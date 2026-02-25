Mapa del narcotráfico en México: ¿Cómo están distribuidos los carteles y en qué estados operan?

Desde hace más de dos décadas, México ha sido catalogado a nivel internacional como el país de los carteles, debido a que, de acuerdo con los reportes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, existen actualmente más de 80 bandas criminales o grupos del crimen organizado distribuidos por toda la nación norteamericana.

Ante esta situación, el Gobierno mexicano lleva muchos años intentando luchar contra los carteles, que, conforme pasa el tiempo, le han presentado nuevos desafíos. Sin embargo, el regreso del magnate neoyorquino Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos sumó un nuevo reto a México: ir tras los cabecillas de las organizaciones.

La misión no es sencilla, ya que los grandes carteles de los años noventa se han fragmentado y su estructura jerárquica tradicional se encuentra desarticulada. Por lo tanto, el poder en las calles y avenidas de México ahora se divide en diversas células criminales que constantemente entran en guerra por el control y dominio de estos territorios.

A pesar de ello, aún existen algunos grupos criminales que operan en México y que son considerados a nivel internacional como las organizaciones delictivas más importantes, poderosas y peligrosas del país, con base en lo expuesto por el presidente Donald Trump, quien designó a algunas bandas como organizaciones terroristas.

La distribución territorial de los carteles en México

Cartel de Sinaloa: Presencia en 18 estados

El cartel de Sinaloa sigue en la lista de los más dominantes en México. Su nombre aparece en más de 200 municipios del país y, de estos, en 40%, principalmente en Chihuahua y Durango, no hay ningún otro grupo criminal identificado en la zona. Además, continúa dominando Sonora, Baja California Sur, Coahuila, Oaxaca y Yucatán.

Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG): Presencia en 22 estados

El principal cartel del país es el CJNG, debido a que este grupo aparece en más del 20% del territorio mexicano. Adicionalmente, en 297 de las más de 400 regiones donde se tiene registro de sus actividades, no está aliado con ninguna otra agrupación y está catalogado como el único en toda la zona, principalmente en Tamaulipas y Veracruz.

Lea más: ¿Donald Trump adjudicó a EE. UU. la caída de “El Mencho”? Esto dijo sobre la muerte del cabecilla

Cartel del Golfo: Presencia en 8 estados

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, el cartel del Golfo se dedica al tráfico de drogas, fundamentalmente hacia Estados Unidos. Sin embargo, esta agrupación criminal no opera como una estructura unificada, sino que está dividida entre Los Metros y Los Escorpiones, que controlan el área de Reynosa.

La Nueva Familia Michoacana: Presencia en 7 estados

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Nueva Familia Michoacana (LFM) se dedica al tráfico de fentanilo, metanfetaminas, cocaína y heroína. Por lo tanto, su principal zona de influencia se encuentra en los estados de Guerrero, Morelos, Michoacán y el Estado de México, donde funciona como conglomerado de varias facciones.

Cartel del Noreste: Presencia en 9 estados

Según un informe de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), el cartel del Noroeste es una red de células criminales dedicada fundamentalmente al narcotráfico de fentanilo y cocaína, con Estados Unidos y Canadá como principales mercados. Por ende, tiene presencia en Nuevo León y Zacatecas.

Carteles Unidos: Presencia en 6 estados

La única alianza documentada por la Secretaría de la Defensa Nacional en México es un conjunto denominado Carteles Unidos, el cual tiene presencia en seis estados mexicanos. No obstante, esta agrupación ocupa la mayor parte de Aguascalientes, por lo que se ha consolidado como uno de los grupos delictivos de mayor crecimiento.