Ager traza hoja de ruta con energía solar como principal fuente y otras renovables para el 2040

En esta hoja de ruta se proponen tres fases para su ejecución y de siete objetivos estratégicos, con un enfoque de visión de largo plazo, fue lanzada durante el Summit de Energía Renovable (SER) 2026, el jueves 5 de febrero, y es la continuidad y actualización de la estrategia presentada hace dos años.

Entre otros aspectos, se propone la meta de alcanzar un 80% de suministro de energía renovable para el 2040.

Para lograrlo, se menciona la necesidad de incorporar 4 mil 312 megavatios de capacidad instalada adicional, en diversas tecnologías, con énfasis en fuentes renovables. También se contempla el uso del gas natural como combustible de transición. en al propuesta ee prioriza la energía solar, seguida de otros recursos renovables, almacenamiento, gas natural, geotermia, energía eólica y, en última instancia, hidroeléctricas.

El escenario está basado en la actualización de la Estrategia para la Transición Energética, así como en indicadores como el crecimiento poblacional —estimado en 17%, es decir, unos tres millones de personas más para el 2040— y el crecimiento del producto interno bruto (PIB). Además, se resalta que el país es un destino atractivo para la inversión en centros de datos (data centers) y zonas industriales, como oportunidad para ese crecimiento económico y de demanda.

En la primera fase, Ager propone lanzar con urgencia la sexta licitación para contratos de largo plazo dentro del Plan de Expansión de Generación (PEG 6). Esta fase abarcaría del 2026 al 2030 y estaría enfocada en la preparación: reformas regulatorias, proyectos piloto de almacenamiento y expansión de la generación renovable. El objetivo es alcanzar un 56% de energía renovable al 2030. Para la PEG 6, se propone incorporar nuevas fuentes renovables y sistemas de almacenamiento, con contratos que ofrezcan certeza a los inversionistas.

También se incluye la definición y adopción de políticas públicas serias y de largo plazo que garanticen certeza jurídica y estabilidad regulatoria para la inversión en generación y transmisión de energía. Se plantea actualizar el marco regulatorio, simplificar y agilizar los trámites de autorización, estandarizar los procedimientos administrativos en todas las municipalidades e incorporar normativa específica para sistemas de almacenamiento. Asimismo, se propone alcanzar un 96% de cobertura eléctrica.

La segunda fase, del 2031 al 2035, estará enfocada en la transformación del sistema energético, con mayor participación de energías renovables, almacenamiento a gran escala y modernización del sistema eléctrico. El objetivo es alcanzar un 71% de generación con fuentes renovables. En esta etapa se prevé la entrada en operación de las plantas adjudicadas en la PEG 5 y de las futuras plantas licitadas en la PEG 6.

La tercera fase, del 2036 al 2040, busca la consolidación de la matriz energética para alcanzar el 80% de generación renovable: 72% de diversos recursos renovables, 8% de biomasa y 20% de fuentes no renovables. Además, se aspira a lograr el 100% de cobertura eléctrica en el país para el 2040.

El presidente de Ager, Alfonso González, presentó la propuesta y señaló, por ejemplo, que solo se ha aprovechado el 30% del potencial hídrico del país; en el caso de la energía solar, apenas el 4.34%; del potencial eólico, estimado en 700 megavatios, solo se ha desarrollado el 15%; y de los mil megavatios potenciales de geotermia, únicamente el 3.6% se ha utilizado. El ejecutivo afirmó que, en total, el país aún tiene disponible el 80% de sus recursos energéticos por desarrollar.

González entregó al mandatario la Hoja de Ruta para la transición energética de Guatemala y le expresó que cuentan con Ager para trabajar una política pública y una política energética serias, por lo que están dispuestos a desarrollarlas junto con el ministro de Energía, Víctor Hugo Ventura.

Arévalo mencionó en su discurso que Guatemala se encuentra en una encrucijada en materia de generación de energía, pero confían en seguir avanzando y continuar trabajando para superar los déficits y desafíos que aún persisten, ello construyendo los consensos necesarios con todos los sectores, sin perder de vista el bien común.

Refirió que en todo el mundo se demanda una transición hacia fuentes de energía renovable, y que, aun en condiciones favorables de inversión y desarrollo, una gran parte de sus conciudadanos vive sin acceso a energía, mientras que para otros esta resulta desproporcionadamente cara.

Con los avances en el desarrollo de la infraestructura eléctrica del país, como sociedad corresponde asumir los déficits que aún existen, con una orientación clara hacia el bienestar compartido.

Mencionó también la expansión de la energía eléctrica para las comunidades rurales que aún no cuentan con el servicio, y señaló que el gobierno se ha propuesto que la totalidad de los hogares de Guatemala tenga acceso a la electricidad, aspecto que, sin duda, pondrá una presión importante sobre la demanda energética, pero que se está en plena capacidad de atender.

Anunció que, en los próximos meses, trabajarán en un modelo de desarrollo productivo que reconozca la energía como una actividad central del crecimiento económico y del desarrollo social, y que, para ello, se necesitará una nueva estrategia nacional de desarrollo productivo, con fuentes de energía base que la hagan sostenible.

Por ello, dijo que se están sentando las bases para que, al 2040, la matriz energética de Guatemala sea renovable, y que esta debe ser sostenible, incluyente y abarcar el desarrollo nacional.

La matriz energética será utilizada como una herramienta de política de desarrollo para cerrar brechas y fortalecer la producción agrícola, con el fin de que el desarrollo llegue a todas las familias y comunidades.

“Creemos que Guatemala puede crecer mucho más, pero crecer de manera incluyente, con todos sus habitantes”, expresó. Por eso, dijo, es importante tomar decisiones críticas para seguir la ruta estratégica que ilumine la vida y el futuro de cada persona.