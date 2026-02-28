¿Ya se entregó el cuerpo de “El Mencho” a sus familiares? Esto se sabe sobre el cadáver del capo

Durante la tarde de este sábado 28 de febrero, la Fiscalía General de la República mexicana (FGR) informó que ya entregó a sus familiares el cuerpo de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, tras agotar los procedimientos protocolarios necesarios, casi una semana después del operativo militar en Tapalpa, Jalisco.

Mediante un comunicado digital, la institución mexicana señaló que, para realizar la entrega del cadáver del cabecilla del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se practicaron “pruebas genéticas para confirmar que efectivamente existían lazos consanguíneos entre quien solicitó la entrega y el occiso”, quien murió el 22 de febrero.

Sin embargo, la FGR no ofreció más detalles sobre el procedimiento ni sobre el lugar donde permanecieron los restos del líder criminal durante las diligencias, luego de que el narcotraficante más poderoso del mundo, según el presidente estadounidense Donald Trump, fuera abatido por el Ejército de México mientras se escondía en su refugio.

“La FGR informa que, luego de agotar los procedimientos protocolarios necesarios, entregó el cuerpo de Rubén Nemesio a sus familiares. Para tal efecto, se realizaron pruebas genéticas para confirmar que efectivamente existían lazos consanguíneos”, señaló la institución en la nota, la cual rápidamente se ha viralizado en redes sociales.

El Mencho: Uno de los capos más buscados del mundo

Ante esta situación, el caso se desprende oficialmente del operativo del Ejército mexicano contra el cartel Jalisco Nueva Generación, realizado el pasado domingo 22 de febrero, en el que fue abatido El Mencho, uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, ya que Trump ofreció una recompensa de US$15 millones por él.

Tras el operativo militar en el municipio de Tapalpa, Jalisco, el Gobierno de México ha sostenido que se trató de una acción con intercambio de información con el Ejército de Estados Unidos, con respeto a la soberanía mexicana, según ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum y su Gabinete de Seguridad en los días posteriores al suceso.

Lea más: ¿Nueva ley antimigrantes? La legislación que endurecerá los controles de estatus migratorio

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, afirmó que las autoridades mexicanas contemplan hasta cuatro posibles sucesores al frente del CJNG, sin detallar identidades, mientras se mantiene el seguimiento a la reconfiguración de la organización criminal tras la muerte de su cabecilla.

Sin embargo, tras el abatimiento del narcotraficante mexicano, se registraron episodios de violencia y bloqueos en el país, en un contexto en el que el Gobierno insiste en que México mantiene condiciones para eventos importantes como el Mundial 2026, luego de evaluar riesgos económicos al considerar la seguridad un riesgo social grave.

¿Sepultura o cremación?

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, los últimos informes de los especialistas forenses sugieren que, en principio, el cuerpo de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes no puede ser cremado, debido a que la principal razón radica en la naturaleza de la muerte del Mencho, en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

Al tratarse de un deceso violento durante un enfrentamiento armado con el Ejército, en el que también se toma en cuenta su posterior traslado aéreo a la capital mexicana, la ley de México prohíbe la incineración inmediata. Por ello, se deben preservar las evidencias que puedan ser relevantes para investigaciones legales posteriores.