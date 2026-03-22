Precio del petróleo no bajará de forma inmediata, incluso si se abre el estrecho de Ormuz, explica analista

El petróleo de Texas (West Texas Intermediate, WTI), de referencia para Guatemala, cerró el viernes 21 de marzo del presente año en US$98.32 por barril, lo que representa la cifra más alta en lo que va del año.

El viernes 27 de febrero, antes del inicio de los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán en Medio Oriente, el 28 de ese mes, se cotizaba en US$67.02.

El alza ha sido de US$31.30 por barril, equivalente a 46.7%, según estimaciones basadas en los datos del sitio especializado investing.com.

De 15 días cotizados en marzo, en nueve el precio se ha mantenido entre US$90 y US$98, según los datos del citado portal.

Precio no bajaría de forma inmediata

El cierre del viernes 20 de marzo se dio tras una semana de oscilaciones marcadas por los ataques cruzados a instalaciones energéticas de Estados Unidos e Israel contra Irán y de este contra países de la región. A esto se suman las medidas impulsadas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump para intentar desescalar el precio del petróleo, según la agencia Efe.

El analista Ricardo Rodríguez, de la firma Central American Business Intelligence (CABI), explicó que los precios actuales del barril de petróleo no se registraban desde alrededor de septiembre del 2022, cuando hubo alzas provocadas por el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Aunque en ese período se alcanzaron montos más altos, el porcentaje de incremento en las primeras semanas no fue tan drástico como el que refleja el conflicto actual, añadió.

Pese a que el precio actual está por debajo del registrado al inicio de la invasión rusa a Ucrania en el 2022, el incremento es de alrededor del 45% en menos de tres semanas. “Es un incremento sustancial”, dijo Rodríguez, quien calificó como “sumamente fuerte” el impacto en tan corto tiempo, lo que, a su criterio, demuestra la magnitud y trascendencia de la crisis actual.

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En este contexto, surgen dudas sobre si se trata de un conflicto de semanas o de meses, y de eso dependerá también el alcance del impacto, dijo Rodríguez.

A su juicio, aún se visualiza como un conflicto de corta duración, según información divulgada por Estados Unidos.

No obstante, señaló que aunque se reabra el estrecho de Ormuz o finalice la guerra, el precio del petróleo no bajaría de forma inmediata a los niveles previos al conflicto, debido a diversos factores.

Recordó que, en el caso del conflicto entre Rusia y Ucrania, que el barril de petróleo regresara a los precios previos a la crisis tomó entre seis y siete meses.

Por lo tanto, planteó que la nueva interrogante es si ahora el barril volverá rápidamente a precios cercanos a US$60 o US$70, o si tomará un período similar al anterior conflicto. En esa diferencia radicará también el impacto potencial.

Precios de los combustibles explicados por el analista Ricardo Rodríguez de la firma Cabi. Camagro y Cabri brindaron la conferencia El conflicto en Irán, ¿qué potenciales impactos tendría en el agro en Guatemala? (Foto, Prensa Libre: captura de pantalla).

Hasta ahora, las expectativas apuntan a un conflicto de corto plazo, porque los contratos a futuro muestran una confluencia rápida a los niveles preconflicto, señaló el analista.

Como ejemplo, mencionó que, si bien al inicio del conflicto hubo una disrupción en las expectativas, se proyectaba que el incremento del precio sería temporal y que, incluso en el peor escenario, para finales del 2026 se espera un precio cercano a US$70 por barril.

“El mercado no está asumiendo que se trata de una disrupción estructural del mercado del petróleo, sino como un evento de corto plazo que no altera las expectativas ni factores estructurales. Se espera que, una vez finalizado el conflicto, hacia el 2026 el precio del barril confluya en torno a sus valores normales de US$60 o US$70”, dijo.

Sin embargo, insistió en que persisten dudas, ya que el incremento actual ha sido mucho más acelerado que el observado durante la invasión rusa a Ucrania.

Otro factor importante, según Rodríguez, es que, aunque el estrecho de Ormuz se reabra hoy, los buques no podrían circular de inmediato, debido a que se suspendieron los seguros por los riesgos existentes.

Estados Unidos ofreció un fondo de apoyo colateral para garantizar el tránsito de los buques como primera solución. Luego, junto con países aliados, propuso liberar reservas estratégicas de petróleo y ahora se plantea levantar temporalmente las sanciones a Rusia para facilitar sus ventas, como medida para compensar la escasez del 25% de petróleo que no circula desde Medio Oriente.

“Si el conflicto es de corto plazo, este tipo de soluciones es adecuado porque solventa el problema inmediato. Pero si se prolonga más allá de dos o tres meses, liberar reservas y levantar sanciones hasta el 11 de abril solo sería un paliativo”, advirtió.

Precios de los combustibles

Rodríguez recordó que existe una alta correlación entre el alza del petróleo y los precios de los combustibles derivados.

En Estados Unidos, el precio del galón de gasolina premium ha aumentado 20%, situándose alrededor de US$4.69, el nivel más alto desde el 2023, mencionó.

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Indicó que al considerar que el petróleo ha subido 45%, aún podría trasladarse una parte de ese aumento al precio de los combustibles, por lo que es probable que continúe el alza.

En Guatemala, la gasolina superior habría subido 25% solo desde el inicio del conflicto, y se mantiene en aumento. Esto representa también el precio más alto desde el 2023.

Según el monitoreo del Ministerio de Energía y Minas (MEM), al 19 de marzo los precios promedio en el área metropolitana en modalidad autoservicio fueron:

Gasolina superior: Q37.48

Gasolina regular: Q36.48

Diésel: Q39.50

En modalidad de servicio completo:

Gasolina superior: Q38.52

Gasolina regular: Q37.52

Diésel: Q40.74

Sin embargo, entre el viernes 20 y sábado 21 de marzo, usuarios reportaron nuevas alzas de hasta Q2 por galón, por lo que en algunos puntos la gasolina superior ya superó los Q40 por galón.