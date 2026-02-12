Energía eléctrica
PEG 5: Estas son las 51 ofertas que se presentaron en la licitación y las empresas participantes
De 59 empresas interesadas en la licitación del Proyecto de Expansión de Generación (PEG 5), que adquirieron las bases, finalmente 51 presentaron ofertas para suministrar a las distribuidoras por 15 años.
Empresas interesadas en participar en la licitación de energía PEG 5, entregaron su oferta ante la Junta Licitadora este 12 de febrero. (Foto Prensa Libre: Cortesía EEGSA y Energuate).
Las distribuidoras EEGSA y Energuate recibieron este 12 de febrero, 51 ofertas dentro de la quinta licitación de largo plazo para el suministro de electricidad.
Las ofertas representan diversos recursos de generación entre estas se tuvo alta participación de plantas con gas, solares, solares con almacenaje de energía, además de hidroeléctricas.
Según expresaron Josué Figueroa y Dimas Carranza, integrantes de la Junta Licitadora por parte de EEGSA y de Energuate respectivamente, se reflejó un amplio interés y la participación de actores nacionales e internacionales.
Las distribuidoras dieron a conocer el listado de los 51 oferentes de la PEG 5:
La próxima fase es la revisión de las ofertas técnicas para posteriormente, el 25 de marzo, recibir las ofertas económicas con la modalidad de subasta inversa. Y adjudicar en abril próximo.
Para contratos 15 años, para iniciar el suministro escalonado en el 2030, 2031 y 2032–2033.