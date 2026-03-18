La Fed mantiene los tipos y dice que las repercusiones de la guerra son “inciertas”

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) afirmó en un comunicado al término de su reunión de política monetaria de dos días que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas "sigue siendo elevada" y que "las repercusiones de los acontecimientos en Oriente Medio sobre la economía de Estados Unidos son inciertas".

"Los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha estado expandiendo a un ritmo sólido", añade el comunicado de la Fed, que, en relación con su doble mandato -que aspira al pleno empleo e inflación cercana al 2%-, señaló que "la creación de empleo se ha mantenido moderada y la tasa de desempleo ha variado poco en los últimos meses", mientras que "la inflación permanece algo elevada’.”

El último dato de subida de precios, correspondiente al mes de febrero, mostró una inflación subyacente del 2.5 % interanual, mientras que el informe sobre la situación del mercado laboral reveló que el mes pasado se destruyeron 92 mil empleos.

La decisión de la Fed de mantener sin cambios los tipos está en línea con lo anticipado por los mercados, pese a la insistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, para que el banco central estadounidense baje el precio del dinero.

Trump, que ha presionado al presidente del organismo, Jerome Powell, hasta cotas inéditas para que flexibilice la política monetaria, ha pedido una reunión de emergencia a propósito de la crisis de la guerra con Irán y la subida derivada del crudo para abordar una bajada de tipos inmediata.

Powell, que acaba de presidir una reunión del FOMC por penúltima vez, tiene previsto abandonar el cargo en mayo, y el jefe de Gobierno estadounidense ha nominado a Kevin Warsh, exgobernador de la entidad, como su sustituto.

Como ha venido siendo habitual desde que entró a formar parte en septiembre de la junta de gobernadores tras ser nombrado por Trump, el economista Stephen Miran fue el único miembro con derecho a voto del FOMC que estuvo en contra de mantener sin cambios las tasas y pidió rebajar el referencial un cuarto de punto.

La Fed publicó hoy también su informe de proyecciones trimestrales, e incrementó en una décima su previsión de crecimiento económico para EE. UU. en 2026 hasta dejarla en el 2.4%.

Mantuvo sin cambios su pronóstico para la tasa de desempleo este año (4.4%), pero incrementó en dos décimas, hasta el 2.7%, su proyección para la inflación subyacente.

A su vez, las evaluaciones de los miembros del FOMC sobre política monetaria apropiada para este 2026, muestran que la mayoría de los 19 miembros apuesta por dejar sin cambios el precio del dinero o por rebajarlo solo un 0.25%.

No hay estanflación, afirma la FED

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, descartó este miércoles que la actual coyuntura económica en EE.UU. pueda definirse como "estanflación", término que define un escenario de estancamiento económico e inflación elevada, y que actualmente la primera economía mundial encara tiranteces debido a una ligera y persistente inflación y el posible impacto del la guerra contra Irán.

"Yo reservaría el término estanflación para un conjunto de circunstancias mucho más graves. Esa no es la situación en la que nos encontramos. Lo que tenemos es cierta tensión entre los objetivos (pleno empleo y una inflación estable del 2 %), y estamos tratando de gestionarla. Es una situación muy difícil, pero no se parece en nada a lo que enfrentaron en la década de 1970", explicó Powell en rueda de prensa.

Un escenario de "estanflación" complica a los bancos centrales determinar la política monetaria, porque las bajadas de tipos de interés para estimular la economía complican todavía más la inflación.

El presidente de la Fed puntualizó que en la década de los 70, marcada por la crisis del petróleo del 73, "el desempleo estaba en dobles dígitos y la inflación era muy alta" y que ahora mismo "el desempleo es bastante normal", la productividad es sólida y el impacto de la inestabilidad en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz todavía no está claro.

"La economía de Estados Unidos está mostrando un desempeño bastante bueno. Es solo que no sabemos cuáles serán los efectos y nadie realmente lo sabe", indicó Powell sobre el impacto del conflicto en Oriente Medio.

Powell afirma que seguirá en el cargo

El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo este miércoles que no tiene intención de abandonar su puesto hasta que concluya la investigación contra él, promovida por la Administración del presidente Donald Trump, y resaltó estar comprometido a seguir después de mayo si su sucesor no es confirmado entonces.

"No tengo intención de abandonar la junta de gobernadores de la Fed hasta que la investigación esté bien y verdaderamente cerrada con transparencia y finalidad", afirmó Powell en su rueda de prensa al cierre de la que debería haber sido su penúltima reunión de Comité del Mercado Abierto (FOMC) sobre los tipos de interés.

El Departamento de Justicia abrió una investigación contra Powell por el sobrecosto en las reformas del edificio de la Fed en Washington, aunque Powell considera que las pesquisas están motivadas por los intentos del presidente Trump de presionarlo para que abandone su puesto y acceda a acelerar los recortes de los tipos de interés.

"Si mi sucesor no es confirmado a finales de mi mandato como presidente, seguiré en el puesto de manera pro tempore hasta que sea confirmado", aclaró Powell, cuyo mandato concluye en mayo.

Trump ha nominado al exgobernador Kevin Warsh, pero su audiencias de confirmación con el Senado todavía no han tenido lugar, por lo que la votación para su nombramiento podría retrasarse.

Powell también dijo que no ha decidido aún si seguirá como gobernador (que no como presidente) una vez que su mandato termine.