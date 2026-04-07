Mercado petrolero se reacomoda y presiona más los precios del crudo de referencia en Guatemala

Los precios de los combustibles en el país oscilan entre Q39.48 y Q40.48 por galón de las gasolinas regular y superior, con aumentos de Q1, mientras que el diésel aumentó Q1.26 y llegó a Q43.69, según el precio promedio semanal en el área metropolitana en autoservicio, según el monitoreo del Ministerio de Energía y Minas (MEM) al 6 de abril.

En servicio completo, el diésel roza los Q45, ya que, se situó en Q44.76 el galón, mientras que las gasolinas superior y regular se ubicaron en Q41.56 y Q40.54, respectivamente.

El director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolinas (Ageg), Enrique Meléndez, refirió que el último ajuste fue la semana pasada y que en la actual no ha habido cambios.

Sin embargo, dijo que es muy difícil hablar de expectativas de precios para la actual y la próxima semana, debido a la volatilidad del precio internacional del petróleo.

El lunes 7 de abril, el mercado estuvo a la expectativa del ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán y la posible respuesta de ese país, que ha dicho que atacaría instalaciones energéticas, lo cual también impactaría en el precio, comentó el directivo.

Independientemente de ese ultimátum y las amenazas, consultado ahora que el precio del petróleo de Texas (WTI) ha superado los US$100, Meléndez indicó que la presión del precio está al alza, ya que no se observa una solución y los inventarios internacionales cada vez se ajustan más.

Agregó que cada día hay menos petróleo en el mercado y también menos derivados, porque del estrecho de Ormuz no solo sale petróleo, sino también crudo refinado, principalmente diésel, cuyos inventarios son menores.

“Hay menos inventarios y hay menos capacidad de refinación de diésel y por eso es que vemos que el diésel está mucho más caro” y no hay una correlación respecto de cómo se ha movido el petróleo y las gasolinas.

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Respecto de en qué momento o plazo se puede reflejar en el mercado nacional esos efectos, refirió que no pueden identificarlo por la misma volatilidad.

Si vuelven a permitir el paso por el estrecho, sería otro escenario; se empezaría a observar una baja de precios, pero no drástica, porque ello conllevaría un proceso que incluso podría tardar años en normalizar el mercado, explicó.

Esto se deriva de que se debe reactivar el comercio, pero también podría haber daños en instalaciones como pozos petroleros, y no se tiene certeza de cuánto requerirían para volver a producir o recuperar la capacidad de refinación, comentó Meléndez, al indicar que, según se ha informado, los pozos que fueron cerrados conllevarían casi dos meses o más para volver a abrirlos y reactivarlos.

Otro punto que Meléndez calificó como importante es que se ha modificado la logística de transporte, ya que cambiaron rutas o hay corrimiento de buques y de compras.

Ahora incluso se refleja que el precio del WTI (petróleo de referencia para Guatemala) está más alto que el del Brent (en Europa), lo cual no es común, y eso refleja que los países están comprando más petróleo en América, porque en Europa y Medio Oriente ya escasea, y esa es otra de las razones por las que el precio empieza a presionarse más, dijo el ejecutivo.

El petróleo WTI terminó la jornada del 7 de abril en US$112.95, un 0.48% más alto que en la sesión anterior, y el barril de Brent bajó 0.46% a US$109.27, según datos de Efe.

Posterior al cierre, los precios bajaron, tras conocerse el aplazamiento de dos semanas del ultimátum de Trump, y al final de la tarde el WTI estaba en US$95.

“Es una irrupción propiamente de la logística que ha tenido el mercado” y establecer de nuevo toda la logística de transporte hacia el Golfo Pérsico llevará tiempo, explicó Meléndez.

Gerson de León, director general de Hidrocarburos del MEM, indicó, respecto de las medidas para mitigar el impacto del alza en los combustibles en la población, que, además del monitoreo y las posibles denuncias enviadas a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), el ministerio respeta la Ley de Comercialización de Hidrocarburos, referente a establecer y propiciar un libre mercado en la comercialización de productos petroleros y combustibles.

Agregó que durante la Semana Santa se detectó que el precio se mantuvo estable en el país; sin embargo, se verificará que en ese plazo no hayan superado los promedios.

Consultado acerca de las proyecciones para las próximas semanas ante la posibilidad de que el diésel llegue a Q45 por galón, expresó que, aunque se sabe que los combustibles están al alza, no pueden especular con que el diésel vaya a llegar a valores más elevados, lo cual esperan que no suceda. Pero si llega a esos valores, el Organismo Ejecutivo, en conjunto con el Legislativo, prevé la aprobación de leyes como subsidios o la suspensión de impuestos, para que la población pueda obtener los productos a menor precio, añadió.