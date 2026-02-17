PEG 5: Entre las ofertas de las empresas predominaron la generación solar y gas, ¿qué pasará con los precios?

Las ofertas de 50 empresas en la licitación de energía PEG 5 ascendieron a 3 mil 797 megavatios, siendo los recursos de generación solar y de gas los que tienen mayor participación.

Lo requerido por las distribuidoras EEGSA y Energuate es de 1 mil 550 megavatios (MW).

El total ofertado de potencia fue de 3,623 megavatios (MW). Las compañías buscan suministrarse de 1 mil 400 MW de potencia garantizada; en tanto, se recibieron ofertas de energía generada por 174 MW, cuando lo demandado era de 150, explicó Dimas Carranza, integrante de la Junta de Licitación.

Se trata del quinto evento derivado del Plan de Expansión del Sistema de Generación (PEG), al que se le conoce como PEG 5.

Finalmente, se confirmaron 50 ofertas, ya que se había duplicado el nombre de una compañía, aclaró la Junta Licitadora, pues inicialmente se habían reportado 51.

Carranza indicó que el evento atrajo el interés de nueva generación, ya que, dentro de la oferta, 2 mil 596 megavatios corresponden a centrales nuevas, lo que calificó como “una cantidad importante”. También hay centrales que ya operan en el país y proponen inversiones adicionales, segmento que representa 651.2 megavatios. En ambos casos, los contratos pueden alcanzar hasta 15 años.

Carranza mencionó el 12 de febrero, durante la recepción de ofertas técnicas, que se estimaba que la licitación atraería unos US$3 mil 700 millones en inversiones.

Por aparte, está el grupo de oferentes que no hará inversiones adicionales en las plantas con las que participa; en este caso, la oferta llegó a 375 megavatios, y los contratos serán por cinco años.

Por recurso

La generación de energía solar y la de gas se convirtieron en los principales recursos ofertados en PEG 5. Esta licitación permite combinaciones de recursos, lo cual también se reflejó en varias propuestas.

Según información de la Junta de Licitación, se ofertaron 1 mil 402 MW con plantas solares: 1 mil 305 MW con almacenamiento mediante baterías y 97 MW solo con generación solar.

El otro gran oferente es el gas, con 1 mil 220 MW, incluidos gas natural, etano y propano. Entre los participantes están Aurora Energy (405 MW), Cardinal Energy (310 MW), CH4 Systems LLC (230 MW), Genor y Supra Energy (45 MW cada una), City Petén (15 MW) y Energía del Caribe (120 MW de gas natural).

Sería la primera vez que se atrae un participación tan alta de gas, y según las autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM) visualizan que al menos unos 700 MW generados con este recurso sean adjudicados.

Las hidroeléctricas, combinadas con solar o eólico, ofertaron 329 MW, mientras que las de solo recurso hidráulico sumaron 148 MW. En este rubro participan el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Oxec II, Renace y otras.

También hay combinaciones de biomasa con búnker, carbón o propano por 245 MW; carbón combinado con coque de petróleo o solar, por 195; y solo carbón, con 40. Además, se presentaron propuestas de geotermia (24 MW) y solo búnker (20 MW).

Precios

La oferta técnica se subastará mediante subasta inversa el 25 de marzo del 2026, en la cual las empresas deberán competir por pujar para brindar el mejor precio.

Aunque aún no se puede adelantar el costo de generación ni el impacto para los consumidores, hay factores clave a considerar: la contratación prevista representa hasta el 60% de la generación total del país.

Además, se recibió una matriz de generación diversificada, lo que indica que los precios estarán equilibrados, según comenta Carranza.

“Los precios estarán bastante diversificados en todas las tecnologías, lo cual es bastante positivo porque nos va a dar tranquilidad de la estabilidad de los precios en el largo plazo”, expresó el ejecutivo.

Se prevé que la adjudicación sea el 16 de abril, y que los contratos empiecen a suministrar de forma escalonada entre el 2030 y el 2033, dependiendo de si se trata de contratos por 15 años o cinco años.