Los detalles de la muerte del portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán por EE. UU.

Este 20 de marzo, la Guardia Revolucionaria de Irán informó sobre la muerte de su portavoz, el general Ali Mohamad Naini.

Se trata del caso más reciente de un alto cargo iraní que ha muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel contra ese país de Oriente Medio.

Según un comunicado del cuerpo militar iraní, publicado por medios locales, la muerte de Naini fue calificada como "un traicionero acto terrorista en vísperas del último día del Ramadán".

Ali Mohamad Naini, además de ser portavoz, era director adjunto de la Oficina de Relaciones Públicas de la Guardia Revolucionaria.

Junto con la muerte de Naini, también se confirmó el fallecimiento de otros funcionarios iraníes, como el ministro de Inteligencia, Ismail Jatib, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Lariyani.

También se suma la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jameneí, durante el comienzo del conflicto armado entre Estados Unidos e Irán, el pasado 28 de febrero.

Los Guardianes de la Revolución de Irán anuncian la muerte de su portavoz Alí Mohamad Naini en bombardeos de Israel y Estados Unidos al amanecer #AFP pic.twitter.com/thUFUSVtV9 — Agence France-Presse (@AFPespanol) March 20, 2026

Otras muertes confirmadas por las autoridades iraníes desde el inicio del conflicto han sido las del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohamad Pakpur, y del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, Abdorrahim Musaví.

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán se encuentra ya en la tercera semana, con continuos bombardeos contra el territorio iraní, en especial en Teherán, que ha respondido con ataques a instalaciones estadounidenses y energéticas en la región, así como con el bloqueo del estrecho de Ormuz, esencial para el suministro de crudo.

Irán ya no ofrece datos del número de muertos en su territorio por el conflicto. La última cifra oficial se publicó el 5 de marzo y se situó en mil 230.

Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúa el número de muertos en 3,134.

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