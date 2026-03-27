PEG 5 impulsa transición energética con dominio de fuentes renovables (más del 70% de adjudicación)

Luis Ortiz, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), considera que la licitación “fue un éxito rotundo” y lo atribuye a que los inversionistas confían en la estructura del sector eléctrico de Guatemala y se reflejó en la participación.

Agregó que se cumplieron las metas, pues se está contratando la energía que cubrirá todo el crecimiento de la demanda de las distribuidoras a partir del 2030, mediante un proceso que calificó de transparente, basado en los lineamientos establecidos desde el inicio.

Ortiz destacó la alta participación de energía renovable, especialmente de origen solar y algunas hidroeléctricas, así como otras combinadas.

A su criterio, la lista de adjudicados ya no sufrirá cambios. Según Ortiz las distribuidoras deben completar la notificación formal a las empresas y se procederá a la firma de contratos. Posteriormente, estos se remitirán a la CNEE para emitir la no objeción correspondiente, lo que dará vigencia y firmeza a los contratos, agregó.

Por tipo de recurso

Aunque las distribuidoras y la CNEE no divulgaron el volumen adjudicado, ni el tipo de recurso ni las compañías ganadoras, se conoció de forma extraoficial que fueron adjudicados 1,419 MW.

El dato fue divulgado posteriormente por Ager en sus redes sociales.

De ese total, el 71.6% —alrededor de 1,016 MW— corresponde a generadoras con recursos renovables, principalmente solares nuevas con baterías, y varias hidroeléctricas ya existentes.

Con recursos de gas, aunque se tenían expectativas de adjudicar hasta la mitad de lo licitado, solo se asignaron 15 MW para gas natural y 42.1 MW para combinaciones con gas natural.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

También se adjudicaron 175 MW (alrededor del 12%) a combinaciones de carbón con renovables y 135 MW (9.5%) a coque de petróleo con renovables, mientras que el búnker y su combinación con renovables sumaron alrededor de 35 MW.

Sin embargo, estos datos deberán ser oficializados por las distribuidoras y la CNEE.

¡Celebramos un paso histórico hacia la transición energética del país!



Más de 1,000 MW de los 1,419.8 MW de potencia adjudicada, serán generados por fuentes renovables.



Desde AGER felicitamos a las distribuidoras y a las empresas adjudicadas en esta Licitación Abierta PEG-5… pic.twitter.com/0VKotL25xm — AGER (@Ager_GT) March 27, 2026

Necesarias más licitaciones

En tanto Astrid Perdomo, directora ejecutiva de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), coincidió en que la licitación fue exitosa y que la mayoría de la adjudicación recayó en proyectos renovables.

Explicó que no todos los precios de instalación son iguales, por lo que, al competir todos juntos, algunas tecnologías no logran adjudicaciones.

Agregó que se debe continuar con la expansión de la generación eléctrica con más procesos de licitación.

Ager, felicitó el éxito de la adjudicación y expresó el deseo de que el Estado respalde tanto a las nuevas plantas como a las existentes, para que se construyan a tiempo y entren en operación a partir del 2030. Para ello, pidió que se logren agilizar los trámites y las autorizaciones, así como las licencias municipales necesarias.

Gas sin mayor adjudicación

Consultado el presidente de CNEE sobre las razones por las que las ofertas de generación con gas no lograron altos volúmenes de adjudicación, explicó que en la licitación no se establecieron cuotas y estuvo abierta a todas las tecnologías, por lo que influyen aspectos como las condiciones operativas, costos de instalación y de precios.

Muchas propuestas renovables, con almacenamiento en baterías, desplazaron al gas y a otras tecnologías en un entorno de alta competencia, dijo Ortiz.

Acerca de que actores en el sector también expresan dudas sobre si la gran cantidad de energías intermitentes adjudicada, aunque respaldadas por baterías, ofrecerá la firmeza de oferta que el sistema requiere, el funcionario comentó que los temas operativos los analiza el Administrador del Mercado Mayorista, como ente operador del sistema, y la CNEE, como entidad reguladora, y el operador deberá evaluar cómo se incorpora la nueva generación y cómo funcionará en el sistema.

Ortiz explicó que la energía solar y la de gas son diferentes: las plantas de gas son generadoras de base, capaces de operar las 24 horas del día durante todo el año, siempre que tengan combustible y el mantenimiento adecuado. Las solares, en cambio, son intermitentes, aunque operarán con baterías de almacenamiento.

En el caso del gas, desde que se preparaba este concurso, las autoridades del sector eléctrico tenían la expectativa de que al menos 700 megavatios —es decir, la mitad de los 1,400 requeridos para el suministro— provendrían de generación con gas.

Las distribuidoras también visualizaban como un recurso de transición y de respaldo para el sistema.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Entre los participantes en la PEG 5 con gas como recurso de generación, presentaron oferta técnica más de siete compañías por alrededor de 1 mil 220 MW, según la información de la Junta Licitadora brindada en febrero último.

Se conoció el miércoles, que una de estas no aprobó la fase de oferta técnica, por lo que no pudo participar en la subasta inversa de la fase económica. En tanto, los otros proyectos de gran volumen sí participaron, pero se retiraron luego de varias horas de subasta.

En los resultados preliminares divulgados al finalizar la subasta, aparece como única adjudicación con gas natural la de City Petén, con 15 MW. Esta empresa es productora nacional de ese recurso, a diferencia del resto que debía importarlo.

Otra compañía, La Unión, obtuvo una adjudicación por 42 MW con generación combinada de gas propano y recurso renovable.

Otros recursos

También aparecen adjudicadas varias hidroeléctricas, como Las Vacas (10 MW), Hidro Xacbal (63.39 MW), El Cóbano (8 MW), el Instituto Nacional de Electrificación (Inde), con 100 MW; Oxec, con tres ofertas que suman 72 MW, y Renace, con 53 MW.

AGEXPORT reconoce la conclusión exitosa de la Licitación PEG-5 como un paso estratégico clave para el desarrollo económico del país. 🇬🇹



Aquí nuestra postura ⬇️ pic.twitter.com/aVF3WoLCma — AGEXPORT (@AGEXPORTGT) March 26, 2026

En cuanto a la cogeneración a partir de ingenios azucareros, se registraron ofertas con recursos combinados como carbón y biomasa, así como gas propano o búnker junto con renovables como solar. Entre otras compañías adjudicadas están Biomass Energy (parte del Grupo Magdalena) con 465 MW, según la información preliminar. Además de La Unión y San Diego.

Por aparte,Jaguar Energy presentó tres ofertas con las que logró adjudicación por 160 MW, que incluye con combinación de coque de petróleo con renovable; una con solo coque de petróleo y una solo con renovable.

Como parte del proceso, aún falta la adjudicación final, programada para el 16 de abril próximo, y la firma del contrato, hasta tres meses después.