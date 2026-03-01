¿Quién era Alí Jameneí? El exlíder supremo de Irán que murió en los ataques de EE. UU. e Israel

Durante la noche del pasado sábado 28 de febrero se confirmó el fallecimiento del político iraní Alí Hoseiní Jamenei, quien se desempeñó como líder supremo de Irán desde diciembre de 1989 hasta su muerte en el 2026, debido a que el clérigo de 86 años fue asesinado durante un ataque aéreo de Estados Unidos e Israel en Teherán.

En el transcurso de su mandato como líder supremo, que se prolongó por casi 37 años, Alí fue cabeza de la clase dirigente clerical islámica de Irán y fuente de emulación del chiismo duodecimano, la rama mayoritaria del islam que cree en doce imanes infalibles, descendientes de Mahoma, como los líderes políticos y espirituales legítimos.

Su mandato como líder supremo lo convirtió en el jefe de Estado con más años en el cargo en todo el Medio Oriente y en el segundo líder iraní con más tiempo en el poder en los últimos dos siglos, solamente por detrás de Mohammad Reza Pahleví. Además, entre 1981 y 1989, Jamenei se desempeñó como el tercer presidente de Irán.

Frente a este escenario, como líder supremo, Alí Jameneí era la autoridad política más poderosa de Irán, ya que era el jefe de Estado, el comandante en jefe de sus fuerzas armadas y podía emitir decretos o tomar decisiones sobre las principales políticas del gobierno en economía, medio ambiente, política exterior y hasta planificación nacional.

La vida e historia de Alí Jamenei: Exlíder supremo iraní

Alí nació en la ciudad iraní de Mashhad en abril de 1939, en el seno de una familia originaria de Azerbaiyán Oriental. Sin embargo, a pesar de las enseñanzas tradicionales de su hogar, Jamenei decidió mudarse a la provincia de Qom a los 20 años, donde se involucró en la oposición a Mohammad Reza Pahleví, líder de Irán durante esa época.

Jamenei fue arrestado seis veces antes de ser exiliado durante más de tres años por el régimen de Mohammad Reza Pahleví. Ante esta situación, Alí poteriormente se convirtió en una figura fundamental en la Revolución Iraní de 1978, a los 39 años, y llegó a ocupar varios cargos políticos en la recién creada República Islámica de Irán.

Lea más: ¿Murió bajo la custodia del ICE? Esto se sabe sobre el guatemalteco detenido en Miami, Florida

No obstante, después de la Revolución Iraní, Alí fue objeto de un intento de asesinato que le paralizó el brazo derecho. A pesar de eso, Jamenei fue tercer presidente de Irán entre 1981 y 1989, durante la guerra entre Irán e Irak, periodo en el que también desarrolló estrechos vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

El momento más importante de su vida, según sus propias palabras, llegó a finales de 1989, luego de cumplir 50 años, cuando fue elegido líder supremo por la Asamblea de Expertos, un cuerpo deliberativo de 88 eruditos islámicos chiíes de alto rango que se encargan de elegir al líder supremo de Irán y de supervisar todas sus actividades.

Críticas y alabanzas a Jamenei

Para los críticos de Alí Jamenei, el político fue un tirano que consolidó el poder durante casi cuatro décadas, fortaleció al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica hasta convertirlo en la fuerza militar y económica más poderosa de Irán y se aferró al poder mediante una represión contra manifestantes que causó miles de muertes.

Aun así, para sus partidarios, Alí Jamenei será venerado como un mártir que se enfrentó a la agresión de los Estados Unidos e Israel, que, según el exlíder supremo, deberían ser borrados del mapa. A pesar de eso, su muerte dejó a Irán muy desestabilizado, debido a que posiblemente se encamina hacia un periodo de gran agitación.