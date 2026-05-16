Este es el subsidio para la energía eléctrica en el trimestre de mayo a julio y lo que deben pagar los usuarios

Para el trimestre comprendido de mayo a julio del 2026 se estableció el ajuste tarifario a la electricidad, que incluye el segmento social, sin embargo, se decidió mantener el subsidio para consumos de 1 a 100 kilovatios hora (kWh) al mes.

Las tarifas de electricidad quedaron estables para ese período, según la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE).

Para el grupo de tarifa social, luego de aplicar el subsidio aportado por el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), estos son los montos por kilovatio hora que deberán pagar los usuarios según su rango de consumo.

El usuario debe tomar en cuenta que las facturas mensuales, aparte del cobro de electricidad por kilovatio hora al mes, incluyes otros cobros como cargos de administración, tasa de alumbrado público que varía según el municipio, y el 12% del impuesto al valor agregado (IVA).

De 1 a 60 kilovatios

El rango de consumo entre 1 y 60 kilovatios hora al mes (kWh) es considerado como el segmento de familias en extrema pobreza e incluye a 1 millón 556 mil usuarios, según el INDE. Para este grupo, el aporte a la tarifa social o subsidio cubre en promedio el 54% de la factura de energía eléctrica, de la siguiente manera:

Para los usuarios de Deocsa (Energuate), la tarifa se sitúa en Q2.04 por kWh. En este caso, el usuario paga Q0.77 y el INDE, Q1.27.

En Deorsa (Energuate), la tarifa social es de Q1.98 por kWh. El usuario paga Q0.75 y es subsidiado con Q1.23.

En la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), la tarifa es de Q1.42 por kWh. El usuario paga Q0.82 y el INDE aporta Q0.60.

El Instituto añadió que también brinda subsidio para usuarios de tres empresas eléctricas municipales (EEM):

En Ixcán, la tarifa es de Q1.40 por kWh. El usuario paga Q0.64 y el subsidio es de Q0.76.

En Joyabaj, la tarifa es de Q1.77 por kWh. El usuario paga Q0.82 y el subsidio es de Q0.95.

En la cabecera de Retalhuleu, la tarifa es de Q1.25 por kWh. El usuario paga Q0.63 y el INDE aporta Q0.62.

Consumos de 61 a 88 kilovatios

El rango de consumo entre 61 y 88 kWh al mes es considerado como el segmento de familias en pobreza e incluye alrededor de 565 mil 600 usuarios. El subsidio cubre en promedio el 23% de la factura de energía eléctrica, según el INDE.

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En este caso, la institución estatal no brindó los datos, pero las distribuidoras reportan:

En Deocsa, el usuario paga Q1.28 por kWh y la subvención es de Q0.76.

En Deorsa, el usuario paga Q1.27 y el INDE aporta Q0.71.

En el área de EEGSA, el usuario paga Q1.34 por kWh y el subsidio en mayo es de Q0.08.

Consumos de 89 a 100 kilovatios

El último rango comprende consumos de entre 89 y 100 kWh al mes, compuesto por unas 262 mil familias. El INDE reporta que cubre en promedio el 19% de la factura de energía eléctrica.

Los datos brindados por las distribuidoras para ese segmento son:

En Deocsa, los usuarios pagan Q1.32 por kWh y la subvención es de Q0.73.

En Deorsa, el usuario paga Q1.31 y el INDE aporta Q0.68.

En EEGSA, el usuario paga Q1.38 y el INDE aporta Q0.04.

El aporte para cubrir el período de enero a diciembre del 2026 representa Q900 millones, monto que el INDE aprobó otorgar de sus fondos propios a estos segmentos. Para el trimestre de mayo a julio, el subsidio se mantiene sin cambios, informó la entidad.