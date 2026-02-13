Ofertas de energía duplican suministro solicitado por Junta Licitadora del PEG5, y con diversas fuentes renovables

La recepción de ofertas técnicas se efectuó el jueves 12 de febrero. De las 59 empresas interesadas en la licitación que adquirieron las bases, 51 presentaron propuestas.

El evento requería el suministro de 1 mil 550 megavatios (MW): 1 mil 400 de potencia garantizada y 150 de potencia instalada. Según Josué Figueroda, integrante de la Junta Licitadora, en información preliminar, se prevé que el total ofertado se supere en por lo menos 2.5 veces. Estos datos equivaldrían a entre 3 mil 500 y 3 mil 875 MW ofertados en distintas tecnologías.

Se trata de la quinta licitación para contratos de largo plazo dentro del Plan de Expansión del Sistema de Generación (PEG), por lo que se le conoce como PEG 5.

Se recibieron muchas ofertas de generación con recursos renovables, entre ellas solar, solar combinada con sistemas de almacenamiento con baterías, además de centrales hidroeléctricas, eólicas y biomasa.

Respecto a térmicas, incluyen ofertas de distintos tipos de gas como natural, propano y etano. De adjudicarse, sería la primera vez que el país cuente con generación con ese componente a mayor escala, aunque en la actualidad ya operan algunas y otras están por iniciar operaciones. También se presentaron ofertas con otros combustibles como carbón y búnker.

La proyección de atracción de inversión es de US$3,700 millones, expuso Dimas Carranza, también integrante de la Junta Licitadora.

Esta expectativa se basa en que, del total de los 1 mil 550 MW licitados, se requiere que 900 sean suministrados mediante plantas nuevas; 500, con plantas en operación —con o sin inversión adicional—, y 150 con plantas nuevas o existentes orientadas a energías intermitentes.

Carranza agregó que la PEG 5 es considerada la licitación más grande en la historia del país, ya que se busca el suministro equivalente al 60% de la generación actual de Guatemala.

En tanto Figueroa indicó que se recibió alta participación de ofertas de plantas nuevas, pero también algunas en operación.

Los oferentes

Entre los 51 oferentes —según el listado divulgado por las distribuidoras— figuran generadoras hidroeléctricas como el Instituto Nacional de Electrificación (Inde), que participa con varias plantas; también Renace, Oxec, Hidro Xacbal y otras.

Con recursos de gas aparecen City Petén, Energía del Caribe y más plantas. Entre las solares están Cox Energy, Anacapri y otras. En biomasa figuran cogeneradores como los ingenios Palo Gordo, La Unión, y San Diego.

El Inde participa con 100 MW con sus diferentes plantas hidroeléctricas, indicó su gerente general, Armando Roberto Martínez Aguilar. Explicó que decidieron participar porque la entidad cuenta con plantas que les permiten presentar una oferta técnica por ese volumen, las cuales se van liberando de compromisos contractuales en distintas etapas. Entre ellas figuran Chixoy —la más grande del país—, Aguacapa y Jurún Marinalá. En este caso, el contrato sería por cinco años, ya que se trata de plantas existentes.

Según la licitación, si se trata de plantas nuevas, o que entraron en operación en el 2024 en adelante, o bien de adiciones a plantas existentes, el plazo contractual será de 15 años.

En generación con gas, fuentes del sector estiman que se ofertaron alrededor de 600 MW.

Félix Enrique Morataya, gerente general de City Petén, indicó que participan con 15 MW. La compañía produce gas natural en Petén y actualmente tiene dos proyectos que suman 24 MW (12 cada uno): uno en Ocultún, La Libertad, y otro en Santa Elena. Además, proveerán gas a un proyecto de Innova, que está en fase final de construcción y se prevé entre en línea en mayo con 45 MW.

Actualmente, proveen gas para 69 MW. De lograr adjudicación en la PEG 5, llegarían a 84 MW. También planean perforar tres pozos más, lo que podría duplicar su producción de gas en dos años y permitiría incrementar la generación a 130 o 140 MW, agregó el ejecutivo.

Entre las compañías internacionales hay varias de origen español. Rafael Briz, presidente de la Cámara Oficial de Comercio Española en Guatemala, indicó que unas cuatro o cinco empresas españolas están participando con cerca de 500 MW en tecnologías renovables como solar. Recordó que varias compañías de dicho país ya han operado en el sector eléctrico del país.

Luis Ortiz, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), considera que contar con 51 oferentes de las 59 empresas que adquirieron las bases puede considerarse un éxito. Añadió que se debe trabajar en el desarrollo de las siguientes fases del proceso. Sostuvo que se fortalecerá la matriz energética, pues se recibieron ofertas con diversidad de tecnologías, como energía solar con baterías, distintas fuentes de gas y centrales hidroeléctricas.

Por su parte, Juan Fernando Castro, viceministro de Energía del Ministerio de Energía y Minas (MEM), manifestó que hay grandes expectativas con la licitación, dada la diversidad esperada de propuestas. Señaló que la transición energética se concibe como un proceso en el que “en una mano va el gas natural y en la otra, los recursos renovables”.

Las ofertas económicas se recibirán el 25 de marzo, bajo la modalidad de subasta inversa, y se prevé adjudicar a más tardar el 16 de abril.