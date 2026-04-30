Nuevas tarifas de energía a partir de mayo se mantienen estables pese a alza del petróleo

Las nuevas tarifas de energía eléctrica para el trimestre del 1 de mayo al 31 de julio fueron fijadas por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), entidad que expone que, a pesar de la coyuntura con significativas variaciones en los costos de los combustibles en los mercados internacionales, las tarifas se mantienen estables.

Se trata de las tarifas social y no social para los usuarios de las distribuidoras Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA) y Energuate, las cuales se mantienen en la línea de estabilidad observada en los últimos cuatro años, agrega la CNEE.

Estas cobran vigencia el 1 de mayo.

En el segmento de tarifa social para los usuarios de EEGSA queda sin cambio en Q1.42 por kilovatio hora (kWh) al mes, de igual forma que la de Deorsa, se mantiene en Q1.98.

La de Deocsa se sitúa en Q2.04, con baja de Q0.01 (un centavo).

En este caso, los usuarios que consumen hasta 100 kilovatios hora al mes son subsidiados según los rangos de consumo establecidos por el Instituto Nacional de Electrificación (INDE).

Para los usuarios de tarifa no social, también se mantiene igual la tarifa en EEGSA, con Q1.51 por kWh al mes, y en Deorsa para este trimestre es de Q2.06.

Mientras que en Deocsa baja Q0.02 (dos centavos), a Q2.13.

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Se debe tomar en cuenta que, aparte de la tarifa de energía, en la factura el usuario debe pagar otros cargos, como el cargo por servicios de la distribuidora, la tasa de alumbrado público —que es diferente en cada municipio— y el 12% del impuesto al valor agregado (IVA).

Costos analizados

Según explica la CNEE, se actualizaron las tarifas base para el próximo año estacional, que comprende el plazo del 1 de mayo del 2026 al 30 de abril del 2027.

En ese proceso, se revisaron los costos reales de las compras de potencia y energía eléctrica que fueron pagados durante los meses de enero, febrero y marzo del 2026 por cada distribuidora.

Con base en esos costos, se efectuaron los ajustes correspondientes a las tarifas de energía eléctrica que se aplicarán en el trimestre de mayo a julio.

Entre las variables que inciden está el mencionado cálculo de nuevas tarifas base; se actualizaron los costos de generación correspondientes a los contratos existentes y se incorporaron nuevos contratos, incluidos los derivados de los procesos de licitación de contratos de largo plazo PEG-4 realizados en el 2023.

Entre los costos analizados también se incluye el precio de los combustibles.

El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, dijo en marzo que se analizaba si la coyuntura de alza de los precios internacionales del petróleo, derivados del conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel con Irán, que se registran desde ese mes, afectaría las tarifas de electricidad.

Ahora la CNEE argumentó en su boletín de ajuste trimestral, informado este 29 de abril, que, a pesar del contexto actual que ha presentado significativas variaciones en los costos de los combustibles en los mercados internacionales, las tarifas se mantienen en la línea de estabilidad observada en los últimos cuatro años.

Se agrega que las fluctuaciones en las tarifas eléctricas registradas han sido leves y que responden a la dinámica normal de los precios de compra de la electricidad, y refiere que estas variaciones están asociadas a factores como: la evolución de los precios internacionales de los combustibles utilizados para la generación, la estacionalidad de una parte relevante de la matriz de generación, variables macroeconómicas y la incorporación progresiva de nuevos contratos de suministro que contribuyen a garantizar la continuidad del servicio a los usuarios, detalla la CNEE.

También en marzo último, Luis Ortiz, presidente de dicha Comisión, refirió que no se preveía aumento en las tarifas de electricidad, ya que existen los contratos de largo plazo firmados por las distribuidoras, además de que la lluvia que hubo en el país durante el verano había ayudado en los niveles de generación con hidroeléctricas.

En tanto el 29 de abril Ortiz indicó que en el país se genera electricidad con varios recursos con una matriz de generación diversa, y que por ejemplo, aunque ha aumentado el precio del petróleo (y sus derivados), los precios de otros combustibles se han mantenido estables como el gas natural en Estados Unidos, así como el carbón colombiano, además de que existen contratos de largo plazo para suministro de generación a las distribuidoras lo cual ayuda a la estabilidad.

“En el contexto actual, caracterizado por variaciones en los precios de la energía en el corto plazo, el marco regulatorio vigente permite la suscripción de contratos de largo plazo, los cuales contribuyen a garantizar la continuidad del suministro y a mitigar la volatilidad de precios, favoreciendo condiciones tarifarias estables y competitivas para los usuarios”, refiere el boletín del ajuste trimestral emitido por la CNEE.