Pablo Escobar, El Mencho y Heriberto Lazcano: Cabecillas abatidos por las fuerzas de seguridad

La muerte del mexicano Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", cabecilla del cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los narcotraficantes más buscados de México y EE. UU. durante casi una década, se suma al listado de capos de alto rango que han sido abatidos por las fuerzas de seguridad.

En México, uno de los cabecillas abatidos fue Arturo Beltrán Leyva, conocido como "El Jefe de Jefes", quien fue abatido en el 2009. El operativo ocurrió en el estado de Morelos, cuando fuerzas de la Marina sostuvieron un enfrentamiento que duró varias horas y terminó con la muerte de uno de los narcotraficantes más buscados del país.

Un año después, en el 2010, Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, conocido como "Tony Tormenta", fue abatido en el estado de Tamaulipas durante un operativo conjunto de fuerzas federales contra el cartel del Golfo, del cual era cabecilla. La operación incluyó un tiroteo que también provocó bajas entre los militares y miembros del grupo.

Sin embargo, ninguno de esos dos se comparó con la muerte de los siguientes tres narcotraficantes: Pablo Escobar, El Mencho y Heriberto Lazcano, ya que estos cabecillas eran los líderes de sus respectivos carteles y, al momento de ser abatidos, figuraban entre los criminales más buscados en el mundo, principalmente por Estados Unidos.

Capos abatidos por la ley

Heriberto Lazcano - "El Lazca"

El militar, terrorista y narcotraficante mexicano Heriberto Lazcano, conocido como "El Lazca", cabecilla del grupo criminal Los Zetas, exgrupo armado del cartel del Golfo, fue abatido el domingo 7 de octubre del 2012 y el enfrentamiento se registró en Monterrey, estado de Nuevo León, durante un operativo de fuerzas federales mexicanas.

Hasta la fecha de su muerte, Lazcano fue considerado el segundo narcotraficante más buscado de México, ya que era cabecilla de uno de los grupos criminales más violentos de Norteamérica. Por lo tanto, su ausencia marcó un golpe significativo a la estructura del cartel, aunque la organización continuó operando bajo otros líderes.

Pablo Emilio Escobar

Pablo Emilio Escobar Gaviria fue un narcotraficante, delincuente, terrorista y político colombiano, cofundador y cabecilla del cartel de Medellín. Debido a su trayectoria criminal y a las víctimas que esta ocasionó, el nacido en el departamento de Antioquia, Colombia, ha sido considerado uno de los criminales más notorios de toda la historia.

El 2 de diciembre de 1993, un día después de haber cumplido 44 años, Escobar fue abatido y a su entierro asistieron miles de personas, en su mayoría de barrios pobres de Medellín. Sin embargo, aunque el Gobierno colombiano lo consideró el principio del fin del narcotráfico de estupefacientes en Colombia, esto no ha sucedido hasta la fecha.

Rubén Nemesio Oseguera Cervantes - "El Mencho"

El cabecilla del cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", fue uno de los narcotraficantes más buscados de México y de los Estados Unidos, al punto de que el presidente Donald Trump ofreció una recompensa de US$15 millones por información que condujera a su captura.

El Mencho era, hasta su muerte, el narcotraficante más poderoso del mundo, según la Fiscalía General de México. Por esa razón, su fallecimiento provocó enfrentamientos en todo el país; varios vehículos fueron incendiados en todo el estado de Jalisco y la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad ante la ola de violencia.