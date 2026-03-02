Viajeros varados en aeropuertos de Medio Oriente: ¿Qué pasará con las interrupciones?

Durante la mañana de este lunes 2 de marzo, las principales aerolíneas del Medio Oriente continúan con la cancelación temporal de sus vuelos a varios países de la región debido al cierre del espacio aéreo, tras el aumento de las tensiones por los ataques de Israel y EE. UU. contra Irán y sus represalias contra los Emiratos Árabes Unidos.

Esta situación ha dejado a miles de viajeros varados en aeropuertos cerrados, debido a que desde el inicio de los ataques iraníes contra objetivos en Medio Oriente varios aeropuertos de los países del Golfo Pérsico han sufrido daños menores por la caída de misiles y drones interceptados sobre sus instalaciones, lo que ha impedido los viajes.

Según la emisora internacional y servicio público de radiodifusión de Alemania, Deutsche Welle, entre los aeropuertos cerrados figura el Aeropuerto Internacional de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, que con 96 millones de pasajeros en el 2025 fue el más transitado del mundo el año pasado, pero ahora permanece cerrado y sin actividad.

Frente a este escenario, prácticamente todo el espacio aéreo de la región ha quedado cerrado al tráfico comercial, y las aerolíneas han cancelado o desviado sus vuelos. Como resultado, miles de viajeros han quedado varados en Medio Oriente, a la espera de que los aeropuertos retomen la actividad, aunque parece que aún falta tiempo.

¿Qué pasará con las interrupciones y los viajeros afectados?

Dado que los países vecinos de Irán restringen los vuelos dentro y fuera de la región, las naciones más afectadas son Catar, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Irak, Kuwait y Baréin, por lo que las autoridades de la zona esperan que el conflicto se calme hasta mediados de semana, probablemente el próximo 4 de marzo, según la Deutsche Welle.

Asimismo, de acuerdo con Flightradar24, servicio sueco líder mundial que muestra el rastreo de vuelos en tiempo real sobre un mapa, el incidente más grave, hasta el momento, ha ocurrido en el Aeropuerto Internacional Zayed de Abu Dabi, donde la intercepción de un dron que se dirigía al aeródromo acabó con la vida de un ciudadano.

Las aerolíneas más importantes del Medio Oriente, como Emirates, Etihad y Qatar Airways, anunciaron que miles de vuelos internacionales han sido cancelados desde el pasado sábado 28 de febrero, y las cifras siguen en aumento, por lo que se espera que el impacto en la aviación se sienta al menos hasta el próximo domingo 8 de marzo.

La cadena de televisión estadounidense CNN recomienda a los viajeros que se encuentran varados en Medio Oriente que consulten constantemente con su aerolínea o agente de viajes para obtener información sobre reservas o reembolsos. Sin embargo, se reportan múltiples dificultades para obtener asistencia debido a esta situación.

Incidentes mortales en el Medio Oriente

Los viajeros de las aerolíneas más importantes del Medio Oriente, como Emirates, Etihad y Qatar Airways, que hayan reservado un vuelo antes del martes 3 de marzo pueden reservar uno alternativo para viajar el viernes 20 de marzo o solicitar un reembolso. No obstante, las políticas de reintegro pueden variar según cada aerolínea.

Ante esta situación, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad en la que aconseja a los ciudadanos estadounidenses en todo el mundo que “extremen la precaución” y sigan las indicaciones de la embajada o el consulado de Estados Unidos más cercano, ya que podrían convertirse en víctimas de terrorismo.