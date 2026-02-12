PEG 5: Estas son las 51 ofertas que se presentaron en la licitación y las empresas participantes

Energía eléctrica

De 59 empresas interesadas en la licitación del Proyecto de Expansión de Generación (PEG 5), que adquirieron las bases, finalmente 51 presentaron ofertas para suministrar a las distribuidoras por 15 años.

Empresas interesadas en participar en la licitación de energía PEG 5, entregaron su oferta ante la Junta Licitadora este 12 de febrero. (Foto Prensa Libre: Cortesía EEGSA y Energuate).

Las distribuidoras EEGSA y Energuate recibieron este 12 de febrero, 51 ofertas dentro de la quinta licitación de largo plazo para el suministro de electricidad.

Las ofertas representan diversos recursos de generación entre estas se tuvo alta participación de plantas con gas, solares, solares con almacenaje de energía, además de hidroeléctricas.

Según expresaron Josué Figueroa y Dimas Carranza, integrantes de la Junta Licitadora por parte de EEGSA y de Energuate respectivamente, se reflejó un amplio interés y la participación de actores nacionales e internacionales.

Las distribuidoras dieron a conocer el listado de los 51 oferentes de la PEG 5:

PEG 5 empresas oferentes 1
Listado de empresas oferentes en la licitación de energía PEG 5, divulgado por las distribuidoras EEGSA y Energuate en la fase de recepción de ofertas el 12 de febrero del 2026. (Foto, Prensa Libre: boletín emitido por EEGSA y Energuate).
PEG 5 empresas oferentes 2
Listado de empresas oferentes en la licitación de energía PEG 5, divulgado por las distribuidoras EEGSA y Energuate en la fase de recepción de ofertas el 12 de febrero del 2026. (Foto, Prensa Libre: boletín emitido por EEGSA y Energuate).

La próxima fase es la revisión de las ofertas técnicas para posteriormente, el 25 de marzo, recibir las ofertas económicas con la modalidad de subasta inversa. Y adjudicar en abril próximo.

Para contratos 15 años, para iniciar el suministro escalonado en el 2030, 2031 y 2032–2033.

ESCRITO POR:

Rosa María Bolaños

Periodista de Prensa Libre especializada en medios escritos y radiales en temas de energía eléctrica, empleo, impuestos, empresas y negocios con más de 20 años de experiencia.

Lee más artículos de Rosa María Bolaños

ARCHIVADO EN:

Economía en Guatemala EEGSA Electricidad Energía Energía eléctrica Energuate Licitación Ministerio de Energía y Minas PEG 5 Sector eléctrico 

