¿De dónde era “El Mencho”? El municipio donde nació uno de los capos más buscados de México

En el marco de la tarde del domingo 22 de febrero, el narcotraficante mexicano Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como “El Mencho” desde que era el cabecilla del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió durante una operación militar del Ejército de México en el municipio de Tapalpa, Jalisco, donde se encontraba oculto junto con su equipo de seguridad.

“El Mencho” fue uno de los capos más buscados de México y Estados Unidos, al punto que el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump llegó a ofrecer una recompensa de US$15 millones por información que condujera a su arresto o condena, debido a que se le buscaba por tráfico de drogas, participación en el crimen organizado y posesión ilegal de armas.

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes fue, hasta su muerte, el narcotraficante más poderoso del mundo, ya que desde enero del 2014 fue responsable de una escalada criminal contra militares y policías en varias ciudades mexicanas, así como de traficar drogas presuntamente desde Sudamérica, Asia, Europa, África y Australia.

Asimismo, según informes de inteligencia, bajo su mando el CJNG se convirtió en una de las principales organizaciones criminales de México, al representar un fuerte contrapeso en la lucha por el poder frente al cartel de Sinaloa, su antiguo aliado en la disputa contra Los Zetas, cartel cuyas actividades delictivas iban desde el narcotráfico y el homicidio hasta el robo de bancos.

¿En dónde nació El Mencho?

59 años antes de su muerte en Tapalpa, Jalisco, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes nació el pasado domingo 17 de julio de 1966 en Aguililla, uno de los 113 municipios que integran Michoacán, ubicado al suroeste del estado y aproximadamente a 290 kilómetros al suroeste de la ciudad de Morelia, capital y ciudad más poblada del estado de Michoacán de Ocampo.

De acuerdo con el periódico mexicano El Economista, Aguililla es un municipio relativamente moderno, ya que se formó después de consumada la Independencia de México. Por ello, surgió a finales del siglo XIX a raíz de la migración de familias procedentes de Zamora de Hidalgo y Cotija de la Paz, que se establecieron allí para impulsar el desarrollo de la agricultura y la ganadería.

Sin embargo, desde la década de 1990, Aguililla ha sido noticia por situaciones de inseguridad y control por parte de grupos delictivos. Este municipio de Michoacán se ha convertido en un punto focal de atención mediática y gubernamental debido a la presencia de organizaciones criminales que impactan la vida diaria de su población y la percepción pública de esta región.

Ante esta situación, Aguililla se ha convertido en un epicentro de narcoviolencia y disputas entre carteles por el control territorial. Este municipio enfrenta severa inseguridad, alta percepción de riesgo y desconfianza institucional, principalmente porque está situado en una zona de conflicto y es un punto geográfico codiciado por los grupos delictivos para el tráfico de drogas.

Inseguridad en Aguililla, Michoacán

Durante las últimas décadas, el municipio de Aguililla, Michoacán, enfrenta alta inestabilidad por la lucha entre organizaciones delictivas, especialmente carteles, por el control de la zona, lo que ha elevado los niveles de riesgo. Por ello, el área ha sido escenario de la construcción de cuarteles y de operativos militares que han tenido dificultades para contener la violencia estructural.

En diciembre del 2022, Aguililla contaba con 14 mil 754 habitantes, lo que refleja una disminución poblacional en la última década, influida por el desplazamiento forzado y la migración. Además, en abril de ese mismo año, el municipio sufrió el asesinato de su presidente municipal, César Arturo Valencia Caballero, quien presuntamente iba a luchar contra el dominio del CJNG.