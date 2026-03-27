Los bloqueos por el incremento de combustibles en Guatemala ponen en alerta al transporte, cadena de distribución e industria

Los bloqueos la red vial en varios puntos del país iniciaron el lunes, mientas que en algunas carreteras se ha reabierto el paso, otras han sido bloqueadas durante la semana, por lo que transportistas, industria y turismo ya resienten los efectos en diversas formas como logística, costos y pérdidas de servicios.

Las fuentes consultadas hicieron un llamado urgente al Gobierno y al Congreso para implementar medidas ante el incremento en los precios del combustible y para que cesen los bloqueos.

Durante el primer trimestre del 2026, la logística en Guatemala ha enfrentado un entorno adverso que evidencia serias limitaciones estructurales, lo que afecta directamente la competitividad y productividad del país, comentó Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG).

El ejecutivo explicó que la recurrencia de bloqueos, sumada a la precariedad de la infraestructura vial y al rezago portuario, ha generado presiones constantes sobre las cadenas de suministro, y citó algunas cifras.

En condiciones normales, el costo logístico del valor de los productos oscila entre 10% y 15%; sin embargo, en Guatemala este incrementa hasta un rango de 25% a 32%, lo cual encarece bienes y servicios, tomando en cuenta las condiciones de infraestructura y las limitaciones de movilidad, según el directivo.

Añadió que, en promedio, en un día de bloqueos, cada guatemalteco económicamente activo pierde Q217.59.

Refirió que el CIEN ha documentado más de 400 bloqueos al año, lo que representa más de 30 mensuales. Esta situación interrumpe rutas estratégicas, eleva costos y reduce la previsibilidad operativa.

Además, la velocidad promedio de circulación ha caído de 58 km/h en el 2000 a 27 km/h en el 2025, lo que ha incrementado significativamente los tiempos de traslado y los costos operativos.

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Consultado sobre el impacto que podría reflejarse durante la Semana Santa en el sector y el abastecimiento comercial si continúan los bloqueos, explicó que estos han afectado corredores logísticos clave como la CA-9 y CA-10, así como conexiones hacia oriente y occidente del país, interrumpiendo el flujo eficiente de mercancías desde aduanas, centros de producción y distribución.

“Esta situación ha generado incrementos sustanciales en los tiempos de tránsito, desvíos operativos, mayor consumo de combustible y sobrecostos logísticos, que pueden situarse entre 10% y 25%, dependiendo de la severidad y duración de los bloqueos”, expresó.

Aunque no se anticipa un desabastecimiento generalizado, advirtió que sí podrían presentarse distorsiones en la disponibilidad y distribución de productos durante uno de los períodos de mayor dinamismo económico del país.

Ante ese escenario, el sector industrial hizo un llamado a garantizar la libre circulación y el funcionamiento eficiente de las rutas logísticas como condición fundamental para asegurar el abastecimiento oportuno y la estabilidad de los mercados.

Transporte extraurbano de pasajeros

Carlos Vides, presidente de la Gremial de Transporte Extraurbano de Guatemala (Gretexpa), explicó que entienden que los bloqueos son una forma de manifestación para exigir atención a peticiones, pero no los comparten, ya que afectan la movilización de la población.

Señaló que es urgente que el Gobierno y el Congreso aprueben medidas para mitigar el alza de los precios de los combustibles, no solo para evitar el aumento en el precio de los servicios, sino también para que cesen los bloqueos.

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📊 ¿Cómo funcionaría esta medida?



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Indicó que esta semana el área más afectada ha sido el norte del país, especialmente los departamentos de Izabal y Petén, así como el oriente.

Más de 24 horas llevan varadas numerosas unidades en La Ruidosa, alrededor del kilómetro 245 de la ruta al Atlántico. A ello se suman bloqueos en Río Hondo y El Rancho, lo que perjudica a quienes se dirigen hacia Las Verapaces, Zacapa, Chiquimula, Izabal y Petén.

Para el sector, los costos operacionales han aumentado hasta 100% y hay reclamos constantes de los pasajeros.

Vides agregó que solo en un día, en la ruta hacia oriente, el sector ha tenido pérdidas operacionales de hasta Q1 millón.

Cuando una unidad tipo pullman queda varada, se pierden alrededor de Q10 mil diarios, por el costo de dejar de utilizarla en otro recorrido, el consumo de combustible para mantener encendido el aire acondicionado, el pago de horas extra al piloto, además de los riesgos asociados. Algunas líneas han optado por suspender sus viajes hasta que la situación se normalice.

En el caso de los buses parrilleros, el costo diario estimado de pérdida es de Q6 mil.

Solo en municipios del oriente, hay más de 300 buses detenidos.

De continuar los bloqueos, podría perderse la temporada alta de pasajeros por Semana Santa. Según el directivo, en el sábado anterior al Domingo de Ramos del 2025 se movilizaron alrededor de 500 mil pasajeros, pero ahora el panorama es incierto.

Transporte de carga

En La Ruidosa, había más de cuatro kilómetros de camiones varados esperando cruzar, señaló Héctor Fajardo, director general de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca).

Indicó que los efectos para el transporte pesado de carga son considerables, especialmente en rutas estratégicas como la del Atlántico, que conecta con los puertos, y en el oriente, rumbo a la frontera con El Salvador.

Este período es de alta demanda para el transporte de carga, ya que durante la Semana Santa hay varios días con restricciones para este tipo de unidades, por lo que muchos viajes se adelantan.

Además, se ven afectados los costos de oportunidad, ya que al quedarse varada una unidad se pierde la posibilidad de rotarla para otros trayectos.

El sector estima que, por cada 24 horas de detención, una unidad de carga seca representa un costo de US$115, incluyendo pago al piloto, viáticos y combustible. El costo es aún mayor para unidades refrigeradas, pues deben mantenerse encendidas.

A esto se suman los ajustes por el alza del combustible, añadió.

Turismo

En el sector turismo ya se reportan cambios en la programación de viajes hacia distintos destinos. De mantenerse la situación, la temporada alta de Semana Santa también se verá afectada, afirmó Rolando Schweikert, presidente de la Cámara de Turismo de Guatemala (Camtur).

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Los operadores de turismo, que trabajan con grupos organizados, expresan preocupación por el aumento en los costos de combustible y en otros servicios. Como los paquetes se venden con antelación, el sobrecosto no se puede trasladar a los viajeros.

A ello se suman los efectos de los bloqueos: las personas prefieren quedarse una noche más en un mismo sitio a la espera de que se libere el paso, lo que afecta la visita a otros destinos y perjudica la experiencia turística.

De continuar los bloqueos, se prevén muchas cancelaciones, ya que los operadores priorizan la seguridad y comodidad de los viajeros.

“El sector está muy preocupado porque ya estamos a las puertas de Semana Santa y no se puede transitar por varias áreas”, afirmó Schweikert.

#Congreso | Autoridades del Ministerio de Economía de Guatemala y el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala informan que han presentado más de 70 denuncias ante el Ministerio Público de Guatemala por posibles irregularidades en precios de combustibles.



Además, reportan… pic.twitter.com/yXgf63IL3C — Oscar Vásquez Mijangos (@oa_vasquezz) March 26, 2026

Se ha sabido de casos en los que viajeros optaron por otros destinos como El Salvador, Costa Rica, Belice o el sur de México. “Las alarmas se encienden apenas se oyen rumores de bloqueos, y todo el esfuerzo de promoción se pierde”, dijo.

Según el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), se proyectan cinco millones de viajes internos y 102 mil turistas extranjeros para esta Semana Santa.

Sin embargo, esa cifra podría disminuir si no se resuelve el conflicto pronto, además el incremento en los precios de los combustibles también desincentivaría a los viajeros nacionales, añadió.

Cuando ocurren estas situaciones, las pérdidas son considerables y afectan a hoteleros, operadores turísticos, transportistas, restaurantes, proveedores de alimentos y bebidas, entre otros.