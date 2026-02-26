¿Despedida y homenaje al CNJG? El excandidato a gobernador criticado por cantarle a “El Mencho”

Tres días después de la muerte del cabecilla del cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como "El Mencho", el empresario mexicano y excandidato a la gubernatura del estado de Guerrero, Pedro Segura Valladares, protagonizó una escena que generó polémica en redes sociales.

Durante un evento gratuito organizado en la propiedad de Pedro Segura, en Guerrero, el pasado miércoles 25 de febrero, el empresario exigió a la agrupación de música regional Los Alegres del Barranco que interpretara un narcocorrido en homenaje a Oseguera Cervantes para las personas que asistieron al concierto privado en su rancho.

Sin embargo, el grupo musical se negó a interpretar el corrido de "El Mencho" en el hotel de Segura, conocido como "Vida en el Lago de Tepecoacuilco", en la región norte de Guerrero, ya que el concierto formaba parte de una festividad por el Día de la Bandera y había menores de edad que recorrían a caballo las principales calles de la ciudad.

Ante esta situación, la agrupación originaria de Culiacán, encargada de cerrar el evento, se negó a interpretar su narcocorrido "El del Palenque", que se popularizó principalmente en los estados de Jalisco y Michoacán, por lo que el empresario mexicano subió al escenario y comenzó a solicitar de forma insistente a la banda que cantara.

Polémica con excandidato a gobernador en Guerrero

Frente a este escenario, el vocalista de la banda, Pavel Moreno, respondió al empresario: “Lamentablemente, aunque la tocamos, a nosotros nos puede perjudicar, como ya pasó; no queremos salir perjudicados”, en referencia a investigaciones y sanciones previas por apología del delito, así como a la revocación de sus visas estadounidenses.

Esto se debe a que en marzo del 2025 la agrupación musical enfrentó una gran polémica en redes sociales y otras plataformas digitales, cuando interpretó su narcocorrido con imágenes de "El Mencho" de fondo en conciertos por territorio mexicano, lo que derivó en multas para la banda y problemas con autoridades de los Estados Unidos.

Dadas las circunstancias, como el grupo mexicano se negó a interpretar el narcocorrido, el excandidato a gobernador de Guerrero, Pedro Segura, tomó el micrófono y cantó la primera estrofa de la canción: "Soy el dueño del palenque, cuatro letras van al frente", lo que desató la emoción del público, que esperaba escuchar el homenaje.

“Yo la canto, ustedes nomás denme el tono”, insistió el empresario mexicano, por lo que el grupo musical explicó que no podía interpretar el narcocorrido ni siquiera de manera instrumental. "Este evento es privado y cantar un corrido es gratis. El gobierno que chingue a su madre", agregó Segura, frente a las familias presentes en el lugar.

La defensa de Pedro Segura

Luego de la polémica generada por su evento, presuntamente dedicado a "El Mencho", el empresario mexicano y excandidato a gobernador de Guerrero, Pedro Segura, defendió la festividad y aseguró que el concierto no fue una despedida a Nemesio Oseguera Cervantes, sino que él simplemente quería escuchar el narcocorrido en vivo.

"No sean pendejos. Yo pagué ese evento para mí. Me gustan los corridos de los capos mexicanos, igual que al Gobierno de México. ¿Cuál es el problema? Nunca conocí al Mencho, nunca lo saludé y nunca lo vi, pero ahí están molestando con todo eso", concluyó Pedro Segura, quien afirmó que puede cantar todos los narcocorridos que quiera.