Precios de gasolina superan los US$4 por galón en Centroamérica por crisis en Oriente Medio

Centroamérica, una región netamente importadora de combustibles, percibe la crisis en Oriente Medio en los precios de las gasolinas, que se venden a más de US$4.00 el galón (unos 3.78 litros), tras alzas en las últimas semanas, lo que despierta el temor de los consumidores por el esperado impacto en los sectores del transporte y la alimentación.

En Panamá, El Salvador, Honduras, Guatemala y República Dominicana, el galón de gasolina se vende entre US$4.09 y US$4.90, mientras que en Nicaragua y Costa Rica supera los US$5.00, aunque en ambos países rigen situaciones especiales.

Las autoridades han atribuido el alza a la volatilidad de los mercados derivada del conflicto en Oriente Medio.

En Panamá, los precios se ajustan cada dos semanas y, desde este 20 de marzo, las gasolinas se venden a un máximo de US$1.19 el litro, o US$4.62 el galón la de 95 octanos; a US$4.32 el galón la de 91 octanos, y el diésel a US$4.76, con alzas de entre US$0.74 y US$1.18.

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“Comprendemos que este incremento impacta directamente a las familias panameñas, al transporte y a la dinámica diaria de la economía”, dijo la Secretaría de Energía de Panamá en una declaración pública.

Muchos conductores llenaron el tanque de su vehículo el 19 de marzo para evitar los nuevos precios; entre ellos, un taxista panameño que comentó que circula sin aire acondicionado para consumir menos gasolina y que, si sigue esta tendencia, buscará otra ocupación, porque no se puede aumentar la tarifa sin la autorización del Gobierno.

Esta anticipación también se vive en El Salvador, donde los conductores se abastecen un día antes de que cambie el precio de la gasolina, que el 17 de marzo aumentó entre 25 y 26 centavos el galón y se vende en máximos de entre US$3.85 y US$4.09 el galón.

En Guatemala, el costo ha subido alrededor de US$1.30 en las últimas dos semanas, para situarse entre US$4.60 y US$4.90 el galón de gasolina regular.

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En redes sociales abundan los comentarios de que la gasolina está rindiendo menos y las autoridades guatemaltecas desarrollan operativos para evitar la especulación con los precios en las gasolineras.

Subsidios, precios congelados y compras anticipadas

En Honduras, donde las gasolinas han subido entre 11 y 15 centavos y se venden entre US$3.81 y US$4.27 el galón, el Gobierno asumirá el 50% del alza del precio de la regular y el diésel, lo que costará al Estado unos 50 millones de lempiras (US$1.8 millones) a la semana.

República Dominicana también ha dispuesto un subsidio de unos US$19.8 millones para evitar mayores alzas en los precios de los carburantes, que, en el caso del queroseno, subió US$1.2 y se ubica en US$5.7 por galón, mientras que las gasolinas premium y regular se venden a US$4.90 y US$4.60, respectivamente.

En Costa Rica, las gasolinas se venden entre US$5.07 y US$5.11 el galón. El último ajuste de precios se hizo en febrero.

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“Nosotros licitamos la compra de combustibles una vez al año y eso nos da una ventaja competitiva frente a la región, porque compramos en volumen y aseguramos precios de flete y seguros bastante competitivos. Sin embargo, lo que pasa en una zona altamente productiva de petróleo va a impactar en todo el mercado global”, ha dicho la presidenta de la estatal Refinadora Costarricense de Petróleo, Karla Montero.

En Nicaragua, el precio se mantiene congelado desde abril de 2022: US$5.06 el galón de la gasolina superior, US$4.94 el de la gasolina regular y US$4.47 el diésel, según el Instituto Nicaragüense de Energía.