¿Nueva ley antimigrantes? La legislación que endurecerá los controles de estatus migratorio

Una de las nuevas leyes de inmigración más severas de todo el territorio de los Estados Unidos se dirige al escritorio del gobernador de Indiana, el político republicano Mike Braun, conocido a escala nacional por su enfoque tradicional y conservador en la economía, la agricultura y la seguridad de todos los ciudadanos estadounidenses.

Durante la mañana del pasado jueves 26 de enero, el Senado estatal de Indiana aprobó una nueva legislación que haría mucho más estricta la colaboración entre las entidades locales y autoridades federales de inmigración, por lo que podrían surgir nuevas multas para los negocios que no verifiquen el estatus de todos sus trabajadores.

Esta medida pasó a manos de Mike Braun, quien podría plasmar su firma en la legislación y dar su aprobación en los próximos días, lo que preocupa a miles de inmigrantes indocumentados en el estado de Hoosier, debido a que muchos logran trabajar gracias a que algunas empresas no verifican el estatus migratorio de todos sus empleados.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, el estado de Indiana cuenta con una creciente población inmigrante, dado que más del 7% de sus residentes nacieron en el extranjero. Por ello, destaca la comunidad hispana, especialmente la centroamericana, con presencia histórica en todas las áreas industriales.

Indiana contra la inmigración indocumentada

Sin embargo, a pesar de tener una creciente población inmigrante, el estado de Indiana está adoptando medidas mucho más estrictas contra la inmigración indocumentada, incluidas nuevas leyes de detención y una colaboración más directa con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Además, en enero del 2026, el estado construyó el “Speedway Slammer”, un centro de detención de inmigrantes en Indiana, establecido mediante una colaboración entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y Braun para albergar a mil personas en espera de deportación, principalmente criminales de alto perfil.

Ante esta situación, aunque el estado ha sido tradicionalmente de inmigración interna, la población nacida en el extranjero ha aumentado durante los últimos años, especialmente la comunidad mexicana, que tiene una larga historia en Indiana, ya que logró consolidarse desde finales de los años sesenta en la economía de Indianápolis.

Por lo tanto, el gobernador de Indiana, Mike Braun, ha declarado en más de una ocasión que el estado de Hoosier no es “ningún tipo de refugio”, por lo que busca colaborar aún más con las autoridades federales y ha implementado nuevas leyes que exigen a las fuerzas del orden notificar al ICE sobre el estatus migratorio de todos los detenidos.

Temor e incertidumbre en Indiana

Estas nuevas medidas generan más temor e incertidumbre en la comunidad indocumentada de Indiana, incluidas familias, dado que la posibilidad de redadas y deportaciones es mayor, principalmente porque han sido facilitadas por la colaboración policial local y estatal, que trabaja directamente con las autoridades migratorias.

No obstante, a pesar del clima restrictivo en el estado de Indiana, existen algunas organizaciones y centros de bienvenida para inmigrantes, como el Immigrant Welcome Center en Indianápolis, que ofrece apoyo a los recién llegados y les recomienda llevar siempre sus documentos de identificación y estar al tanto de los cambios legales.