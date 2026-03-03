El combustible ha subido de precio en Guatemala. ¿Qué relación tiene con el conflicto en Medio Oriente?

Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (Ageg), confirmó la existencia de combustibles en el país, aunque los precios del petróleo y las gasolinas han venido en alza en las últimas semanas, lo cual coincide con la información divulgada por el MEM sobre el movimiento en los precios de los carburantes.

Meléndez expuso que el abastecimiento es normal en la actualidad y, pese al conflicto geopolítico, no observan que haya tenido incidencia hasta ahora en ese aspecto.

Sin embargo, refirió que el precio internacional ya ha reportado alzas en semanas recientes, porque el mercado comenzó a incorporar una prima de riesgo geopolítica por la situación actual.

Por ello, señaló que se han registrado algunos ajustes tanto en el precio internacional como en el local en las últimas semanas.

Según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), durante el 2026 se han registrado alzas constantes en los precios de los combustibles.

Entre estos figuran los precios de autoservicio en el área metropolitana, según promedios semanales:

El galón de gasolina superior inició el año en Q27.29 al 12 de enero del 2026, mientras que al 23 de febrero ya se reportaba en Q29.57.

La gasolina regular comenzó en Q26.29; al 23 de febrero estaba en Q28.57.

El galón de diésel inició en Q24.89 y al 23 de febrero se situó en Q27.75.

En tanto, el monitoreo de la Ageg reporta que este lunes 2 de marzo del 2026 los precios del galón de gasolina superior en autoservicio en el área metropolitana se cotizaron en Q30.59; la regular, en Q29.59; y el diésel, en Q28.29, informó el directivo, según el monitoreo de la entidad.

Esto significa que entre el 23 de febrero y el 2 de marzo se registró un incremento de alrededor de Q1.02 en las gasolinas y de Q0.54 en el diésel.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

En adelante se observará si existe alguna variación en los precios, añadió el directivo, a los conflictos que se registran en el medio oriente.

Acerca de cómo podría continuar el comportamiento del precio, indicó que dependerá de cómo evolucione el conflicto.

Respecto del plazo que cubre el abastecimiento actual del país, el directivo explicó que regularmente se tienen inventarios para entre 15 y 20 días, aunque desconoce en qué fase se encuentra el inventario. Agregó que por el momento no observa ningún problema y que aún hay oferta de petróleo en el mercado.

Guatemala se abastece en su mayoría desde Estados Unidos, uno de los productores más importantes de petróleo y donde se ubican las refinerías que suministran al país, añadió. La mayoría de la gasolina proviene de la Costa del Golfo y de California.

Sin embargo, Meléndez explicó que “definitivamente, en el precio sí vamos a tener una volatilidad más alta, tomando en cuenta esto (crisis en Medio Oriente)”, lo cual deberá evolucionar según el desarrollo del conflicto.

Consultado acerca de si, al haber abastecimiento en el país, no debería subir el precio en este momento, el directivo indicó que el conflicto no comenzó el viernes 28 con las acciones bélicas recientes, sino que ya había anuncios y movimientos previos.

El barril y los productos en el mercado internacional llevan varias semanas en aumento. A ello se suma el impacto de los últimos tres días, ya que del viernes 27 de febrero al lunes 2 de marzo el barril de petróleo subió alrededor de 6.5%.

“El precio del petróleo ha venido subiendo en las últimas semanas porque el mercado ya estaba principiando a ponerle una prima de riesgo, porque los países ya estaban trasladando sus equipos y maquinaria y se visualizaba el conflicto”, añadió.

Con ello, el mercado local también se ha estado moviendo desde semanas atrás.

Escenarios

Meléndez explicó que observan tres escenarios:

El escenario positivo se refiere a que el precio empiece a rectificarse y el conflicto avance hacia soluciones diplomáticas. Eso ayudaría a desescalar el precio y a regresar a los niveles anteriores, por ejemplo, a los que se vieron en enero.

El segundo escenario es el intermedio, que corresponde a la situación actual, en la que, aunque no haya un cierre oficial del Estrecho de Ormuz, sí se han visto afectados algunos barcos, impactos que el mercado está absorbiendo.

El tercer escenario es el extremo, que se produciría si hay suspensión de abastecimiento de petróleo desde algunos países del Golfo Pérsico que puedan ser atacados; es decir, si los bombardeos son directos contra infraestructura petrolera y energética, ya sea en producción, almacenamiento o refinerías, y se diera el cierre del Estrecho de Ormuz. Aún no se ha llegado a ese escenario, agregó.

Otros factores que se analizan son que la OPEP ya comenzó a reaccionar y agregará más de 200 mil barriles diarios a su producción, así como la capacidad de Estados Unidos y de otros países del hemisferio, como Brasil, para incrementar su producción y apoyar con oferta adicional que suavice el efecto.

Mientras tanto el MEM recomienda a la población ahorrar combustible.

Lea más en: Conflicto en Irán: MEM afirma que Guatemala no enfrenta riesgo inmediato de escasez de combustibles, pero podría afectar el precio