PEG 5: Estas son las 51 ofertas que se presentaron en la licitación y las empresas participantes

Las distribuidoras EEGSA y Energuate recibieron este 12 de febrero, 51 ofertas dentro de la quinta licitación de largo plazo para el suministro de electricidad.

Las ofertas representan diversos recursos de generación entre estas se tuvo alta participación de plantas con gas, solares, solares con almacenaje de energía, además de hidroeléctricas.

Según expresaron Josué Figueroa y Dimas Carranza, integrantes de la Junta Licitadora por parte de EEGSA y de Energuate respectivamente, se reflejó un amplio interés y la participación de actores nacionales e internacionales.

Las distribuidoras dieron a conocer el listado de los 51 oferentes de la PEG 5:

Listado de empresas oferentes en la licitación de energía PEG 5, divulgado por las distribuidoras EEGSA y Energuate en la fase de recepción de ofertas el 12 de febrero del 2026. (Foto, Prensa Libre: boletín emitido por EEGSA y Energuate).

La próxima fase es la revisión de las ofertas técnicas para posteriormente, el 25 de marzo, recibir las ofertas económicas con la modalidad de subasta inversa. Y adjudicar en abril próximo.

Para contratos 15 años, para iniciar el suministro escalonado en el 2030, 2031 y 2032–2033.