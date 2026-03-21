Irán condiciona el fin de la guerra al cese de ataques y a garantías de no repetición

“La condición para poner fin a la guerra y al conflicto en la región es el cese inmediato de las agresiones de Estados Unidos y del régimen sionista, así como la garantía de que no se repitan en el futuro”, sostuvo Pezeshkian en una conversación telefónica con el primer ministro de la India, Narendra Modi, según informó la agencia IRNA.

El mandatario iraní subrayó que Irán “no inició la guerra” y acusó a Estados Unidos e Israel de haber lanzado ataques “sin justificación ni base legal”, en medio de negociaciones nucleares, lo que, según dijo, ha causado la muerte de altos mandos militares y de civiles, y pidió el fin de lo que calificó como acciones “inhumanas e inmorales”.

Asimismo, rechazó los argumentos esgrimidos por Washington para justificar la ofensiva militar, en particular la supuesta intención de impedir que Irán desarrolle armas nucleares, y reiteró que el país mantiene un programa con fines pacíficos y está dispuesto a someter sus actividades nucleares a supervisión internacional.

El presidente iraní también insistió en la necesidad de reforzar la unidad entre los países de la región y propuso la creación de un mecanismo de seguridad regional que garantice la estabilidad sin la intervención de actores externos.

Por su parte, Modi expresó la preocupación de la India por el aumento de las tensiones en Oriente Medio y defendió la necesidad de retomar cuanto antes el camino del diálogo, según informó IRNA.

El jefe del Gobierno indio advirtió además de los riesgos que suponen los ataques a infraestructuras energéticas para la seguridad global y subrayó la importancia de garantizar la libertad de navegación en el golfo Pérsico, en alusión al bloqueo por parte de Irán del estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del crudo mundial.

EE. UU. anunció que han debilitado la capacidad de Irán

Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron este sábado que han debilitado la capacidad de Irán para “amenazar la libertad de navegación” en el estrecho de Ormuz tras atacar esta semana un arsenal subterráneo situado a lo largo de la costa de la república islámica.

La mencionada instalación era empleada para guardar misiles de crucero anti buque y otros materiales, según explicó en un vídeo publicado en redes el líder del Comando Central estadounidense, Brad Cooper.

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El ataque, según Cooper, tuvo lugar a principios de semana y en el mismo se emplearon “varias bombas de 5000 libras”.

“El régimen iraní utilizaba esta instalación subterránea reforzada para almacenar discretamente misiles de crucero antibuque, lanzaderas de misiles móviles y otros equipos que representaban un grave riesgo para la navegación internacional”, detalló el militar.

Cooper aseguró que además de ese silo subterráneo se neutralizaron instalaciones “de apoyo de inteligencia y repetidores de radar de misiles que se utilizaban para monitorear los movimientos de los buques”.

“Como resultado, la capacidad de Irán para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores se ha visto mermada”, añadió.

El estrecho de Ormuz es el único paso marítimo entre el golfo Pérsico y el océano Índico y por el transita el 20 % de las exportaciones de crudo globales.

Desde el inicio de la guerra hace hoy tres semanas, los intentos de la Guardia Revolucionaria iraní por evitar el paso de buques cuyas cargas puedan beneficiar a EE.UU. e Israel han disminuido enormemente el tráfico de cargueros en Ormuz, disparando los precios del petróleo.

El presidente Donald Trump ha instado a socios de la OTAN o aliados asiáticos como Corea del Sur o Japón, que dependen enormemente del crudo de la región, a prestar apoyo militar en el estrecho para asegurar la navegación por el mismo pero por el momento ninguno se ha comprometido a enviar activos a la zona.

Cooper aseguró que, desde el comienzo de la operación Furia Épica contra Irán, EE.UU. ha golpeado más de 8.000 objetivos militares, incluyendo 130 navíos iraníes, “lo que constituye la mayor eliminación de una Armada durante un periodo de tres semanas desde la II Guerra Mundial”, apuntó Cooper.

“Su Armada no está navegando, sus cazas tácticos no están volando y han perdido la capacidad de lanzar misiles y drones al ritmo elevado que se observaba al comienzo del conflicto”, afirmó el militar, que volvió a insistir en que EE.UU. tiene completa superioridad aérea en los cielos de Irán, país que “ha perdido una capacidad de combate significativa en las últimas tres semanas”.