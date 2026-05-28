MEM analiza focalizar subsidio a combustibles si fondos no alcanzan o se amplía el plazo

Uno de los análisis se basa en un escenario optimista, en el cual consideran que los Q2 mil millones aprobados para subsidio al combustibles en el Decreto 11-2026 del Congreso, sí alcancen para los tres meses, según el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura.

El funcionario explicó que esperan que el presupuesto aprobado sea suficiente para los tres meses previstos, plazo estimado desde el inicio de vigencia, el 28 de abril, hasta finales de julio, con base en ese escenario optimista. Este plantea que se logre un acuerdo entre los países involucrados en el conflicto de Oriente Medio, lo que permitiría estabilizar los precios, aunque señaló que es impredecible.

Si se toma en cuenta el tiempo que lleva el conflicto y las reuniones entre mandatarios —por ejemplo, la visita a China—, se espera que en los próximos encuentros se anuncie un acuerdo y que esto ayude a estabilizar los precios, añadió.

“Bajo este escenario, que sería el mejor, esperaríamos fácilmente eliminarlo (el subsidio), pero si no se da, estamos discutiendo opciones de focalización”, expresó el ministro.

Consultado sobre si la propuesta sería enfocar el subsidio al diésel y mantenerlo en Q8 por galón, y reducir el destinado a las gasolinas, Ventura indicó que no se habla tanto de mantener ese monto o no, sino de buscar mecanismos para que el efecto en la población sea menor.

La focalización consistiría en dirigir el subsidio hacia los usos donde la incidencia del precio de los combustibles es mayor, explicó. Por ejemplo, podría dirigirse al transporte de pasajeros o de carga de productos, como dos usos intensivos, aunque dijo que, por el momento, es solo una opción.

Agregó que aún no se define el monto, sino se analizan los mecanismos para hacer más eficiente el subsidio.

En el MEM se analizan distintas alternativas, en un proceso que también requiere coordinación con otras instituciones, dijo Ventura.

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Q200 millones semanales en promedio

En las primeras tres semanas, el subsidio ascendió a Q604.4 millones, según datos del MEM, con comportamiento variable, lo que representa un promedio semanal de Q200 millones.

De mantenerse ese ritmo de consumo de combustibles, el presupuesto aprobado alcanzaría para 10 semanas, plazo que se cumpliría a mediados de julio, refirió en dos ocasiones durante este mes el viceministro de Energía y Minas, Erwin Barrios.

El MEM analiza diversos aspectos, entre ellos el comportamiento de los precios internacionales y del consumo, para observar la tendencia en las próximas semanas.

El Decreto 11-2026, que contiene la Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas, establece que el subsidio tendrá una duración de tres meses, contados a partir de la publicación del reglamento o hasta que se agote la disponibilidad presupuestaria autorizada, según lo que ocurra primero.

El monto aprobado es de Q2 mil millones. El subsidio entró en vigencia el 28 de abril, por lo que el plazo de tres meses concluye a finales de julio.

Durante el tiempo que abarque el subsidio, el MEM es el encargado de calcular los precios de referencia semanales, de acuerdo con las fórmulas establecidas en la ley y en sus reglamentos.

Posturas

El diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, indicó la semana pasada que se coordinó una reunión con autoridades del MEM para conocer el comportamiento del consumo, los precios de importación y una proyección sobre la duración del subsidio, con el límite de Q2 mil millones aprobado en el decreto.

Según esas proyecciones, se comenzará a trabajar en una nueva propuesta para ampliar el programa o, al menos, “amortiguar” el impacto en los consumidores, añadió.

Consultado el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, sobre si existe capacidad financiera para una ampliación del subsidio, mencionó el lunes 25 de mayo que “se está en un momento muy temprano” y que aún no se había analizado la ejecución en las primeras semanas.

“Nuestro ofrecimiento para revisar esto será cuando pase un mes de la ejecución del subsidio”, además de que también está vinculado a los precios futuros de los combustibles, los cuales, según la información disponible, han mostrado una tendencia a la baja, expuso Menkos.