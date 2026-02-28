EN VIVO: El FBI eleva el nivel de alerta terrorista en los Estados Unidos por el ataque militar a Irán

Durante la mañana de este sábado 28 de febrero, el periódico estadounidense The New York Times informó que los ejércitos de Estados Unidos e Israel lanzaron ataques militares contra Irán, después de semanas de amenazas del mandatario republicano Donald Trump, quien aseguró públicamente que se trató de un ataque preventivo.

Asimismo, mediante un comunicado, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró un “estado de emergencia permanente” en todo Israel, dado que el ataque a Irán se produjo después de que ambas naciones se enzarzaran en una guerra aérea de 12 días en junio, y tras las repetidas advertencias de EE. UU. sobre su programa nuclear.

Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, escribió en su cuenta de la red social Truth Social que el Ejército estadounidense ha comenzado un gran operativo de combate en Irán y que el objetivo es eliminar las amenazas inminentes del régimen iraní y destruir la marina. “Ellos nunca tendrán un arma nuclear”, agregó.

Ante esta situación, la embajada de Estados Unidos en Catar emitió un comunicado en el que recomienda a sus ciudadanos en ese país —que acoge una de las bases militares estadounidenses más importantes en Oriente Medio— que busquen resguardo “hasta nuevo aviso”, debido a que se desconoce cuándo finalizarán estos ataques.

28 de febrero 2026, 13:30h EE.UU. no registra bajas en el ataque conjunto contra Irán

El Comando Central estadounidense aseguró que no se han registrado bajas de sus soldados en el ataque conjunto con Israel contra Irán. “No se han registrado heridos en combate por parte de los Estados Unidos. Los daños a las instalaciones estadounidenses fueron mínimos y no han afectado las operaciones”, señaló en un comunicado.

28 de febrero 2026, 12:30h El FBI eleva el nivel de alerta terrorista en Estados Unidos por el ataque a Irán

El FBI elevó el nivel de alerta terrorista en EE. UU. tras el inicio del ataque conjunto estadounidense e israelí contra Irán. La secretaria de Seguridad, Kristi Noem, explicó que se encuentra en coordinación directa con las agencias de inteligencia y las fuerzas del orden para vigilar y neutralizar cualquier amenaza potencial contra la nación.

28 de febrero 2026, 12:00h ONU condena "escalada" antes de reunión urgente del Consejo de Seguridad

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó “la escalada militar en Oriente Medio” tras los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán y las represalias de Teherán, horas antes de una reunión del Consejo de Seguridad de la organización. “Pido el cese inmediato de las hostilidades y la desescalada”, agregó Guterres en un comunicado.

28 de febrero 2026, 11:00h Guatemala expresa su preocupación por la escalada en Oriente Medio

El Gobierno de Guatemala expresó su “profunda preocupación” tras los ataques ejecutados por EE. UU. e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán con el lanzamiento de misiles en la región. El Ejecutivo guatemalteco instó a todas las partes involucradas a respetar el derecho internacional y a ejercer la “máxima moderación”.

⚠️ El Ministerio de Relaciones Exteriores continúa atento a la situación que se desarrolla en el Medio Oriente y hace un llamado a los guatemaltecos a evitar los viajes a la región, dadas las actuales circunstancias. A continuación se ponen a disposición de los connacionales los… pic.twitter.com/Q1j6ePRRBM — MINEX Guatemala 🇬🇹 (@MinexGt) February 28, 2026

28 de febrero 2026, 10:00h Ataque de EE. UU. e Israel a Irán deja la región al rojo vivo

Tras el ataque de EE. UU. e Israel contra Irán, se registraron explosiones en varias ciudades del Golfo, donde hay bases estadounidenses, y muchos países de la región han cerrado su espacio aéreo. Según los medios iraníes, también hubo explosiones en Isfahán, Qom, Karaj, Kermanshah, Minab, Lorestán y Tabriz, en distintos puntos del país.

28 de febrero 2026, 09:00h Trump no tiene previsto dar más declaraciones sobre el ataque a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene previsto dar nuevas declaraciones sobre el ataque contra Irán, lanzado por EE. UU. e Israel con el objetivo de derrocar al régimen iraní. Su agenda oficial solo contempla una cena en Palm Beach, Florida, con una organización de recaudación de fondos para su movimiento político.

28 de febrero 2026, 08:00h Los iraníes están llenos de esperanza tras los bombardeos de EE. UU. e Israel

Atentos y llenos de esperanza, los iraníes exiliados se muestran preparados para celebrar el fin del régimen vigente en Teherán. “Todo el mundo espera y está contento. Los iraníes contaban los minutos hasta que los estadounidenses vinieran a derrocar al régimen. Es una gran operación”, afirmó Alí, director de cine iraní que vive en Turquía.

28 de febrero 2026, 07:00h Irán ataca a varios países en respuesta a los bombardeos de EE.UU. e Israel

El régimen de los ayatolás en el territorio de Irán ha reaccionado lanzando misiles contra Israel, según confirmó el Ejército de ese país, y se han registrado explosiones en otros países de la región donde el Gobierno de los Estados Unidos tiene intereses militares, como Catar, Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudita.

28 de febrero 2026, 06:00h Irán corta el servicio de internet y telefonía en todo el país

El Gobierno iraní ha cortado el servicio de internet y telefonía en el país, poco después de que Israel y EE. UU. lanzaran una serie de ataques aéreos contra la nación persa, en los que han sido alcanzadas al menos Teherán, Isfahán, Tabriz y Karaj. “Están en medio de un apagón total, con una conectividad del 4%”, indicó la organización Netblocks.

28 de febrero 2026, 05:00h Israel: El ataque eliminará "la amenaza" que supone el régimen iraní

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que el ataque conjunto con el Ejército de Estados Unidos, lanzado contra Irán, tiene el objetivo de “eliminar la amenaza existencial que representa el régimen iraní”. “Agradezco a nuestro gran amigo, el presidente Donald Trump, por su liderazgo histórico”, añadió el político israelí.

28 de febrero 2026, 04:00h Trump exhorta a los iraníes "tomar el control de su gobierno"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exhortó a los iraníes a “tomar el control” de su gobierno, mientras fuerzas estadounidenses e israelíes iniciaban un ataque contra posiciones militares en la república islámica. “Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo para que lo tomen”, agregó el mandatario republicano.

28 de febrero 2026, 03:00h EE. UU. e Israel lanzan ataques contra Irán

Estados Unidos e Israel anunciaron ataques contra Irán, donde se registraron explosiones en Teherán y en otras ciudades, tras semanas de amenazas de una intervención militar. En un discurso televisado, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ataques de gran envergadura para eliminar amenazas inminentes atribuidas a Irán.