atraer inversionistas, y mediante eventos y foros en el país, tenemos la expectativa de una participación plural y diversa en tecnologías y ofertas”.

La Ager también comparte esa expectativa: “Estamos comprometidos con el éxito de la licitación PEG 5; es un proceso importante para el país y esperamos una alta adjudicación de energías renovables”, expresó uno de sus directivos. Víctor Asturias, director ejecutivo del Consejo de la Industria Eléctrica (CIE), indicó que existe una alta probabilidad de alcanzar la adjudicación de los 1,400 megavatios ofertados.

Juan Fernando Castro, viceministro de Energía, afirmó que se espera contratar, mediante subasta inversa, la generación para los próximos 15 años. Indicó que, hasta ahora, la tendencia es que de los 1,400 MW en competencia, la mitad sea generación con gas natural y la otra mitad con energías renovables. Añadió que no se incluye carbón ni diésel, ya que se busca iniciar una transición energética para reducir la huella de carbono. Aunque el gas natural es un combustible fósil, es menos contaminante que el carbón o el diésel, afirmó.

Asturias considera que las energías renovables tienen un espacio amplio para participar y que algunos actores harán ofertas agresivas.

Preocupaciones y dudas

Como en otras licitaciones, han surgido dudas y preocupaciones relacionadas con las bases y los contratos. Carranza y Naranjo afirmaron que muchas de estas inquietudes se han resuelto durante el proceso.

No obstante, diversas fuentes del sector señalaron preocupaciones sobre el nivel de riesgo que asumirían los inversionistas, la capacidad de las redes de transmisión para integrar nuevas generadoras y lo ajustado de los plazos para obtener licencias y permisos para entrar a operar a tiempo. También surgieron dudas sobre el tiempo necesario para habilitar proyectos con almacenaje flotante de gas natural y el procedimiento.

El suministro de generación debe entrar de forma escalonada entre el 2030 y el 2033.

Carranza explicó que se han planteado alrededor de mil preguntas desde que el proceso inició, en abril del 2025, y que se han emitido varias adendas. La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) notificó recientemente la aprobación de la cuarta adenda a las bases y la segunda al manual de evaluación económica.

Las preguntas han permitido, según Carranza, perfeccionar el proceso. Se han respondido nueve bloques con cerca de mil consultas. “Ha sido un proceso muy dinámico”, señaló.

Comentó que es un proceso de licitación bastante sofisticado desde el punto de vista de las posibles combinaciones para presentar ofertas de diferentes recursos o tecnologías, además del alto volumen de energía y potencia que se está requiriendo, aspectos que generan retos, pero también oportunidades para ofertar.

Algunas dudas se relacionan con la logística para presentar múltiples ofertas desde diferentes centrales, y sobre los requisitos técnicos para participar. También han preguntado por el suministro y transporte de gas natural.

Otro punto de consulta ha sido la participación de centrales en operación que realizarían inversiones adicionales. Además, se explicó el modelo de optimización económica de ofertas, clave para comprender el sistema de pujas en la subasta inversa.