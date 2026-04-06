Demanda de electricidad rompe récord histórico en marzo del 2026, estos son los factores que la impulsan

El 11 de marzo del 2026 se registró en el país una nueva demanda máxima histórica de electricidad, que se situó en 2,263.23 megavatios (MW).

Representa un incremento de 59.01 MW, equivalente al 6.46%, con respecto del récord del 2025, cuando fue de 2,204.22 MW, según datos del Administrador del Mercado Mayorista (AMM).

Esa cifra ya había sido superada una vez en el presente año, el 10 de marzo, cuando alcanzó los 2,205.41 MW. En ambos casos, ocurrió alrededor de las 19 horas.

Históricamente, es común que en las semanas previas a Semana Santa se registren altas demandas de potencia —la mayor demanda en un momento del día—, asociadas a procesos de producción y al clima de la época, explicó Jorge Álvarez, gerente del AMM.

El ejecutivo indicó que se estima que dicha demanda máxima continúe creciendo y que durante el presente año se registren nuevos máximos históricos.

Según la experiencia de años anteriores, otra época de alta demanda se da durante diciembre.

Para cubrir el crecimiento, el suministro se está realizando mediante la operación del Sistema Nacional Interconectado (SNI) con la matriz de generación disponible, explicó Álvarez.

Sin embargo, derivado de los frentes fríos que han impactado al país en lo que va del año, se ha generado un aporte hidrológico adicional, no habitual para esta época. Además, se incorporó nueva generación y se reincorporaron algunas unidades previamente fuera de operación, lo cual contribuye al suministro y permite cubrir la mayor demanda, añadió Álvarez.

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Según datos citados por el presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), Luis Ortiz, en el último año se han puesto en operación alrededor de 400 MW de energía solar. Aunque en su mayoría están relacionados con contratos particulares y no con las distribuidoras, aportan capacidad al sistema.

En el caso de Chixoy, el embalse, al 26 de marzo, registraba una cota de 796.33 metros sobre el nivel del mar, dentro del rango normal para esta temporada, según el comportamiento histórico, indicó el Instituto Nacional de Electrificación (Inde). El volumen útil disponible es del 67.5%, lo cual permite garantizar el uso eficiente del recurso hídrico para el aporte de energía durante el verano y el resto del año.

La cota máxima de operación del embalse es de 803.05 msnm y la mínima, de 772 msnm.

Según la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), en enero y febrero del 2026, el 32% de la generación eléctrica provino de hidroeléctricas; 26%, de biomasa; 15%, de carbón mineral; 12%, de coque de petróleo; 6%, de solar; 4%, de eólica; 2%, de búnker; 2%, de geotérmica; y 1%, de gas natural.

Crece consumo

En el primer bimestre del 2026 (enero y febrero), el consumo de electricidad creció un 2.59% respecto del mismo periodo del 2025.

Se estima que, al cierre del primer trimestre (enero a marzo del 2026), el crecimiento se sitúe entre el 3% y el 4%.

En tanto el Informe Estadístico 2025 del AMM, el consumo del SNI fue de 14 mil 042.01 Gigavatios hora (GWh), un 4.81%.

Otras posibles razones del crecimiento

Ortiz confirmó que la demanda ha estado en aumento y señaló que la demanda máxima suele producirse en la época de verano, entre marzo, abril o mayo. A su criterio, aún podría registrarse una demanda más alta en lo que resta de la estación.

Entre los factores que impulsan este crecimiento están el avance de la electrificación, ya que las distribuidoras conectan alrededor de 200 mil nuevos usuarios cada año. Además, el Inde reinició su programa de electrificación rural, lo cual también incide en la demanda.

Otro factor identificado, considerado clave por Ortiz, es el aumento de la demanda en la pequeña y mediana industria. Se han conocido varios proyectos en marcha y futuros, como la planta Yazaki en San Marcos. “Todos estos aspectos son señales importantes que estimulan el crecimiento de la demanda”, agregó.

Por ello, es necesario ampliar tanto la oferta de energía como la infraestructura de transmisión y subestaciones.

¿Se declarará estado de emergencia en el sistema eléctrico?

El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, y Ortiz coincidieron en que, a pesar del récord de demanda máxima registrado en marzo, no se prevé declarar un estado de emergencia del sistema eléctrico nacional en el 2026.

Esto, a pesar de que el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) anunció a inicios de marzo que podría formarse el fenómeno de El Niño desde mayo y extenderse hasta junio o julio. Esta situación podría reducir las lluvias durante la temporada lluviosa.

El evento más reciente de este tipo afectó al país durante 11 meses, entre 2023 y 2024.

Ventura explicó que, de concretarse, los efectos de El Niño impactarían más en el siguiente ciclo hidrológico, posiblemente en el 2027.

Afirmó que el aumento de demanda en el primer trimestre del presente año está completamente cubierto.

Consultado sobre el uso de búnker o diésel, indicó que en esta época del año el búnker juega un papel importante.

No obstante, tanto Ventura como Ortiz afirmaron que no visualizan la necesidad de declarar una emergencia, como ocurrió en el 2024, y el AMM no ha solicitado dicha medida.

Tarifas

El ministro Ventura mencionó que se podría haber un ajuste al alza en la tarifa de electricidad, derivado del incremento de los derivados del petróleo en el mercado internacional. Agregó que actualmente hay una pequeña porción de generación con combustóleo o fuel oil, cuya incidencia podría generar un alza leve, aunque será la CNEE la que lo confirme al final del primer semestre.

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El próximo ajuste trimestral para la tarifa regulada entrará en vigencia el 1 de mayo.

Consultado Ortiz, indicó que el componente de petróleo en la matriz energética es cada vez menor, por lo que no anticipa impactos significativos en las tarifas a corto plazo.

Recordó que desde hace cuatro años se ha mantenido la estabilidad tarifaria, incluso durante la pandemia y el inicio de la invasión rusa a Ucrania, gracias a la matriz energética diversa del país.

En cuanto al clima, señaló que se han identificado ciclos regulares en los últimos años.

“Hay algún anuncio del Insivumeh de que este podría ser un año con fenómeno de El Niño”, dijo. Sin embargo, el AMM no visualiza por ahora problemas en el suministro de electricidad, concluyó Ortiz.