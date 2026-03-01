¿Un ataque de Irán en Austin? FBI investiga el tiroteo en Texas como posible acto de terrorismo

Durante la madrugada de este domingo 1 de marzo, un atacante mató a tres personas e hirió a otros 14 en Austin, la capital del estado de Texas. Sin embargo, lo más llamativo del caso es que el sospechoso llevaba ropa con símbolos iraníes, según informaron las autoridades, que investigan el tiroteo como un posible acto de terrorismo.

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Telemundo, el atacante había expresado "sentimientos a favor del régimen iraní" a través de sus redes sociales, donde también participó en un monitoreo del yihadismo, la ideología radical y violenta que utiliza el terrorismo para imponer una interpretación extremista del islam.

Ante esta situación, el Grupo de Inteligencia SITE, una consultora estadounidense que rastrea la actividad en línea de organizaciones supremacistas blancas y yihadistas, identificó al tirador, abatido por la Policía local en la ciudad de Austin, como Ndiaga Diagne, un ciudadano estadounidense de origen senegalés, por lo que no es iraní.

Por su parte, el republicano Chip Roy, miembro de la Cámara de Representantes, publicó una foto en redes sociales del atacante, en la que se le ve sosteniendo un rifle y vistiendo una sudadera con la inscripción “Propiedad de Alá” (Dios en árabe). “Dejen de hablar de lo genial que es la inmigración. Nos está matando. Literalmente”, agregó.

¿Ataque terrorista de Irán en Texas?

El Grupo de Inteligencia SITE dijo que Ndiaga Diagne había expresado "sentimientos a favor del régimen iraní y odio hacia el liderazgo israelí y estadounidense" en Facebook desde diciembre del 2017, y que había publicado una foto suya sosteniendo lo que parecía ser un rifle de asalto unas horas antes del tiroteo en la ciudad de Austin, Texas.

Por otro lado, el agente especial de la Oficina Federal de Investigación (FBI), Alex Doran, indicó a periodistas en Austin, Texas que había "indicios en relación con el sujeto y en su vehículo que apuntan a un posible nexo con el terrorismo", especialmente con el yihadismo iraní, que recientemente fue atacado por los ejércitos de EE. UU. e Israel.

“Ahora solo estamos en condiciones de decir que potencialmente se trató de un acto de terrorismo”, afirmó Doran, luego de mencionar que el Grupo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo del FBI también participará en la investigación junto con las autoridades locales de Austin, Texas, que están de luto por la muerte de tres ciudadanos.

Asimismo, Alex Doran mencionó que el tiroteo tuvo lugar en medio de un incremento de las medidas de seguridad en muchas ciudades de los Estados Unidos tras el inicio de una ofensiva de EE. UU. e Israel contra Irán, en la que murió el líder supremo del país de Medio Oriente, el clérigo Alí Jamenei, junto con otros altos funcionarios.

Sentimientos a favor del régimen iraní

Frente a este escenario, la jefa de la Policía de Texas, Lisa Davis, reveló que el agresor en Austin fue abatido por agentes que respondieron con rapidez al tiroteo, ocurrido alrededor de las 2.00 horas en una zona muy popular de bares y restaurantes, donde se enfrentaron a un individuo armado y respondieron a los disparos, matando a Diagne.

A su vez, la jefa de Policía indicó que el hombre armado abrió fuego primero con una pistola desde su carro contra los clientes de un establecimiento en el centro de Austin. Posteriormente, Ndiaga Diagne estacionó el vehículo, salió con un rifle y empezó a disparar contra las personas que pasaban por el lugar, lo que dejó muertos y 14 heridos.